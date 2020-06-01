iOS 13.5.1 güncellemesi yayınlandı!

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Geçtiğimiz haftalarda sağlık, Face ID ve FaceTime ile ilgili önemli yenilikler içeren iOS 13.5 ve iPadOS 13.5 güncellemelerinin yayınlanmasının ardından, şimdi de önemli güvenlik iyileştirmeleri içeren iOS 13.5.1 ve iPadOS 13.5.1 güncellemeleri yayınlandı.

Apple'ın sürüm notlarına göre, güncelleme önemli güvenlik iyileştirmeleri içeriyor ve tüm kullanıcılar tarafından yüklenmeli. Güncellemelerin hangi güvenlik sorunlarına el attığı bilinmezken, iOS 13.5'te dahi jailbreak'e izin veren bir açığın giderildiği tahmin ediliyor.

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Güncelleme alan cihazlar

iPhone ve iPod modelleri için iOS 13.5.1 güncellemesi, iPad için de iPadOS 13.5.1 güncellemesi yayınlanmış durumda. İşte iOS 13.5.1 ve iPadOS 13.5.1 güncellemesini alan cihazlar:

iOS 13.5.1 güncellemesi alan iPhone modelleri

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPod Touch (7. nesil)

iPadOS 13.5.1 güncellemesi alan iPad modelleri

12.9 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad mini 4

iPad Air (3. nesil)

iPad Air 2

Yeni güncellemeyi cihazınıza yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

iOS 13.5.1 ve iPadOS 13.5.1 güncellemelerine ek olarak, Apple Watch için watchOS 6.2.6, Apple TV için tvOS 13.4.6 ve HomePod için HomePodOS 13.4.6 güncellemeleri yayınlanmış durumda.

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