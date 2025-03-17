Avrupalı teknoloji şirketlerinden AB’ye “ulusal altyapı fonu” çağrısı

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Tam Boyutta Gör Avrupa’nın önde gelen teknoloji firmaları, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e hitaben yazdıkları mektupla, Avrupa’nın stratejik özerkliğini artırmak için bir ulusal altyapı fonu kurulmasını talep etti. Airbus, Dassault Systemes ve 90’dan fazla teknoloji şirketi ve lobi grubu, Avrupa’nın kritik dijital altyapısını güçlendirmek için kamu yatırımlarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Bağımsızlık çağrısı

Mektupta, son dönemde ABD ve AB’de yaşanan gelişmelerin, Avrupa’nın teknolojik bağımsızlığını sağlamak için daha cesur adımlar atmasını zorunlu hale getirdiği belirtildi. Şirketler, hem yazılım hem de donanım alanında Avrupa’nın bağımsız olmasının kritik olduğunu ifade etti.

Mektupta “Avrupa'nın inisiyatifi yeniden ele alması ve mantıksal altyapıdan (uygulamalar, platformlar, medya, yapay zeka çerçeveleri ve modelleri) fiziksel altyapıya (çipler, bilgi işlem, depolama ve bağlantı) kadar kritik dijital altyapısının tüm katmanlarında teknolojik olarak daha bağımsız hale gelmesi gerekiyor” denildi.

“Avrupa’dan al” tavsiyesi

Mektuba imza atan şirketler, Avrupa’nın mevcut bağımlılıklarının güvenlik ve güvenilirlik riskleri oluşturduğunu ve bölgenin egemenliğini tehlikeye attığını savundu. Bu durumun sadece stratejik bir tehdit oluşturmadığı, aynı zamanda Avrupa’nın ekonomik büyümesini de olumsuz etkilediği dile getirildi.

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Şirketler, özellikle sermaye yoğun sektörlerde (kuantum teknolojileri ve çip üretimi gibi) yatırımları finanse etmek için bir ulusal altyapı fonunun hayata geçirilmesini önerdi. Ayrıca, Avrupa hükümetlerinin kamu ihalelerinde "Avrupa’dan al" politikasını benimsemesini tavsiye etti. Ancak bu politikanın Avrupa dışındaki oyuncuları dışlamak için değil, Avrupa merkezli tedarikçilerin rekabet edebileceği bir alan oluşturmak için önerildiğine de dikkat çekildi.

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