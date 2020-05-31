Galaxy Note 20 batarya kapasitesi ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Samsung'un yaklaşmakta olan Galaxy Note 20 serisi için sızıntı kazanı kaynamaya devam ediyor. Galaxy Note 20+'dan sonra şimdi de Galaxy Note 20 modelinin batarya kapasitesi ortaya çıktı.

İlginizi Çekebilir

Uygun fiyatlı Samsung Galaxy M11 satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı

Ayrıca Bkz. "Bu fotoğraf duvar kağıdı olarak ayarlandığında, birçok Android telefonun çökmesine neden oluyor!"

Galaxy Note 20 bataryası 4300 mAh büyüklüğünde olacak

Çin'in 3C sertifika veritabanından elde edilen bilgilere göre Galaxy Note 20, EB-BN980ABY model numarası taşıyan 4300 mAh büyüklüğünde bir bataryadan güç alacak. Bu değerin, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy Note 10+'ın batarya kapasitesi ile eş değer olduğunu belirtelim.

Galaxy Note 20'nin ağabeyi Galaxy Note 20+'ın ise 4500 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapacağı ortaya çıkmıştı. Aradaki 200 mAh'lik fark göz önüne alındığında, iki telefonun da benzer ekran süreleri sunacağı çıkarımı yapılabilir.

https://www.sammobile.com/news/galaxy-note-20-battery-big-galaxy-note-20-plus/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.