Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

İnternetten alışverişte haklarımız neler? | Tüketici Haklı

3 ay
5,5b
1
tüketici hakları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tüketici Haklı programımızda tüketicileri bilinçlendirmeye devam ediyoruz. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ile internetten alışverişi konuştuk.
İnternetten alışverişte haklarımız neler? Tüketici Haklı Programımızda Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tületicilere haklarını anlatmaya devam ediyor. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
The.Mafia 1 ay
Böyle faydalı programlar istiyoruz devamı gelsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tatankalahari 1 ay
Böyle faydalı programların devamını istiyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 2 ay
İnternetten satışta tüketici hakları kesinlikle daha iyi, Teknosa/Vatan'dan ürün alıp iade etmeye kalkın 1001 bahane uydurup geri almazlar servise gönderirler.
İnternet alışverişlerimde bugüne kadar 2 farklı siteye 3 iadem oldu kutusu açılmış olduğu halde sıkıntısız iade aldılar. Ama olay büyük sitelerden alışveriş yapmakta,
n11'den falanca küçük satıcı bu hassasiyeti yine göstermez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ali.kose 2 ay
Siparişi iş yerine verdiğimde kargocuyu bile görmüyorum paket masamda duruyor içinden ne çıkacağını kime ispat edebilirsin ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 2 ay
haklıyız da uygulamada öyle değil işler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MC.CYBER_ 2 ay
21 ay taahhüdüm var. ''50 mbit download 5 mbit'' sınırsız İnternet kullanıyorum. Akşam saatlerinde upload 0, 1.5mbit ve 3.0 mbit düşüyor. Arayınca da hiç bir internet sağlayıcısı tam hız veremez diyorlar. Bende müşteri olarak o zaman hızımı 25 mbit 3 mbit upload düşürün dediğimde bana 500tl çivarında ceza çıkarıyorlar. İptal edip 35mbit 3 mbit başka internet sağlayıcısına geçmek istiyorum. Ama karşıma taahhüt ceza üçreti cıkartıyorlar. Ben upload için 50 mbit tarifeyi seçtim. Bana 35 mbit de yeter.
Bu firma bana interneti bağlatırken binanıza fiber kablo geliyor binanızdan dairenize coexsiel olarak dairenize geliyor demişlerdi. Ben kutuyu baktım. Binama coexsiel olarak geliyor. Binamdan daireme coexsiel olarak devam ediyor. Bu firma sosyal media da her yerde fiber bağlantımız var diye reklam yapıyorlar.
Biz tüketiciler kandırılıyoruz. Bir diğer reklam konusu ise bu firma sosyal media da online oyunlarda takılmadan oynayabilirsiniz diye reklam yapıyorlar. Ping sorunum var diye arıza kaydı bıraktığımda açıklama şöyle bir açıklama giriliyor. Abone online oyun oynuyor online oyun oynarken böyle sorunlar olacağı abone anlatılmıştır. Böyle bir açıklama bana yapılmadı. Ayrıca biz online oyunları arkadaşlarımızla oynuyoruz. Birbirimizin netini karşılaştırabiliyoruz. Taahhüt çezaları bence kalkması lazım. Ben istediğim zaman hizmeti bırakmam lazım.
Bu konuda bana yardım ederseniz çok sevinirim...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jizzy Quuatily 3 ay
TTH maili kanıt olarak falan almıyor. Hatta ilanın ss'ini de.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gqhuan 3 ay
Güzel bir derleme olmuş . Teşekkürler .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DEMİRCİEFE 3 ay
açıklama guzel olmuş. bir de şu sorun var. satıcılar üründe sorun varsa kargo elemanı ile tutanak düzenleyın diyorlar.kargocu kapda 1 dakika bile durmak istemiyor. tutanagı kaç dakikada da yapıcagız,tutanagı ya ptık diyelim,kargo elemanı imza atacak mı.
bu işler çok zor. hükümet bu işlerle ilgili kanun çıkarmalı, kargo şirketine bazı sorumluluklar yuklemeli.yoksa gerisi boş işler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 3 ay
2004 senelerinde karizma.com diye siteler vardı donanım alırdım. Eve gelir kargo şirketi lütfen kontrol edin derdi rapor tutulurdu. Ama şimdilerde bunu yapan yok. İçini kontrol etmek istiyorum diyor edemessin diyorlar. Şirketleri arıyorum edemessiniz diyor.
Öncesinde edebiliyorken şimdi neden edemiyoruz.
Mesela kapı numarasına teslim diye alıyoruz dış kapıya bırakıyorlar kendiniz alın diyor.
Bu kargo şirketlerine hükümet bir an önce el atmalı ve bu kendi kanunlarını koyan bu şirketlere bir an önce hem düzenleme hemde ceza yağdırmalı.
Evime gelen kargoyu ben neden kontrol edemiyorum.
Aydın Ağaoğlu diyor o ibareyi yazdırın ben yalvardım hiç birşey yazdırmıyorlar bırakın tc numarası söylemeden kargoyaı bırakıp gidiyorlar. Sürat, mng, aras, yurt içi bunların hepsi aynı.
Yılda en az 100 üzerinde kargo şirketiyle muhattap oluyorum. Ki benden daha fazla muhattap olan bana katılacaktır.
Bunu yazdıracaksın şunu yaptıracaksın demek le olmuyor malesef şikayet ettiğim halde çalıştırdıkları elamanları savunuyorlar.
Güya yasa var ama uygulama yok. Benimde işim Aydın Ağaoğlu gibi olsa kılı tüyü hepsinin peşinde koşardım ama malesef zamanımız yok.
Aydın Ağaoğlu da olmasa hakkımızı savunan ve anlatanda yok. Sadece izlemekle yetiniyoruz . Hükümetin bir icraati yok.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ali.kose 3 ay 1ses1
adamlaz zaten içinden ne çıkarsa benı bağlamaz ben işimi yaptım sıze getırdım muamelesı yapıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
21:02
Taahütlü sözleşmeden cayma ve ceza | Tüketici Haklı
15,9b izlenme · 5 ay
16:23
Aldığımız poşetin iadesi mümkün mü? | Tüketici Haklı
12,5b izlenme · 4 ay
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
3,9b izlenme · 3 gün
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
5,7b izlenme · 2 gün
23:31
2si1 | Doğalgaz'dan nasıl tasarruf ediyorum
12,1b izlenme · 4 ay
33:02
2si1 | Ne yıldı ama! Güle güle 2018
10,1b izlenme · 4 ay
30:27
2si1 | Neydik, ne olduk?
18,1b izlenme · 5 ay
31:54
2si1 | PS5 ve yeni Xbox nasıl olmalı?
11,1b izlenme · 5 ay
13:18
Nakitsiz yaşama geçişte Kripto Para etkisi
8,4b izlenme · 5 ay
01:02:01
2si1 | Sony'e neden ceza kesildi?
12b izlenme · 5 ay
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,3b izlenme · 1 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,2b izlenme · 3 hf.
01:03:58
2si1 | Türk Telekom indirim yaptı Vodafone yeni fiyatları açıkladı
14,6b izlenme · 4 ay
08:54
Kredi kartı borç yapılandırma nasıl olmalı?
8,2b izlenme · 4 ay
07:53
Klonlanmış imei sorunu nasıl çözülür? | Tüketici Haklı
8,5b izlenme · 3 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
9,7b izlenme · 1 gün
43:42
2si1 | Ne yaptın sen Turkcell?
22,8b izlenme · 4 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim