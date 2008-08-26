Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ioemega Prestige serisi harici disklerini kullanıma sundu

10 yıl
6,4b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Depolama çözümleri üzerine çalışan Iomega, Prestige adını verdiği harici disk ailesini duyurdu. 2'si masaüstü, 3'ü de taşınabilir olmak üzere toplam 5 diskin hazırladığı serisi dahilindeki modeller Alüminyum tabanlı kasaya sahipler. .75"x3.5"x5.25" uzunluğunda ve "tak-kullan" formunda harici diskler USB 2.0 arabirimini destekliyorlar. DropGuard veri koruma özelliğine de sahip olan 160GB, 250GB ve 320GB'lık mobil varyasyonları olan serinin 500GB ve 1TB'lık masaüstü modelleri ise 7.82x4.75x1.22" boyutundalar ve 7200rpm dönüş hızına sahip olan 8MB'lık dahili bellek ile geliyorlar. Iomega'nın Prestige serisi taşınabilir diskleri firmanın kendi internet sitesi üzerinden kullanıma sunulmuş durumda.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cengizhan72 10 yıl
Çok iyi yapmışlar,hepsini taksit taksit çıkarmak yerine..bir kerede hepsini üretmeleri güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grrdn 10 yıl
Tasarımı güzelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobo. 10 yıl
Şık ve kullanışlı.


Teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim