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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13.3.1 ve iPadOS 13.3.1 çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar

    iOS 13.3.1 ve iPadOS 13.3.1 güncellemesi çıktı. Yeni güncelleme çeşitli iyileştirmeleri beraberinde getirirken, birçok sorunu da ortadan kaldırıyor.
    4 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    3,6b
    20
    17
    iPad
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iOS 13.3.1 ve iPadOS 13.3.1 çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar
    Tam Boyutta Gör

    Bir süredir iPhone/iPad/iPod touch kullanıcılarını güncellemesiz bırakan Apple, bugün itibariyle sessizliğini bozdu ve iOS 13.3.1/iPadOS 13.3.1 güncellemesini yayınladı. Yeni güncellemeyle birlikte çeşitli iyileştirmeler yapılırken, birçok sorun da ortadan kaldırılıyor.

    Ayrıca iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcılarına ultra geniş bant özelliğini kapatma opsiyonu sunuluyor. Bu özelliğin kullanımının, kullanıcı inisiyatifine bırakılmasının yegane sebebi ise iPhone 11 modellerinin, kullanıcı izni olmadan konum servislerine erişmesiyle birlikte gündeme gelen gizlilik ihlali iddiaları.

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    Ayrıca Bkz. "Türkiye'nin üçüncü Apple Store'u açılıyor: İşte mağaza adresi ve detayları [DH özel haber]"

    iOS 13.3.1 güncellemesi ile hangi sorunlar çözülüyor?

    Apple'ın iOS 13.3.1 güncellemesi için sürüm notları şu şekilde:

    • Konum servislerinin U1 Ultra Geniş Bant çipi tarafından kullanımını denetleyen bir ayar ekler
    • İletişim Sınırları’nda kişilerin Ekran Süresi parolasını girmeden eklenmesine izin veren bir sorunu giderir
    • iPhone 11 veya iPhone 11 Pro ile çekilen Deep Fusion fotoğrafları düzenlenmeden önce anlık bir gecikmeye neden olan bir sorunu çözer
    • "Uzaktaki Görüntüleri Yükle" ayarı etkisizleştirilmişken bile uzaktaki görüntülerin yüklenmesine neden olabilen bir Mail sorununu çözer
    • Birden fazla geri alınmış diyalogun Mail’de görünmesine neden olabilen bir sorunu giderir
    • FaceTime’ın geniş kamera yerine arkaya bakan ultra geniş kamerayı kullandığı bir sorunu ele alır
    • Anında ilet bildirimlerinin Wi-Fi üzerinden teslim edilmesinin başarısız olduğu bir sorunu çözer
    • Bazı araçlarda telefon araması yapıldığında sesin bozulmasına neden olabilen bir CarPlay sorununu ele alır
    • HomePod için Hindistan İngilizcesi Siri sesi desteği ekler

    iOS 13.3.1 güncellemesini yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.  

    Güncelleme alan cihazlar

    iPhone ve iPod modelleri için iOS 13.3.1 güncellemesi yayınlanırken, iPad için de iPadOS 13.3.1 güncellemesi yayınlandı. Ayrıca, iOS 13 işletim sistemine güncellenmeyen eski cihazlar için de iOS 12.4.5 sürümünü yayınladı. İşte güncelleme alan cihazların listesi:

    iOS 13.3.1 güncellemesi alan iPhone modelleri

    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11
    • iPhone XS Max
    • iPhone XS
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 8
    • iPhone 7 Plus
    • iPhone 7
    • iPhone 6S Plus
    • iPhone 6S
    • iPhone SE
    • iPod Touch (7.nesil)

    iPadOS 13.3.1 güncellemesi alan iPad modelleri

    • 12.9 inç iPad Pro
    • 11 inç iPad Pro
    • 10.5 inç iPad Pro
    • 9.7 inç iPad Pro
    • iPad (7. nesil)
    • iPad (6. nesil)
    • iPad (5. nesil)
    • iPad mini (5. nesil)
    • iPad mini 4
    • iPad Air (3. nesil)
    • iPad Air 2

    iOS 13.3.1/iPadOS 13.3.1 güncellemesine ek olarak Apple Watch için WatchOS 6.1.2, Apple TV için tvOS 13.3.1, HomePod için HomePod OS 13.3.1 ve Mac modelleri için de macOS Catalina 10.15.3 güncellemeleri yayınlandı. 



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    hakikidaredevil 52 dk. Enjoy00111
    Evet önceden 40 dk video izleyince %1 şarj gidiyordu.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Enjoy00111 59 dk.
    İphone 11 kullanıcısıyım. 13.3.1 güncellemesi mükemmel şekilde pil tüketiyor. Vahim. Pil sağlığım %100 olmasına rağmen bu güncelleme sonrasında Şarjım %67 den %57 ye sadece 40 dakikada twitter video izleyerek düştü.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Rocky Balboa® 27 dk. Enjoy00111
    Güncelleme çıkalı daha kaç saat oldu? Umarım ironidir yoksa cidden şaka gibi bir yorum...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    12 Angry Men 1 sa.
    Aahahaha 20+ küsür beğeni alan yorumumu sildirmiş bir dandroid kullanıcısı. Gerçekler acıdır istediğim kadar sildir.
    Yanıtla +1
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    Noxco 1 sa.
    Kimse yazmadan ben yazayım.

    Pil performansım yüzde 28.5 arttı.
    Yanıtla +1
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    Büyük İskender 1 sa.
    Bekliyordum haftalardır. 1-2 kere takılma yaşadım.



    Not: iPhone 11
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    rindaasd 2 sa.
    Fiyatlar konusundada güncelleme bekliyoruz
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    ~Lion King~ 3 sa.
    Araya yılbaşı filan girdi 2 aydır iyi serdi apple yazılımcıları. Özlemiştik...Güncelleyelim
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    alperkurucu 3 sa.
    6s ios 14 üde alacak düşünün
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Onurmsq 1 sa. alperkurucu
    ios 7 ile ios 14ün bir farkkı yok. yeni yazılımlar özellikleriyle yeni iphonelarda geçerli. eski iphonelarda bir işe yaramaz. ios 14 ya da 15 6s kasmalarla kullanılmamaya başlar
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    smart1978 3 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    iPad Pro da boyutu ufak enteresan. Bakalım nasılmış.
    1 Yanıt Yanıtla
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    cand. 3 sa. yeni yorumcu smart1978
    telefonlar için de ufaktı
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    ruzbey35 3 sa.
    Bakalım 🤔
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