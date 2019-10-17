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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10'un Hesap Makinesi yeni özellikler kazandı

    Microsoft, Windows 10'daki Hesap Makinesi uygulamasına matematiksel hesaplamaları kolaylaştıracak bazı kullanışlı özellikler ekledi. Yeni sürüm trigonometri ve fonksiyon desteği ile geliyor.
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    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows 10'un Hesap Makinesi yeni özellikler kazandı
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    Microsoft, Windows işletim sistemindeki Hesap Makinesi uygulaması için önemli bir güncelleme yayınladı. Yeni Hesap Makinesi şu anda son testleri yapılan19H2 kod adlı yeni Windows 10 güncellemesinin yüklü olduğu sistemlere indirilebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Windows telefon kullanıcılarına kötü haber"

    Görünüşe bakılırsa, Windows 10 Kasım 2019 Güncellemesi'nin (sürüm 1909) yayınlanması ile birlikte de genel kullanıma sunulacak. Hesap Makinesi'nin yeni sürümü beraberinde matematiksel hesaplamaları kolaylaştıracak bazı kullanışlı özellikler getiriyor.

    Windows 10'un Hesap Makinesi yeni özellikler kazandı

    Trigonometri ve Fonksiyon desteği

    Yapılan yenilikler, uygulamayı gelişmiş hesaplamalar için kullananları memnun edecek. Zira artık Bilimsel modda Trigonometri için ayrı bir açılır menü var. Kullanıcılar bu menüye tıklayarak sin, cos, cot, tan, sec gibi tüm işlevlere kolayca erişebilecekler.

    Aynı şey toplam altı farklı seçenek arasından seçim yapmayı mümkün kılan Fonksiyon menüsü için de geçerli. Bir sonraki Windows 10 özellik güncellemesi yayınlanınca herkes için kullanılabilir hale gelecek yeni Hesap Makinesi'nin sürüm numarasının ise 10.1909.1.0 olduğunu belirtelim.



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    alprkrkmz 2 sa.
    Bu uygulamanın simgesini tasarlayani bulup direkt işten çıkarmak gerek. Hayatında bu kadar berbat bir tasarımlı bir uygulama simgesi görmedim. Windows 98 simgeleri bile daha akıllıca tasarlanmış.
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    smart1978 3 sa.
    19H2 sart degil iste :)
    store.rg-adguard.net/...
    arama kismini da sunu yazin :
    https://www.microsoft.com/store/productId/9WZDNCRFHVN5
    uzantisi (.AppxBundle) olani indirin kurun.
    Direk Magazadan cekiyor orjinal guvenli :)
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    faniseyler 3 sa.
    2+2=5 yapabiliyor mu bana onu söyleyin
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