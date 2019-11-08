Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı

    Bir süredir arka plan uygulamalarının beklenmedik şekilde kapandığından şikayetçi olan kullanıcılar için iOS 13.2.2 güncellemesi görev yöneticisini optimize ediyor.
    2 hf.
    3,1b
    1
    16
    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    iOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    iOS 13.2.1 güncellemesinin ardından görev yöneticisinin agresif bir şekilde arka plan uygulamalarını kapatmaya başladığı şikayetleri gelmişti. Apple yeni yayınladığı iOS 13.2.2 güncellemesi ile bu sorunu çözüyor.

    iOS 13.2.2 neler sunuyor?

    iOS 13.2.2 güncellemesinde öne çıkan iyileştirme arka plan uygulamalarının beklenmedik şekilde kapanmasının önüne geçilmesi. Bir süredir agresif bir görev yöneticisi nedeniyle arka plandaki uygulamalar sıkça kapanmaya başlamıştı.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp üzerinden direkt olarak alışveriş yapmak artık mümkün"

    Yine iPhone modellerinde bir arama yaptıktan sonra hücresel sinyalin anlık olarak kaybolduğu ve hücresel verinin kısa süreli kullanılamadığı iki hata daha gideriliyor.

    YubiKey markasının Lightning bağlantılı aksesuarlarında yaşanan şarj kesintisi ve Safari’de Kerberos yöntemiyle tek oturum açma kullanıldığında ek kimlik bilgilerinin istendiği hata da gideriliyor. Bunun haricinde güncellemede yenilik veya performans iyileştirmeleri yer almıyor. Güncelleme an itibariyle dağıtıma başlamış durumda.



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Lirikal Militan 2 hf. en beğenilen TITAN
    Yil olmus 2019 hala böyle bos yorum atanlar var.
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    CrowMeister 2 hf. TITAN
    he aynen nokia'yla devam et hacı
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    HEΛVEN 1 hf.
    İPhone XS kullanıcıyım şarj konusunda iyileştirme yaptik diolar ama son güncellemeden sonra şarj daha akıcı oldu 😢😢😢
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Slifer45 2 hf.
    İPhoneX?

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    muticoo 2 hf.
    o değil çalışan şeyi nasıl bozarlar hiç test etmezler bunu anlamış değilim. bu çocuklara dedeleri "kurcalama evladım bozacaksın" dememiş mi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Guest-8CBACB402 2 hf.
    Güncelleme hakkında bilgi almaya yorumlara bakıyorum.Abuzamzak yorum dolu kardeşim bilmiyorsan fikrin yoksa susacaksın.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    1ses1 2 hf.
    Yıl olmuş 2019 hala mundar diyenler var.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kadircetiin26 2 hf. yeni yorumcu
    M
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TITAN 2 hf. kadircetiin26
    Bunun için mi üye oldun?

    iPhone'a bak ya alanlar pişman şekilde forum forum geziyorlar
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    cangunner 2 hf.
    13.2 güncellemesi öncesi arka planda 50 tane uygulama sıkıntısız çalışıyordu. Şuan 13.2.2 aynı performansı gösteriyor. Uygulamaları arka planda açık bırakmak daha faydalı ios cihazları için*
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yigit315 2 hf.
    İnşallah düzelir delirtti adamı kaç gündür ya
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TITAN 2 hf.
    yıl olmuş 2019 hala iphone alanlar var ya
    3 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    CrowMeister 2 hf. TITAN
    he aynen nokia'yla devam et hacı
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Xantiave 2 hf. TITAN
    xD Aypon 11 aldım xDXDXD diye gülenler var..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Lirikal Militan 2 hf. TITAN
    Yil olmus 2019 hala böyle bos yorum atanlar var.
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    joven 2 hf.
    Adam cağızlar enazından uğraş veriyorlar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +410 bkadem +348 12 Angry Men +336 WuLKaS +231 commandx +225 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +162 McLaren64 +147 1ses1 +119 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    3076 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    uygulama haber, ios 13.2.2 ve
    3 etiket daha iOS / OS X / tvOS / watchOS Apple Ekrem71
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Apex 7 vs Apex Pro, hangisi alınmalı? "Steelseries Apex 7 ve Apex Pro karşılaştırması" 2 hf. Elektronik sigara ile ilişkili akciğer hasarı vakası 2000'i aştı 2 hf. MLPerf Inference yapay zekâ benchmark testi için ilk sonuçlar gelmeye başladı 2 hf. Akıllı saat sahibi her iki kişiden biri Apple Watch kullanıyor 2 hf. Sony, IMX686 görüntü sensörününün tanıtım videosunu yayınladı 2 hf. TCL Plex ülkemizde satışa çıktı 2 hf. Xiaomi'nin MIUI 11 arayüzünün kararlı sürümü 12 telefona ulaştı 2 hf. Ford Mustang temelli elektrikli SUV ilk kez görüntülendi 2 hf. OpenAI sahte haber yazabilen bir araç yayınladı 2 hf. Adobe, Creative Cloud uygulamalarına canlı yayın özelliği ekliyor 2 hf. Samsung Galaxy S11 serisinin pil kapasitesi ortaya çıktı 2 hf. Disney Plus, 31 Mart 2020’de İngiltere ile birlikte dört Avrupa ülkesine daha geliyor 2 hf. Volkswagen, elektrikli station wagon konseptini Los Angeles'ta tanıtacak 2 hf. iPhone 11 Pro Max, DXOMARK’ta Xiaomi’nin 500 dolarlık telefonunu geçemedi 2 hf. Güneş enerjisini ısı olarak depolayan molekül, geniş kullanım alanları vadediyor 2 hf. A101 elektrikli araç satışına başladı 2 hf. Başarısız Hint ay görevinin arkasında siber saldırılar mı var? 2 hf. Microsoft Ignite 2019 Florida etkinliğinde öne çıkan yenilikler 2 hf. İstanbul’a yeni bir Mi Store açılıyor: Mi Mix Alpha burada sergilenecek 2 hf. LG alt seviye telefonlarını üçüncü taraf firmalara ürettirecek 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN iOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı Sonraki Yeni nesil Threadripper işlemciler 2 modelle açılışı yapacak 2 hf. Razer’dan düşük gecikmeli Basilisk oyuncu fareleri 2 hf. Ay'dan getirilen 47 yıllık toprak örneği ilk kez açıldı 2 hf. Google Stadia uygulaması Play Store’da yayınlandı 2 hf. Kasım ayında gündem “mobil uygulamalar” 2 hf. Adobe, deneysel fotoğraf ve ses düzenleme araçlarını tanıttı 2 hf. Google, Cardboard'u açık kaynak kodlu yaptığını açıkladı 2 hf. HTC Ekim ayı finans raporu: Çöküş şimdilik sürüyor 2 hf. Chrome OS 78 güncellemesi YouTube için PiP desteği ile geldi 2 hf. Giriş seviyesine Vega grafikli AMD Athlon 3000G 2 hf. Adobe Illustrator, 2020 yılında iPad'e geliyor 2 hf. En güçlü Ryzen işlemcisi satışa çıktı: İşte Ryzen 9 3950X 2 hf. Çinli Lynk & Co'nun crossover coupe modelinden ilk resmi görseller geldi 2 hf. Çin’den gelen yük treni Marmaray ile Avrupa’ya geçti 2 hf. Snapdragon 865'in tanıtım tarihi belli oldu 2 hf. Samsung Galaxy Watch Active 2 ön inceleme 2 hf. AirPods Pro kullanıcıları baş ağrısından şikayetçi 2 hf. Google, Play Store'u kötü niyetli uygulamalardan arındırmak için üç güvenlik şirketiyle çalışacak 2 hf. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine "esnek fiyatlandırma" modeli geliyor 2 hf. 48 megapiksel kameralı Redmi Note 8T, Avrupa pazarına sunuldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Half-Life: Alyx Mart 2020'de Çıkacak, Tanıtım Fragmanı Yayınlandı
    DH Forum
    Sıfır araç teslim alma raconu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim