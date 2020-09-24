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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14.0.1 güncellemesi çıktı! Hangi sorunlar giderildi?

    iOS 14 için ilk güncelleme yayınlandı. iOS 14.0.1 sürüm numarasını taşıyan güncelleme, iOS 14'ün beraberinde getirdiği hatalara odaklanıyor. İşte iOS 14.0.1 güncellemesi ile çözülen o problemler:
    33 dk. (Son Güncelleme: 26 dk.)
    509
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    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iOS 14.0.1 güncellemesi çıktı! Hangi sorunlar giderildi?
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    Geçtiğimiz hafta iOS 14 işletim sistemini yayınlayan Apple, yeni işletim sisteminin ilk ara güncellemesi iOS 14.0.1 sürümünü yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "iOS 14.2 güncellemesiyle denetim merkezine müzik tanıma özelliği eklenecek"

    iOS 14.0.1 ile çözülen sorunlar neler?

    iOS 14'teki hatalara odaklanan iOS 14.0.1 güncellemesine ilişkin Apple tarafından paylaşılan sürüm notları şu şekilde:

    İlginizi Çekebilir Avatar iOS 14.2 güncellemesiyle denetim merkezine müzik tanıma özelliği eklenecek

    • iPhone’unuzu yeniden başlattıktan sonra saptanmış tarayıcı ve e-posta ayarlarının sıfırlanmasına neden olan bir sorunu düzeltir.

    • iPhone 7’de ve iPhone 7 Plus’ta kamera önizlemelerinin görüntülenmesini engelleyen bir sorunu çözer.

    • iPhone’unuzun Wi-Fi ağlarına bağlanmasına engel olan bir sorunu düzeltir.

    • Bazı e-posta sağlayıcılarıyla e-posta gönderilmesini engelleyen bir sorunu çözer.

    • News araç takımında görüntülerin görünmesine engel olan bir sorunu düzeltir.

    iOS 14.0.1 güncellemesi çıktı! Hangi sorunlar giderildi?
    Tam Boyutta Gör

    Güncelleme alan iPhone modelleri

    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11
    • iPhone XS Max
    • iPhone XS
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 8
    • iPhone 7 Plus
    • iPhone 7
    • iPhone 6S Plus
    • iPhone 6S
    • iPhone SE (1. nesil)
    • iPhone SE (2. nesil)
    • iPod Touch (7. nesil)

    Apple, iOS 14.0.1 ile birlikte iPadOS 14.0.1, watchOS 7.0.1 ve tvOS 14.0.1 güncellemelerini de yayınlamış durumda.Güncellemeleri cihazınıza yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.   



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