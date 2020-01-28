iOS 13.3.1 ve iPadOS 13.3.1 çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar

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Bir süredir iPhone/iPad/iPod touch kullanıcılarını güncellemesiz bırakan Apple, bugün itibariyle sessizliğini bozdu ve iOS 13.3.1/iPadOS 13.3.1 güncellemesini yayınladı. Yeni güncellemeyle birlikte çeşitli iyileştirmeler yapılırken, birçok sorun da ortadan kaldırılıyor.

Ayrıca iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcılarına ultra geniş bant özelliğini kapatma opsiyonu sunuluyor. Bu özelliğin kullanımının, kullanıcı inisiyatifine bırakılmasının yegane sebebi ise iPhone 11 modellerinin, kullanıcı izni olmadan konum servislerine erişmesiyle birlikte gündeme gelen gizlilik ihlali iddiaları.

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iOS 13.3.1 güncellemesi ile hangi sorunlar çözülüyor?

Apple'ın iOS 13.3.1 güncellemesi için sürüm notları şu şekilde:

Konum servislerinin U1 Ultra Geniş Bant çipi tarafından kullanımını denetleyen bir ayar ekler

İletişim Sınırları’nda kişilerin Ekran Süresi parolasını girmeden eklenmesine izin veren bir sorunu giderir

iPhone 11 veya iPhone 11 Pro ile çekilen Deep Fusion fotoğrafları düzenlenmeden önce anlık bir gecikmeye neden olan bir sorunu çözer

"Uzaktaki Görüntüleri Yükle" ayarı etkisizleştirilmişken bile uzaktaki görüntülerin yüklenmesine neden olabilen bir Mail sorununu çözer

Birden fazla geri alınmış diyalogun Mail’de görünmesine neden olabilen bir sorunu giderir

FaceTime’ın geniş kamera yerine arkaya bakan ultra geniş kamerayı kullandığı bir sorunu ele alır

Anında ilet bildirimlerinin Wi-Fi üzerinden teslim edilmesinin başarısız olduğu bir sorunu çözer

Bazı araçlarda telefon araması yapıldığında sesin bozulmasına neden olabilen bir CarPlay sorununu ele alır

HomePod için Hindistan İngilizcesi Siri sesi desteği ekler

iOS 13.3.1 güncellemesini yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Güncelleme alan cihazlar

iPhone ve iPod modelleri için iOS 13.3.1 güncellemesi yayınlanırken, iPad için de iPadOS 13.3.1 güncellemesi yayınlandı. Ayrıca, iOS 13 işletim sistemine güncellenmeyen eski cihazlar için de iOS 12.4.5 sürümünü yayınladı. İşte güncelleme alan cihazların listesi:

iOS 13.3.1 güncellemesi alan iPhone modelleri

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE

iPod Touch (7.nesil)

iPadOS 13.3.1 güncellemesi alan iPad modelleri

12.9 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad mini 4

iPad Air (3. nesil)

iPad Air 2

iOS 13.3.1/iPadOS 13.3.1 güncellemesine ek olarak Apple Watch için WatchOS 6.1.2, Apple TV için tvOS 13.3.1, HomePod için HomePod OS 13.3.1 ve Mac modelleri için de macOS Catalina 10.15.3 güncellemeleri yayınlandı.

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