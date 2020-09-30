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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı

    Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro modellerinde Snapdragon 865 yonga seti, 108MP sensör (Pro), değişken ekran tazeleme hızları, 5000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler yer alıyor.
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    3,8b
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı
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    Xiaomi’nin amiral gemisi Mi 10 serisini büyütme çalışmaları devam ediyor. Benzer donanım konfigürasyonlarıyla donatılan Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro akıllı telefon modelleri resmiyet kazandı.

    Xiaomi Mi 10T Pro özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Mi 10T Pro modelinde 6.67 inçlik IPS LCD ekran Full HD+ çözünürlük sunuyor. Xiaomi’nin ilk 144Hz ekranlı telefonu olan Xiaomi Mi 10T Pro değişken odaklı tazeleme hızına sahip. Senaryoya göre tazeleme hızları 30Hz, 48Hz, 60Hz, 90Hz ve 120Hz değerlerine geçiş yapabiliyor.

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    Nokta çentikli ekran çerçevesiz görünümünü geliştirmiş. HDR10 sertifikalı ekran 650 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor. Hem ön hem de arka panel Gorilla Glass 5 ile korunmuş. Parmak izi okuyucu ise yan tarafa entegre edilmiş.

    Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alan telefon modelinde 5000mAh kapasiteli batarya 33W hızlı şarj ile desteklenmiş. Çift stereo hoparlörde Hi-Res Audio desteği yer alırken X eksenli titreşim motoru farklı tempolar yakalayabiliyor. WiFi 6, çift SIM 5G ve kızılötesi gibi bağlantılar mevcut.

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    Arka kısımda 108MP çözünürlüğünde ana sensör 1/1.33” boyutunda ve 4 pikseli birleştirerek 1.6 mikron büyüklüğünde piksellere sahip detaylı görseller elde edebiliyor. Sensör OIS destekli ve f/1.7 aralığına sahip. Yanında 13MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 5MP çözünürlüğünde makro sensör mevcut. Kamera paketi 8K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde ve HDR destekli. Xiaomi Mi 10T Pro için fiyatlar şu şekilde:

    Xiaomi Mi 10T Pro 8GB + 128GB – 600 Avro

    Xiaomi Mi 10T Pro 8GB + 256GB – 650 Avro

    Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Mi 10T özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Mi 10T modeli abisi ile aynı özelliklere sahip. Farklı tarafı ana sensör 64MP çözünürlüğünde ve OIS desteği yok. Yine de 8K video kaydı yapabiliyor. Xiaomi Mi 10T için fiyatlar şu şekilde:

    Xiaomi Mi 10T 6GB + 128GB – 500 Avro

    Xiaomi Mi 10T 8GB + 128GB – 550 Avro



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_10t_and_10t_pro_are_s865powered_phones_with_144_hz_adaptive_displays-news-45543.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    lawyer25 (Hakan Kadirli) 4 sa. en beğenilen
    600 avro para iste ekran lcd olsun. Oldu canım ; görürsem söylerim
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    nty35 (T YILDIRAN) 4 sa.
    8k kayıt yerine adam gibi 4k yap, ois desteği koy. Şov yapıcaz diye daha elzem özelliklerden kısmak garip geliyor.

    Not: mi 10T modeli için dedim. Proda var ois
    8k kayıt yerine adam gibi 4k yap, ois desteği koy. Şov yapıcaz diye daha elzem özelliklerden kısmak garip geliyor. Not: mi 10T modeli için dedim. Pro...
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    Yanıtla +13
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    napolyon94 3 sa.
    Ne kadar ruhsuz ve kotu bir firma.



    T serisi mi'ler pop-up olmayacakmiydi? Amerikali is ortaklariniz on kamera gizlenebilir olunca rahatsiz mi oldu?



    500-600 euro para verip ois-oled olmayacak mi? Kim niye bu parayi bunlara versin?



    Hic bir model serin tutarli degil xiaomi, mia serisi bitti, s serisi bitti,mi note serisi birden mi note 3 den mi note 10'a cikti. Mi 6'dan mi 8'e gectin. Mi7 cikmadi. Tutarsiz bu hareketler gozumde cok prestij kaybettiriyor.



    Apple'in 7s degil 8 demesi, samsung'un note6'ya 7 demeside yine benzer kötü hareketler. Xiaomi ise bunu hep yapiyor.
    Ne kadar ruhsuz ve kotu bir firma. T serisi mi'ler pop-up olmayacakmiydi? Amerikali is ortaklariniz on kamera gizlenebilir olunca rahatsiz mi old...
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    3 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    infom@n (Uğur Doğan) 1 sa.
    Harakiri de yapıyor mu?
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 sa.
    Anca kendi katili olur LCD ekranla.
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    ironturk (Halil ADIGÜZEL) 2 sa.
    Çok ucuzmuş şu böbreği satıp geliyorum bekle.
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 2 sa.
    600 avro ve amiral katili. Amiral zaten bu ne katili? Xiaomi'nin de orası burası ayrı oynamaya başladı
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    mekan54 3 sa.
    LCD ekran ve amiral gemisi katili ve de 650 avro.

    Neresi bunun katil yahu
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    djuann 3 sa.
    Telefondan anlayan ustadlar 2000 ile 3000 tl bandi arasinda xiaomi mi samsung mu oppo mu almaliyim?
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    vs-fb (Vn S) 2 sa. djuann
    Realme 6 , 2449 TL, Hepsiburada da.
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    fox5578 3 sa.
    Özelliklerin hepsi şov. 8k video ois olmadan şov. Kaldı ki izleyecek alet yok. İps ekrana bir şey diyemem seveni var sevmeyeni var. Ekran çok büyük köyü olmuş. 108 mp kamera şov herkes biliyor artık. 5mp makro sensör çöp. Fiyat çok şişmiş.
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    rash.87 (R...... K......) 3 sa. (düzenlendi)
    OIS yok, benim için bitti.500 euro buna verileceğine 470 Euro ya Oneplus 8 alırım geçerim.
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    m_basar7 (Başar ) 3 sa.
    ya bu telefonların fiyatı hep aynı ama burda niye sürekli artıyor anlamış değilim.
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    astegon (astegon CF) 3 sa.
    Mi 10 T serisine baktım arkadaş hepsi IPS yahu. IPS ne.Bari Pro'da Amoled kullan. O kadar para veriliyor.Hadi Lite IPS olsun. Ama yok cücük kadar saate AMOLED ekranı dayamışlar...
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    3786 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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