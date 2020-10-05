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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14 batarya sorununa ilginç çözüm: Fabrika ayarları

    iOS 14 sürümünü kurduktan sonra batarya tüketiminde aşırı artış, sağlık verilerinin kaybolması, yanlış veriler gösterilmesi gibi sıkıntılarınız varsa fabrika ayarlarına dönün.
    2 hf.
    17,4b
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iOS 14 batarya sorununa ilginç çözüm: Fabrika ayarları
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    Apple’ın iOS 14 işletim sistemini indirmeye sunmasının ardından her zaman olduğu gibi yine bazı sıkıntılar yaşanmaya başladı. Kullanıcılar ağırlıklı olarak bataryanın hızlı tükenmesi, GPS rotalarının veya sağlık verilerinin kaybolması sıkıntıları yaşıyor. Apple’ın çözümü ise ilginç.

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    Fabrika ayarı

    Apple yayınladığı bir rehberde iOS 14 ile gözlemlenen bazı sıkıntıların yaşandığını doğrularken şimdilik fabrika ayarlarına dönülmesi ile çözülebileceğini belirtiyor. Bunun haricinde şimdilik bir yazılım çözümü mevcut değil.

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    iOS 14 ile birlikte WatchOS 7 işletim sisteminde de benzer sıkıntılar var. iPhone veya Apple Watch cihazlarında bataryanın hızlı tükenmesi, sağlık uygulamalarının çökmesi, yanlış veriler göstermesi, GPS veya sağlık verilerinin kaybolması en belirgin olanları.

    Bu sorunları yaşayan kullanıcıların önce verilerini iCloud üzerine yedeklemeleri gerekiyor. Sonrasında iPhone veya Apple Watch cihazının fabrika ayarına döndürülme işlemini başlatabilirler. Kurulum tamamlanınca da tekrar verileri yedeklerden yükleyebilirler. Bununla birlikte sorunun halen devam ettiği kullanıcıların yeni bir yazılım güncellemesini beklemekten başka çaresi yok zira iOS 14.0.1 güncellemesi bunları içermiyordu.



    https://support.apple.com/en-us/HT211865 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    double or nothing 2 hf. en beğenilen
    Abiii applee 5 yillik cihazlaraaa bile güncellemeee veriyo androidd leşşş
    Yanıtla +25
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    cemallbuyukk 2 hf. yeni yorumcu
    Klasik bi cevap olacak ama genel de işe yarıyor kapa aç ..:)):))
    Yanıtla
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 2 hf.
    en güzel çözüm satıp yenisini alın :D apple'ın da istediği çözüm bu zaten. :)
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    Cm-rc1000 (Bayram Usta) 2 hf.
    Hani millet 10.000 20.000 verip aliyoya bide hava atiyolar bende en yenisi var 😂 😂 evi tarlayı arabayı satıp , bankadan kredi çekip , ahiret vadeli alanlar 😂😂 iPhone mezara kadar güncelleme veriyor 😂😂🤦
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    sergberia (Barış Güler) 2 hf. Cm-rc1000
    O paraya ne evi ne tarlası var? Telefon parası işte.
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    ofulanbe (Gökhan Emecan) 2 hf.
    kapat aç düzelir
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    vesaire86 (Oğuz ) 2 hf.
    Bir cihaza 10 bin lira verip halen bu tarz sorunlar yaşamak sinir bozucu..
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    Whowert is back 2 hf.
    Nası ağlıyo ama ios tayfası. Sanki android cephesinin çok umrundaydı iosun gidişatı. Herkes zevkine göre ve isteğe bağlı seçim yapar. Mesela ben esaret altında bir şeyi kazık fiyatlar verip asla kullanamam Başkası ise,tonlarca para verip ,kısıtlama dünyası içinde ona sunulanla yetinip,güncelleme ve inovasyon+popülarite şişirmeleriyle ve de aldığı cihazın kutu içeriğinden sadece telefonun kendisinin çıkacağını (coming soon) bilmesine rağmen satın alır ve kullanır. Kisaca herkesin kendi zevki ve parası. Ama sen android çöp, leş zaaa diye zırlarsan, andorid kullanıcısı da gelir senin konunun altında zırlar vs.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    uurcan5172 (Uğurcan Çetin) 2 hf. yeni yorumcu Whowert is back
    Hah kimse ağlamıyor geliştirme yaparken hata yapmak olası ki Android kökten hata.
    Yanıtla
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    yolcum (Murat Can) 2 hf.
    Amele androidçiler bunu beğendi :))
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    jem991 (Adnan Balcı) 2 hf.

    Bir arkadaş forumda bir insan neden Iphone kullanmaz diye başlık açmıştı bu sebeblerden biri sadece.
    Yanıtla +3
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    ByGalaxyS3 2 hf.
    hemen saf gibi yeni sürüme atlarsanız böyle olur güncellemeden önce bi inceleyin
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    berk768 2 hf. (düzenlendi)
    Çöp android kullanacağıma o parayı çöpe atarım daha iyi. Macbook Iphone XS bunlar benim açımdan kusursuz.Tüm işlerimi hallediyorum.
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    17429 kez okundu.
    24 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    uygulama haber, ios 14 battery drain ve
    3 etiket daha ios 14.0.1 watchos 7 Apple
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