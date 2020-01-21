Türkiye'nin üçüncü Apple Store'u açılıyor: İşte mağaza adresi ve detayları [DH özel haber]

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Türkiye'nin üçüncü Apple Store mağazası için çalışmalar başladı. Apple'a yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre üçüncü Apple Store, İstanbul'un Anadolu yakasında açılacak. İşte yeni mağazanın adresi ve detayları:

2014 yılında biri Zorlu Center ve biri de Akasya AVM‘de olmak üzere iki mağaza açan Apple, üçüncü Apple Store için kolları sıvamış durumda. Aldığımız bilgilere göre üçüncü mağaza için çalışmalar devam ediyor ve bir aksilik olmazsa bu yıl içerisinde yeni mağazanın açılışı gerçekleşecek.

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Anadolu yakasında hizmete gireceğini öğrendiğimiz üçüncü Apple Store'un inşaat çalışmaları devam ediyor. Yeni mağazanın inşa edileceği arsayı 49 yıllığına kiralayan Apple, mağazanın inşaatı için İspanyol inşaat şirketi Empty ile anlaşmış durumda. İspanya merkezli bu şirket, Cupertinolu teknoloji devinin Apple Store'ların hazırlanması için çalıştığı birkaç firmadan biri. Şirket daha önce de Fransa, İngiltere ve İspanya’daki Apple mağazalarının inşaat ve tadilat işlemlerini gerçekleştirmişti.

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Benzer şekilde Zorlu Center’da açılan Türkiye’nin ilk Apple mağazası da İngiliz mimarlık şirketi Foster tarafından tasarlanmıştı. İnşaatı devam eden üçüncü mağazasının ruhsat tabelasında ise Apple'ın inşaat partnerlerinden İspanya merkezli Empty firmasının, inşaatın müteahhitliğini üstlendiği görülüyor.

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Yukarıdaki görselde yeni mağazanın inşaatına ait güncel fotoğraf ve ruhsat tabelası yer almaktadır.

Yeni Apple Store adresi

Apple'ın daha önce Çin gibi bazı ülkelerde yalnızca Apple Store’dan oluşan bina konseptinde mağazalar açtığına tanıklık etmiştik. Aldığımız bilgilere göre Türkiye’de de bu tarz, bağımsız bina konseptinde bir mağaza inşa ediliyor. Dolayısıyla İstanbul’a açılacak yeni Apple mağazasının tümüyle içi görünen, yekpare cam tasarımla inşa edilmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Peki yeni Apple Store nereye açılacak?

Türkiye'nin üçüncü Apple Store'u olacak mağazanın adresine gelecek olursak; yeni mağazanın Abdülkadir Noyan Sk. No:13 Caddebostan, 34728 Kadıköy/İstanbul'da (Konumu Google Haritalarda görüntülemek için buraya tıklayınız.) açılacağını öğrendik. İnşaat çalışmaları devam eden yeni mağazanın bu yıl içerisinde hizmete girmesi bekleniyor.

Adresteki inşaatın imarını Kadıköy Belediyesi'nin imar sorgulama sayfasından arattığımızda caddedeki bütün binaların kapı numarası yer almasına rağmen, inşaatın kapı numarasına (13) rastlayamadık. Bu da projenin gizlilik içerisinde yürütüldüğüne işaret ediyor. Ek olarak çevredeki esnaf ve mal sahipleri ile iletişime geçtiğimizde, bahsettiğimiz adrese yeni bir Apple Store inşa edildiğinden haberdar olduklarını ve bölgedeki kiraların da buna bağlı olarak arttığını ilettiler.

Daha önce üçüncü Apple Store'un Emaar Square’da açılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Bu noktada ise Emaar Square yönetiminin AVM içerisinde Apple Store açılması için şirkete sık sık teklif götürdüğünü öğrendik.

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