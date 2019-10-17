Windows 10'un Hesap Makinesi yeni özellikler kazandı

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Microsoft, Windows işletim sistemindeki Hesap Makinesi uygulaması için önemli bir güncelleme yayınladı. Yeni Hesap Makinesi şu anda son testleri yapılan19H2 kod adlı yeni Windows 10 güncellemesinin yüklü olduğu sistemlere indirilebiliyor.

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Görünüşe bakılırsa, Windows 10 Kasım 2019 Güncellemesi'nin (sürüm 1909) yayınlanması ile birlikte de genel kullanıma sunulacak. Hesap Makinesi'nin yeni sürümü beraberinde matematiksel hesaplamaları kolaylaştıracak bazı kullanışlı özellikler getiriyor.

Trigonometri ve Fonksiyon desteği

Yapılan yenilikler, uygulamayı gelişmiş hesaplamalar için kullananları memnun edecek. Zira artık Bilimsel modda Trigonometri için ayrı bir açılır menü var. Kullanıcılar bu menüye tıklayarak sin, cos, cot, tan, sec gibi tüm işlevlere kolayca erişebilecekler.

Aynı şey toplam altı farklı seçenek arasından seçim yapmayı mümkün kılan Fonksiyon menüsü için de geçerli. Bir sonraki Windows 10 özellik güncellemesi yayınlanınca herkes için kullanılabilir hale gelecek yeni Hesap Makinesi'nin sürüm numarasının ise 10.1909.1.0 olduğunu belirtelim.