Ioemega Prestige serisi harici disklerini kullanıma sundu

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Depolama çözümleri üzerine çalışan Iomega, Prestige adını verdiği harici disk ailesini duyurdu. 2'si masaüstü, 3'ü de taşınabilir olmak üzere toplam 5 diskin hazırladığı serisi dahilindeki modeller Alüminyum tabanlı kasaya sahipler. .75"x3.5"x5.25" uzunluğunda ve "tak-kullan" formunda harici diskler USB 2.0 arabirimini destekliyorlar. DropGuard veri koruma özelliğine de sahip olan 160GB, 250GB ve 320GB'lık mobil varyasyonları olan serinin 500GB ve 1TB'lık masaüstü modelleri ise 7.82x4.75x1.22" boyutundalar ve 7200rpm dönüş hızına sahip olan 8MB'lık dahili bellek ile geliyorlar. Iomega'nın Prestige serisi taşınabilir diskleri firmanın kendi internet sitesi üzerinden kullanıma sunulmuş durumda.