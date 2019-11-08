iOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı

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iOS 13.2.1 güncellemesinin ardından görev yöneticisinin agresif bir şekilde arka plan uygulamalarını kapatmaya başladığı şikayetleri gelmişti. Apple yeni yayınladığı iOS 13.2.2 güncellemesi ile bu sorunu çözüyor.

iOS 13.2.2 neler sunuyor?

iOS 13.2.2 güncellemesinde öne çıkan iyileştirme arka plan uygulamalarının beklenmedik şekilde kapanmasının önüne geçilmesi. Bir süredir agresif bir görev yöneticisi nedeniyle arka plandaki uygulamalar sıkça kapanmaya başlamıştı.

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Yine iPhone modellerinde bir arama yaptıktan sonra hücresel sinyalin anlık olarak kaybolduğu ve hücresel verinin kısa süreli kullanılamadığı iki hata daha gideriliyor.

YubiKey markasının Lightning bağlantılı aksesuarlarında yaşanan şarj kesintisi ve Safari’de Kerberos yöntemiyle tek oturum açma kullanıldığında ek kimlik bilgilerinin istendiği hata da gideriliyor. Bunun haricinde güncellemede yenilik veya performans iyileştirmeleri yer almıyor. Güncelleme an itibariyle dağıtıma başlamış durumda.