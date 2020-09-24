iOS 14.0.1 güncellemesi çıktı! Hangi sorunlar giderildi?

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Geçtiğimiz hafta iOS 14 işletim sistemini yayınlayan Apple, yeni işletim sisteminin ilk ara güncellemesi iOS 14.0.1 sürümünü yayınladı.

Ayrıca Bkz. "iOS 14.2 güncellemesiyle denetim merkezine müzik tanıma özelliği eklenecek"

iOS 14.0.1 ile çözülen sorunlar neler?

iOS 14'teki hatalara odaklanan iOS 14.0.1 güncellemesine ilişkin Apple tarafından paylaşılan sürüm notları şu şekilde:

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iOS 14.2 güncellemesiyle denetim merkezine müzik tanıma özelliği eklenecek

iPhone’unuzu yeniden başlattıktan sonra saptanmış tarayıcı ve e-posta ayarlarının sıfırlanmasına neden olan bir sorunu düzeltir.

iPhone 7’de ve iPhone 7 Plus’ta kamera önizlemelerinin görüntülenmesini engelleyen bir sorunu çözer.

iPhone’unuzun Wi-Fi ağlarına bağlanmasına engel olan bir sorunu düzeltir.

Bazı e-posta sağlayıcılarıyla e-posta gönderilmesini engelleyen bir sorunu çözer.

News araç takımında görüntülerin görünmesine engel olan bir sorunu düzeltir.

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Güncelleme alan iPhone modelleri

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPod Touch (7. nesil)

Apple, iOS 14.0.1 ile birlikte iPadOS 14.0.1, watchOS 7.0.1 ve tvOS 14.0.1 güncellemelerini de yayınlamış durumda.Güncellemeleri cihazınıza yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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