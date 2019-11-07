WhatsApp üzerinden direkt olarak alışveriş yapmak artık mümkün

Sosyal medyanın yükselişiyle birlikte ürünlerini pazarlamak için sosyal medyayı ciddi şekilde kullanan küçük işletmeler, sipariş toplamak için ise WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarından yararlanabiliyor. Bu durumun farkında olan Facebook, WhatsApp’ın yeni iş modeliyle birlikte satış için direkt olarak kullanılmasını hedefliyor. Business uygulaması için katalog özelliğini kullanıma sunan WhatsApp, resmi bir web sitesi olmayan işletmeler için de bir vitrin oluşturulmasına imkan sağlıyor.

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WhatsApp üzerinden satış yapan firmalar, genellikle müşterilerine kataloglarının resmini ya da web sitelerinin adreslerini defalarca göndermek zorunda kalıyor. Yeni özellik sayesinde, bir kez kaliteli biçimde yapılandırılmış bir katalog, müşterilerin herhangi bir mesajlaşmaya girmeden ne alacağına karar verebilmesinin, hatta direkt olarak sipariş verebilmesinin önünü açtı.

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Hem Android hem de iPhone için şimdilik Brezilya, Almanya, Hindistan, Endonezya, Meksika, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılabilen özellik, Facebook’un açıklamasına göre kısa süre içerisinde tüm dünyanın kullanımına sunulacak.