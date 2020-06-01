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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13.5.1 güncellemesi yayınlandı!

    iOS 13.5.1 ve iPadOS 13.5.1 güncellemeleri yayınlandı. Çeşitli güvenlik yamaları içeren güncellemelerle ilgili detaylar haberimizde.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    6,9b
    3
    17
    iPad
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Geçtiğimiz haftalarda sağlık, Face ID ve FaceTime ile ilgili önemli yenilikler içeren iOS 13.5 ve iPadOS 13.5 güncellemelerinin yayınlanmasının ardından, şimdi de önemli güvenlik iyileştirmeleri içeren iOS 13.5.1 ve iPadOS 13.5.1 güncellemeleri yayınlandı. 

    Apple'ın sürüm notlarına göre, güncelleme önemli güvenlik iyileştirmeleri içeriyor ve tüm kullanıcılar tarafından yüklenmeli. Güncellemelerin hangi güvenlik sorunlarına el attığı bilinmezken, iOS 13.5'te dahi jailbreak'e izin veren bir açığın giderildiği tahmin ediliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 20 batarya kapasitesi ortaya çıktı"

    Güncelleme alan cihazlar

    iPhone ve iPod modelleri için iOS 13.5.1 güncellemesi, iPad için de iPadOS 13.5.1 güncellemesi yayınlanmış durumda. İşte iOS 13.5.1 ve iPadOS 13.5.1 güncellemesini alan cihazlar:

    iOS 13.5.1 güncellemesi alan iPhone modelleri

    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11
    • iPhone XS Max
    • iPhone XS
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 8
    • iPhone 7 Plus
    • iPhone 7
    • iPhone 6S Plus
    • iPhone 6S
    • iPhone SE (1. nesil)
    • iPhone SE (2. nesil)
    • iPod Touch (7. nesil)

    iPadOS 13.5.1 güncellemesi alan iPad modelleri

    • 12.9 inç iPad Pro
    • 11 inç iPad Pro
    • 10.5 inç iPad Pro
    • 9.7 inç iPad Pro
    • iPad (7. nesil)
    • iPad (6. nesil)
    • iPad (5. nesil)
    • iPad mini (5. nesil)
    • iPad mini 4
    • iPad Air (3. nesil)
    • iPad Air 2

    Yeni güncellemeyi cihazınıza yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.   

    iOS 13.5.1 ve iPadOS 13.5.1 güncellemelerine ek olarak, Apple Watch için watchOS 6.2.6, Apple TV için tvOS 13.4.6 ve HomePod için HomePodOS 13.4.6 güncellemeleri yayınlanmış durumda.  



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    beytepeli06 (Beytepeli Ankara) 1 gün en beğenilen
    ne ara yüklediniz de şarjı test ettiniz 1 saat olmadı herhalde çıkalı ?
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 1 gün
    beta 'da gelmiş , Apple neler yapıyor yine ?
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    apulunas (Murtaza Kalınkalas) 1 gün
    beta sürümmü ki bu habire güncelleniyor?
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    RAFREF (Raf Ref) 1 gün
    Checkrain varken jbsiz kalmayız zaten. Çok iyi oldu çıktığı.
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    birseylereksikmoruk (Enes ) 1 gün yeni yorumcu
    Geçipde Jailbreaksiz kalmayın :D
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    Habilglms (Habil Gülmüş) 1 gün
    Şarjı cabuk bitiyor bu surumde. 13.5 e gecmeden once daha iyidi.
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    zaomss (Furkan Bulat) 1 gün
    13.5teyim. Gayet iyi bir sürüm. Jbyi de yaptım. Gerisine gerek yoook
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    birseylereksikmoruk (Enes ) 1 gün yeni yorumcu zaomss
    Jailbreakci gardaşım benim <3
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    SEİCO (seico seico) 1 gün
    ituneste güncelleme görünmüyo
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    beytepeli06 (Beytepeli Ankara) 1 gün en beğenilen
    ne ara yüklediniz de şarjı test ettiniz 1 saat olmadı herhalde çıkalı ?
    Yanıtla +15
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    yelkenli12 1 gün
    Yükleyen oldu mu?

    Şarj olayı me durumda
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