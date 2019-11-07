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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp üzerinden direkt olarak alışveriş yapmak artık mümkün

    Facebook'un sahipliğindeki WhatsApp, en yeni sürümünde küçük işletmeleri daha da destekler hâle geldi. Henüz ülkemizde kullanılamayan yeni özellik, müşterilere kataloglar sunulmasına izin veriyor.
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    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Sosyal medyanın yükselişiyle birlikte ürünlerini pazarlamak için sosyal medyayı ciddi şekilde kullanan küçük işletmeler, sipariş toplamak için ise WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarından yararlanabiliyor. Bu durumun farkında olan Facebook, WhatsApp’ın yeni iş modeliyle birlikte satış için direkt olarak kullanılmasını hedefliyor. Business uygulaması için katalog özelliğini kullanıma sunan WhatsApp, resmi bir web sitesi olmayan işletmeler için de bir vitrin oluşturulmasına imkan sağlıyor.

    WhatsApp üzerinden direkt olarak alışveriş yapmak artık mümkün
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    WhatsApp üzerinden satış yapan firmalar, genellikle müşterilerine kataloglarının resmini ya da web sitelerinin adreslerini defalarca göndermek zorunda kalıyor. Yeni özellik sayesinde, bir kez kaliteli biçimde yapılandırılmış bir katalog, müşterilerin herhangi bir mesajlaşmaya girmeden ne alacağına karar verebilmesinin, hatta direkt olarak sipariş verebilmesinin önünü açtı. 

    Ayrıca Bkz. "Rusya, yerli yazılım ve uygulamaların ön yüklü gelmediği teknoloji ürünlerini yasaklayabilir"

    Hem Android hem de iPhone için şimdilik Brezilya, Almanya, Hindistan, Endonezya, Meksika, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılabilen özellik, Facebook’un açıklamasına göre kısa süre içerisinde tüm dünyanın kullanımına sunulacak.



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    SC0RPI0N 2 hf. en beğenilen
    B.kunu çıkartmasalar olmaz. Reklamlarda yakında gelir kesin
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    hayalalemi 2 hf.
    Telegram candır. 😁
    Yanıtla +13
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    samilce 2 hf.
    Oo whatsap üzerinden dolandırıcılık başladı demek
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    Naruto45 2 hf.
    Vergi gelir kesin orayada el atin
    Yanıtla +1
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    kingsix 2 hf.
    Telegrama gecin acilen bu tarz durumlari yasamassiniz.
    Yanıtla +3
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    Askaparta 2 hf.
    Biz sadece mesajlaşmak istiyoruz.
    Yanıtla +1
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    vs-fb 2 hf.
    Anlamıyorum ki bugün kim kime bedava iş yapıyor. Tabiki adam senin verini alıp kullanacak, hayrına mi verdi 20 milyar dolar adamlar. Bu doğru demiyorum ama adam kazanmak için, daha çok kazanmak için ne gerekiyorsa yapacak. Kapitalizm bu. Egemen güç onlar.
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    niventr 2 hf.
    Neladar tehlikeli olduğunun farkındamısımız paypal gibi bir ödeme yöntemi kullanırlarsa whatsapp yasaklanır ülkemizde
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    hayalalemi 2 hf.
    Telegram candır. 😁
    Yanıtla +13
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    ali.kose 2 hf.
    Whatsaapda facebook gibi unutulacak dereceye getirmeniz lazım illaki iyi çalışmalar
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    Sacred Spirit 2 hf.
    Her şey para her şey birbirini becerme üzerine. Eşek gibii çalış paranı ver bana.

    Al sana kapitalizm
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    SC0RPI0N 2 hf. en beğenilen
    B.kunu çıkartmasalar olmaz. Reklamlarda yakında gelir kesin
    Yanıtla +18
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    Bossa 2 hf.
    Bussines WhatsApp üzerinden kullanılan bir özellik. Normal WhatsApp hâlâ kullanılıyor olacak, bireysel kullanıcılar için. Kullanmaya bilirsin meselâ, dimi?
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