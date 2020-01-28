iOS 13.3.1 ve iPadOS 13.3.1 çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar

Bir süredir iPhone/iPad/iPod touch kullanıcılarını güncellemesiz bırakan Apple, bugün itibariyle sessizliğini bozdu ve iOS 13.3.1/iPadOS 13.3.1 güncellemesini yayınladı. Yeni güncellemeyle birlikte çeşitli iyileştirmeler yapılırken, birçok sorun da ortadan kaldırılıyor.
Ayrıca iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcılarına ultra geniş bant özelliğini kapatma opsiyonu sunuluyor. Bu özelliğin kullanımının, kullanıcı inisiyatifine bırakılmasının yegane sebebi ise iPhone 11 modellerinin, kullanıcı izni olmadan konum servislerine erişmesiyle birlikte gündeme gelen gizlilik ihlali iddiaları.İlginizi Çekebilir iOS 11.4.1 güncellemesinden sonra uygulamalar hata vermeye başladı
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iOS 13.3.1 güncellemesi ile hangi sorunlar çözülüyor?
Apple'ın iOS 13.3.1 güncellemesi için sürüm notları şu şekilde:
- Konum servislerinin U1 Ultra Geniş Bant çipi tarafından kullanımını denetleyen bir ayar ekler
- İletişim Sınırları’nda kişilerin Ekran Süresi parolasını girmeden eklenmesine izin veren bir sorunu giderir
- iPhone 11 veya iPhone 11 Pro ile çekilen Deep Fusion fotoğrafları düzenlenmeden önce anlık bir gecikmeye neden olan bir sorunu çözer
- "Uzaktaki Görüntüleri Yükle" ayarı etkisizleştirilmişken bile uzaktaki görüntülerin yüklenmesine neden olabilen bir Mail sorununu çözer
- Birden fazla geri alınmış diyalogun Mail’de görünmesine neden olabilen bir sorunu giderir
- FaceTime’ın geniş kamera yerine arkaya bakan ultra geniş kamerayı kullandığı bir sorunu ele alır
- Anında ilet bildirimlerinin Wi-Fi üzerinden teslim edilmesinin başarısız olduğu bir sorunu çözer
- Bazı araçlarda telefon araması yapıldığında sesin bozulmasına neden olabilen bir CarPlay sorununu ele alır
- HomePod için Hindistan İngilizcesi Siri sesi desteği ekler
iOS 13.3.1 güncellemesini yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Güncelleme alan cihazlar
iPhone ve iPod modelleri için iOS 13.3.1 güncellemesi yayınlanırken, iPad için de iPadOS 13.3.1 güncellemesi yayınlandı. Ayrıca, iOS 13 işletim sistemine güncellenmeyen eski cihazlar için de iOS 12.4.5 sürümünü yayınladı. İşte güncelleme alan cihazların listesi:
iOS 13.3.1 güncellemesi alan iPhone modelleri
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone 6S Plus
- iPhone 6S
- iPhone SE
- iPod Touch (7.nesil)
iPadOS 13.3.1 güncellemesi alan iPad modelleri
- 12.9 inç iPad Pro
- 11 inç iPad Pro
- 10.5 inç iPad Pro
- 9.7 inç iPad Pro
- iPad (7. nesil)
- iPad (6. nesil)
- iPad (5. nesil)
- iPad mini (5. nesil)
- iPad mini 4
- iPad Air (3. nesil)
- iPad Air 2
iOS 13.3.1/iPadOS 13.3.1 güncellemesine ek olarak Apple Watch için WatchOS 6.1.2, Apple TV için tvOS 13.3.1, HomePod için HomePod OS 13.3.1 ve Mac modelleri için de macOS Catalina 10.15.3 güncellemeleri yayınlandı.
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Pil performansım yüzde 28.5 arttı.
Not: iPhone 11
iPad Pro da boyutu ufak enteresan. Bakalım nasılmış.