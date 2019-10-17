iOS 13 kullanım oranı yüzde 50'ye ulaştı

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Apple, 19 Eylül'de genel kullanıma sunulan iOS 13'ün yüzde 50 kullanım oranına ulaştığını açıkladı. Ayrıca yeni mobil işletim sistemi son dört yıl içinde piyasaya sürülen tüm iOS cihazlarının % 55'ine yüklenmiş durumda.

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Ancak iOS cihazların yüzde 41'i hala iOS 12 yazılımını kullanıyor. Yaklaşık yüzde 9'unda ise işletim sisteminin daha eski versiyonları yüklü. iOS 13 kullanım oranını geçen yıl yayınlanan iOS 12 ile aynı hızda artış gösteriyor.

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iOS 13.2 geliyor

Eylül ayında kullanıma sunulan iOS 13 güncellemesinde birçok hata vardı. Şirket daha sonra bu hataları giderecek düzenli güncellemeler yayınladı. Apple ayrıca Kasım ayı içerisinde yayınlanması beklenen iOS 13.2 sürümü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

https://www.macrumors.com/2019/10/16/ios-13-adoption