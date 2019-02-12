Genel Yayın Yönetmeni
Tüketici Haklı programımızda tüketicileri bilinçlendirmeye devam ediyoruz. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile internetten alışverişi konuştuk.
İnternetten alışverişte haklarımız neler? Tüketici Haklı Programımızda Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tületicilere haklarını anlatmaya devam ediyor.
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İnternet alışverişlerimde bugüne kadar 2 farklı siteye 3 iadem oldu kutusu açılmış olduğu halde sıkıntısız iade aldılar. Ama olay büyük sitelerden alışveriş yapmakta,
n11'den falanca küçük satıcı bu hassasiyeti yine göstermez.
Bu firma bana interneti bağlatırken binanıza fiber kablo geliyor binanızdan dairenize coexsiel olarak dairenize geliyor demişlerdi. Ben kutuyu baktım. Binama coexsiel olarak geliyor. Binamdan daireme coexsiel olarak devam ediyor. Bu firma sosyal media da her yerde fiber bağlantımız var diye reklam yapıyorlar.
Biz tüketiciler kandırılıyoruz. Bir diğer reklam konusu ise bu firma sosyal media da online oyunlarda takılmadan oynayabilirsiniz diye reklam yapıyorlar. Ping sorunum var diye arıza kaydı bıraktığımda açıklama şöyle bir açıklama giriliyor. Abone online oyun oynuyor online oyun oynarken böyle sorunlar olacağı abone anlatılmıştır. Böyle bir açıklama bana yapılmadı. Ayrıca biz online oyunları arkadaşlarımızla oynuyoruz. Birbirimizin netini karşılaştırabiliyoruz. Taahhüt çezaları bence kalkması lazım. Ben istediğim zaman hizmeti bırakmam lazım.
Bu konuda bana yardım ederseniz çok sevinirim...
bu işler çok zor. hükümet bu işlerle ilgili kanun çıkarmalı, kargo şirketine bazı sorumluluklar yuklemeli.yoksa gerisi boş işler.
Öncesinde edebiliyorken şimdi neden edemiyoruz.
Mesela kapı numarasına teslim diye alıyoruz dış kapıya bırakıyorlar kendiniz alın diyor.
Bu kargo şirketlerine hükümet bir an önce el atmalı ve bu kendi kanunlarını koyan bu şirketlere bir an önce hem düzenleme hemde ceza yağdırmalı.
Evime gelen kargoyu ben neden kontrol edemiyorum.
Aydın Ağaoğlu diyor o ibareyi yazdırın ben yalvardım hiç birşey yazdırmıyorlar bırakın tc numarası söylemeden kargoyaı bırakıp gidiyorlar. Sürat, mng, aras, yurt içi bunların hepsi aynı.
Yılda en az 100 üzerinde kargo şirketiyle muhattap oluyorum. Ki benden daha fazla muhattap olan bana katılacaktır.
Bunu yazdıracaksın şunu yaptıracaksın demek le olmuyor malesef şikayet ettiğim halde çalıştırdıkları elamanları savunuyorlar.
Güya yasa var ama uygulama yok. Benimde işim Aydın Ağaoğlu gibi olsa kılı tüyü hepsinin peşinde koşardım ama malesef zamanımız yok.
Aydın Ağaoğlu da olmasa hakkımızı savunan ve anlatanda yok. Sadece izlemekle yetiniyoruz . Hükümetin bir icraati yok.