iOS 14 batarya sorununa ilginç çözüm: Fabrika ayarları

Apple’ın iOS 14 işletim sistemini indirmeye sunmasının ardından her zaman olduğu gibi yine bazı sıkıntılar yaşanmaya başladı. Kullanıcılar ağırlıklı olarak bataryanın hızlı tükenmesi, GPS rotalarının veya sağlık verilerinin kaybolması sıkıntıları yaşıyor. Apple’ın çözümü ise ilginç.İlginizi Çekebilir Apple’ın lansman yüzüydü; şimdi truva atı muamelesi görüyor
Fabrika ayarı
Apple yayınladığı bir rehberde iOS 14 ile gözlemlenen bazı sıkıntıların yaşandığını doğrularken şimdilik fabrika ayarlarına dönülmesi ile çözülebileceğini belirtiyor. Bunun haricinde şimdilik bir yazılım çözümü mevcut değil.
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iOS 14 ile birlikte WatchOS 7 işletim sisteminde de benzer sıkıntılar var. iPhone veya Apple Watch cihazlarında bataryanın hızlı tükenmesi, sağlık uygulamalarının çökmesi, yanlış veriler göstermesi, GPS veya sağlık verilerinin kaybolması en belirgin olanları.
Bu sorunları yaşayan kullanıcıların önce verilerini iCloud üzerine yedeklemeleri gerekiyor. Sonrasında iPhone veya Apple Watch cihazının fabrika ayarına döndürülme işlemini başlatabilirler. Kurulum tamamlanınca da tekrar verileri yedeklerden yükleyebilirler. Bununla birlikte sorunun halen devam ettiği kullanıcıların yeni bir yazılım güncellemesini beklemekten başka çaresi yok zira iOS 14.0.1 güncellemesi bunları içermiyordu.
https://support.apple.com/en-us/HT211865 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Bir arkadaş forumda bir insan neden Iphone kullanmaz diye başlık açmıştı bu sebeblerden biri sadece.
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