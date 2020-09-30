Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı

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Xiaomi’nin amiral gemisi Mi 10 serisini büyütme çalışmaları devam ediyor. Benzer donanım konfigürasyonlarıyla donatılan Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro akıllı telefon modelleri resmiyet kazandı.

Xiaomi Mi 10T Pro özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 10T Pro modelinde 6.67 inçlik IPS LCD ekran Full HD+ çözünürlük sunuyor. Xiaomi’nin ilk 144Hz ekranlı telefonu olan Xiaomi Mi 10T Pro değişken odaklı tazeleme hızına sahip. Senaryoya göre tazeleme hızları 30Hz, 48Hz, 60Hz, 90Hz ve 120Hz değerlerine geçiş yapabiliyor.

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Nokta çentikli ekran çerçevesiz görünümünü geliştirmiş. HDR10 sertifikalı ekran 650 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor. Hem ön hem de arka panel Gorilla Glass 5 ile korunmuş. Parmak izi okuyucu ise yan tarafa entegre edilmiş.

Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alan telefon modelinde 5000mAh kapasiteli batarya 33W hızlı şarj ile desteklenmiş. Çift stereo hoparlörde Hi-Res Audio desteği yer alırken X eksenli titreşim motoru farklı tempolar yakalayabiliyor. WiFi 6, çift SIM 5G ve kızılötesi gibi bağlantılar mevcut.

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Arka kısımda 108MP çözünürlüğünde ana sensör 1/1.33” boyutunda ve 4 pikseli birleştirerek 1.6 mikron büyüklüğünde piksellere sahip detaylı görseller elde edebiliyor. Sensör OIS destekli ve f/1.7 aralığına sahip. Yanında 13MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 5MP çözünürlüğünde makro sensör mevcut. Kamera paketi 8K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde ve HDR destekli. Xiaomi Mi 10T Pro için fiyatlar şu şekilde:

Xiaomi Mi 10T Pro 8GB + 128GB – 600 Avro

Xiaomi Mi 10T Pro 8GB + 256GB – 650 Avro

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Xiaomi Mi 10T özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 10T modeli abisi ile aynı özelliklere sahip. Farklı tarafı ana sensör 64MP çözünürlüğünde ve OIS desteği yok. Yine de 8K video kaydı yapabiliyor. Xiaomi Mi 10T için fiyatlar şu şekilde:

Xiaomi Mi 10T 6GB + 128GB – 500 Avro

Xiaomi Mi 10T 8GB + 128GB – 550 Avro

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_10t_and_10t_pro_are_s865powered_phones_with_144_hz_adaptive_displays-news-45543.php

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