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    Türkiye'nin üçüncü Apple Store'u açılıyor: İşte mağaza adresi ve detayları [DH özel haber]

    Türkiye'deki üçüncü Apple Store bu yıl içerisinde açılabilir. Tümüyle içi görünen, yekpare cam tasarımla inşa edilecek yeni Apple Store mağazasının adresi ve detayları özel haberimizde.
    23 sa.
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    iPad
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Türkiye'nin üçüncü Apple Store'u açılıyor: İşte mağaza adresi ve detayları [DH özel haber]
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    Türkiye'nin üçüncü Apple Store mağazası için çalışmalar başladı. Apple'a yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre üçüncü Apple Store, İstanbul'un Anadolu yakasında açılacak. İşte yeni mağazanın adresi ve detayları:

    2014 yılında biri Zorlu Center ve biri de Akasya AVM‘de olmak üzere iki mağaza açan Apple, üçüncü Apple Store için kolları sıvamış durumda. Aldığımız bilgilere göre üçüncü mağaza için çalışmalar devam ediyor ve bir aksilik olmazsa bu yıl içerisinde yeni mağazanın açılışı gerçekleşecek. 

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    Anadolu yakasında hizmete gireceğini öğrendiğimiz üçüncü Apple Store'un inşaat çalışmaları devam ediyor. Yeni mağazanın inşa edileceği arsayı 49 yıllığına kiralayan Apple, mağazanın inşaatı için İspanyol inşaat şirketi Empty ile anlaşmış durumda. İspanya merkezli bu şirket, Cupertinolu teknoloji devinin Apple Store'ların hazırlanması için çalıştığı birkaç firmadan biri. Şirket daha önce de Fransa, İngiltere ve İspanya’daki Apple mağazalarının inşaat ve tadilat işlemlerini gerçekleştirmişti.

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    Benzer şekilde Zorlu Center’da açılan Türkiye’nin ilk Apple mağazası da İngiliz mimarlık şirketi Foster tarafından tasarlanmıştı. İnşaatı devam eden üçüncü mağazasının ruhsat tabelasında ise Apple'ın inşaat partnerlerinden İspanya merkezli Empty firmasının, inşaatın müteahhitliğini üstlendiği görülüyor.

    Türkiye'nin üçüncü Apple Store'u açılıyor: İşte mağaza adresi ve detayları [DH özel haber]
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    Yukarıdaki görselde yeni mağazanın inşaatına ait güncel fotoğraf ve ruhsat tabelası yer almaktadır.

    Yeni Apple Store adresi 

    Apple'ın daha önce Çin gibi bazı ülkelerde yalnızca Apple Store’dan oluşan bina konseptinde mağazalar açtığına tanıklık etmiştik. Aldığımız bilgilere göre Türkiye’de de bu tarz, bağımsız bina konseptinde bir mağaza inşa ediliyor. Dolayısıyla İstanbul’a açılacak yeni Apple mağazasının tümüyle içi görünen, yekpare cam tasarımla inşa edilmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Peki yeni Apple Store nereye açılacak?

    Türkiye'nin üçüncü Apple Store'u olacak mağazanın adresine gelecek olursak; yeni mağazanın Abdülkadir Noyan Sk. No:13 Caddebostan, 34728 Kadıköy/İstanbul'da (Konumu Google Haritalarda görüntülemek için buraya tıklayınız.) açılacağını öğrendik. İnşaat çalışmaları devam eden yeni mağazanın bu yıl içerisinde hizmete girmesi bekleniyor.

    Adresteki inşaatın imarını Kadıköy Belediyesi'nin imar sorgulama sayfasından arattığımızda caddedeki bütün binaların kapı numarası yer almasına rağmen, inşaatın kapı numarasına (13) rastlayamadık. Bu da projenin gizlilik içerisinde yürütüldüğüne işaret ediyor. Ek olarak çevredeki esnaf ve mal sahipleri ile iletişime geçtiğimizde, bahsettiğimiz adrese yeni bir Apple Store inşa edildiğinden haberdar olduklarını ve bölgedeki kiraların da buna bağlı olarak arttığını ilettiler. 

    Daha önce üçüncü Apple Store'un Emaar Square’da açılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Bu noktada ise Emaar Square yönetiminin AVM içerisinde Apple Store açılması için şirkete sık sık teklif götürdüğünü öğrendik.



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    Tanrıkut Mete Han 22 sa. en beğenilen sd3694
    Çünkü Türkiye, İstanbul ve diğerlerinden oluşuyor.
    Yanıtla +45
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sd3694 22 sa.
    Ankara'ya İzmir'e neden açmıyorlar?
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    Virinom 21 sa. flagbearer
    Potansiyel müşteriyle alakalı. İstanbulda 5 mağaza olsa bile bunların her biri Ankaradaki tek bir mağazadan daha çok potansiyel müşteriye hitap ediyor. Hesap basit, iki şehri de bir yılda ziyaret eden insan sayısını mağaza sayısına böl.
    Potansiyel müşteriyle alakalı. İstanbulda 5 mağaza olsa bile bunların her biri Ankaradaki tek bir mağazadan daha çok potansiyel müşteriye hitap ediyor. Hesap ba...
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    Dehşetengiz 53 dk.
    49 yilligina kiralik mi, satiş fiyatından ne kadar düşük acaba
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    barkin67 3 sa.
    Birde ucuz olsa...
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    radko 4 sa.
    Gonya merana açıcak hali yok orda ki kitle yakardı orayı .
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    nevrans 4 sa.
    Bildiğim kadarıyla inşaatı devam eden izmir istinye park'ta açılacak.
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    radko 4 sa. nevrans
    Yanılıyorsun.
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    nForcer 2 sa. nevrans
    Ben de öyle bir söylenti duydum. Ancak son ana kadar hiçbir şey net olmaz o konuda. O yüzden bekleyip göreceğiz artık orada olup olmayacağını.
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    DH Misafiri 5 sa.
    ben ankarada yaşıyorum ama bu mağzanın istanbulda açılmasını yadırgamıyorum gayet normal 20 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. ekonomik gücüde çok fazla. arkadaşalrın dediği gibi 4 mağza oraya birer mağza diğerlerine anca denk olur. ha benim apple ile işim olmaz o ayrı :)
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    nightsoldier 6 sa.
    Zengin kesime hitap eden bir markanın, ülkenin en zenginlerinin yaşadığı ile mağaza açmasından daha doğal bir şey olmaz. Peki diyeceksiniz xiaomi neden ülkenin her yerinde mağaza açmaya başladı?
    1) adamlar f/p ürünleri satıyor
    2) her kesime hitap eden ürünleri var. ne bileyim telefondan bilgisayarına, tükenmez kaleminden hava temizleyicisine,damacana pompasına,sürahisine varıncaya kadar pekçok ürünleri var adamların. Dolayısıyla potansiyel müşteri kitlesi çok geniş.

    Apple ise ben yaptım mı benim kitlem her daim zaten beni tercih eder. Karımı da maksimum tuttum mu tamamdır. Ha bazı ürünleri çok çok iyi ,bunu kabul ediyorum ama ederinin üzerinde sattığı da bir gerçek
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    eaglepaw_1903 6 sa.
    .
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    rapidos 7 sa.
    Çok güzel bir yere açıyorlar çok güzel oldu. Otobüsle gelmek isteyenler Kantarcı durağında inebilirler.
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    Broon 8 sa.
    Harika haber
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    Portraitclub 8 sa.
    Ne fırsatçı bir milletiz. Apple açılıyormuş kiralar yükseliyormuş bak sen şu işe. Oturduğun eve Apple mağazasının ne faydası varmış ev sahipleri bir söyleyin hele? Böyle mal sahiplerine yüzüne karşı fırsatçı o.ç demek geliyor insanın içinden, cahil insanlar ancak 7/24 parayı düşünür.
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    5755 kez okundu.
    24 yorum yazıldı.

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