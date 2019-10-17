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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13 kullanım oranı yüzde 50'ye ulaştı

    Geçtiğimiz ay yayınlanan iOS 13'ün kullanım oranı hızla artıyor. Mobil işletim sisteminin yeni sürümü an itibarıyla aktif iOS cihazların yüzde 50'sine yüklenmiş durumda.
    4 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    iPhone
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iOS 13 kullanım oranı yüzde 50'ye ulaştı
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    Apple, 19 Eylül'de genel kullanıma sunulan iOS 13'ün yüzde 50 kullanım oranına ulaştığını açıkladı. Ayrıca yeni mobil işletim sistemi son dört yıl içinde piyasaya sürülen tüm iOS cihazlarının % 55'ine yüklenmiş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Windows 10'un Hesap Makinesi yeni özellikler kazandı"

    Ancak iOS cihazların yüzde 41'i hala iOS 12 yazılımını kullanıyor. Yaklaşık yüzde 9'unda ise işletim sisteminin daha eski versiyonları yüklü. iOS 13 kullanım oranını geçen yıl yayınlanan iOS 12 ile aynı hızda artış gösteriyor.

    iOS 13 kullanım oranı yüzde 50'ye ulaştı
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    iOS 13.2 geliyor

    Eylül ayında kullanıma sunulan iOS 13 güncellemesinde birçok hata vardı. Şirket daha sonra bu hataları giderecek düzenli güncellemeler yayınladı. Apple ayrıca Kasım ayı içerisinde yayınlanması beklenen iOS 13.2 sürümü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.



    https://www.macrumors.com/2019/10/16/ios-13-adoption Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 6 dk.
    İPhone 10 son güncelleme dahil herhangi bir yavaşlama yok
    iPhone geçmişte pil sebebiyle işlemci hızlarını düşürme nedeniyle
    telefonlarda yavaşlama yaşanıyordu pil sorunu olmayan telefonlarda
    yeni sürümle farkedilir bir yavaşlama yaşanmıyor.
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    cem650 2 sa.
    böyle bir haber nasıl oluyor hala anlamış değilim.
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    dere.beyi 4 sa.
    belli bir cahil kesimden dolayı en güncel en iyidir mantığıyla yapıyor
    ne bilsin her güncellemede cihazın yavaşlatıldığını
    tüm sürümlerin imzalarını açsınlar bak kim 13 kullanıyor hem zorla güncelletiyorlar sonra şu kadar kişi kullanıyor diye övünüyorlar :D:D:D
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    TearsForFears 3 sa. dere.beyi
    6s plus kullanıyorum son sürüme güncelledim yavaşlama yok. Üstüne hızlanma söz konusu.
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    agent1453 3 sa. dere.beyi
    Zorunlu güncellemelerde hep art niyet var bana göre.
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    MrKattchup 2 sa. dere.beyi
    Sizin gibi bir cahil kesim de aynen böyle düşünüyor, imzaları açsınlar oran yüzde 1 bile değişmez.
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