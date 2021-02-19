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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14 gizlilik kuralları için reklam verenler bir araya geliyor

    Post-IDFA Alliance girişimi iOS 14 ile birlikte iyice katı hale gelen kullanıcı verilerinin takibi konusunda reklam verenlere eğitimler sunmayı amaçlıyor.
    19 Şubat 2021, 23:30 (34 dk.)
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iOS 14 gizlilik kuralları için reklam verenler bir araya geliyor
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    Apple’ın iOS 14 ile birlikte sunduğu reklama dayalı kullanıcı verileri erişiminin sıkı takibi haliyle reklam verenleri endişelendiriyor. Apple’ın katı kuralları nedeniyle hata yapmak istemeyen reklam verenler birbirlerine destek olmaya başladı.

    Eğitim platformu kuruluyor

    Bilindiği üzere iOS 14 ile birlikte reklam verenlerin kullanıcı verilerine erişmesi sıkı takibe bağlandı. IDFA bileşeni anonim olarak kullanıcıların uygulamadaki davranışlarını takip ederek reklam verenlere sunuyor. Yani uygulamalar gelişi güzel kullanıcı verilerine erişemiyor.

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    Diğer taraftan reklam amacıyla kullanıcı verilerine erişirken izin talep etmek gerekiyor. Böylece kullanıcı ekrana gelen uyarı penceresinde uygulamanın ne amaçla verilerine erişebildiğini görüyor.

    Bu sıkı kurallar iOS 14 sonrasında reklam gelirlerinin azalmasına neden olacak. Pek çok reklam veren ilk dönemde Android tarafına daha fazla harcama yapmayı ve iOS gelişmelerini takip etmeyi tercih ediyor.

    iOS 14 gizlilik kuralları için reklam verenler bir araya geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Bunun haricinde IDFA, veri kullanımının takibi ve sürekli değişen veri parametreleri üreten SKAdNetwork yazılım çerçevesi hakkında reklam verenler eğitim platformu oluşturdu. Liftoff öncülüğünde oluşturulan platform Post-IDFA Alliance adını taşıyor ve  No IDFA? No Problem başlığı altında geçiş konusunda eğitimler sunuyor.

    Fyber, Chartboost ve InMobi gibi önemli çevrim içi reklam platformları PIA girişimine dahil oldu. Webinar tarzında sürdürülecek eğitimler ile geniş bir kitleye hitap edilmesi amaçlanıyor. iOS 14.5 güncellemesi sonrasında saydığımız tüm gizlilik kuralları artık katı bir şekilde uygulanmaya başlayacak.



    https://appleinsider.com/articles/21/02/17/advertisers-banding-together-to-adapt-to-apples-ios-privacy-plans Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    P
    Phant0mTR 1 saat önce

    ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.

    Jeolog. 1 gün önce

    c

    A
    aysensS 1 gün önce

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    ExclusivePack 1 gün önce

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    Rouvax 1 gün önce

    Seri uretim degil

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    M maximus8282 (maximus ) 1 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İlla verilerimiz alınacaksa sadece Apple alacak, öbür türlü herkes alıyor. Bir an önce gelse de daha güvenli olsa.

    Açıkçası IOS 15 ile gizliliğimiz daha da önemsenecek gibi duruyor.
    Sadece IOS değil bilgisayarda da MAC’e geçer herkes.
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    asdf_13 (Oğuz ÖZTÜRK) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bir noktada her şeyin apple'ın reklamı olduğunu filan düşünüyordum ama olay android tarafına müşteri kaybetme noktasına gelmiş durumda... Apple'a gerçekten inanmaya başladım gibi.
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