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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Note 20 batarya kapasitesi ortaya çıktı

    Samsung'un merakla beklenen akıllı telefonlarından Galaxy Note 20'nin batarya kapasitesi ortaya çıktı. Galaxy Note 7'den ağzı yanan Samsung, Galaxy Note 20'de daha temkinli davranacak.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy Note 20 batarya kapasitesi ortaya çıktı
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    Samsung'un yaklaşmakta olan Galaxy Note 20 serisi için sızıntı kazanı kaynamaya devam ediyor. Galaxy Note 20+'dan sonra şimdi de Galaxy Note 20 modelinin batarya kapasitesi ortaya çıktı.

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    Galaxy Note 20 bataryası 4300 mAh büyüklüğünde olacak

    Çin'in 3C sertifika veritabanından elde edilen bilgilere göre Galaxy Note 20, EB-BN980ABY model numarası taşıyan 4300 mAh büyüklüğünde bir bataryadan güç alacak. Bu değerin, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy Note 10+'ın batarya kapasitesi ile eş değer olduğunu belirtelim.

    Galaxy Note 20'nin ağabeyi Galaxy Note 20+'ın ise 4500 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapacağı ortaya çıkmıştı. Aradaki 200 mAh'lik fark göz önüne alındığında, iki telefonun da benzer ekran süreleri sunacağı çıkarımı yapılabilir. 



    https://www.sammobile.com/news/galaxy-note-20-battery-big-galaxy-note-20-plus/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    damn2u (Sercan ) 2 sa. en beğenilen
    M serisinde neden 5000-6000mAh pil var o zaman? O telefonlara bir şey olsa firmanın itibarını zedelemiyor mu? Bir sonraki dönemde biraz daha arttırırız kapasiteyi diyerek bunu yapmıyorlarsa bende bir şey bilmiyorum. Zamanında sempati beslediğim firma nasılda antipatik oldu gitti hayret doğrusu.
    M serisinde neden 5000-6000mAh pil var o zaman? O telefonlara bir şey olsa firmanın itibarını zedelemiyor mu? Bir sonraki dönemde biraz daha arttırırız kapas...
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