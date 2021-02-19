iOS 14 gizlilik kuralları için reklam verenler bir araya geliyor

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Apple’ın iOS 14 ile birlikte sunduğu reklama dayalı kullanıcı verileri erişiminin sıkı takibi haliyle reklam verenleri endişelendiriyor. Apple’ın katı kuralları nedeniyle hata yapmak istemeyen reklam verenler birbirlerine destek olmaya başladı.

Eğitim platformu kuruluyor

Bilindiği üzere iOS 14 ile birlikte reklam verenlerin kullanıcı verilerine erişmesi sıkı takibe bağlandı. IDFA bileşeni anonim olarak kullanıcıların uygulamadaki davranışlarını takip ederek reklam verenlere sunuyor. Yani uygulamalar gelişi güzel kullanıcı verilerine erişemiyor.

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Diğer taraftan reklam amacıyla kullanıcı verilerine erişirken izin talep etmek gerekiyor. Böylece kullanıcı ekrana gelen uyarı penceresinde uygulamanın ne amaçla verilerine erişebildiğini görüyor.

Bu sıkı kurallar iOS 14 sonrasında reklam gelirlerinin azalmasına neden olacak. Pek çok reklam veren ilk dönemde Android tarafına daha fazla harcama yapmayı ve iOS gelişmelerini takip etmeyi tercih ediyor.

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Bunun haricinde IDFA, veri kullanımının takibi ve sürekli değişen veri parametreleri üreten SKAdNetwork yazılım çerçevesi hakkında reklam verenler eğitim platformu oluşturdu. Liftoff öncülüğünde oluşturulan platform Post-IDFA Alliance adını taşıyor ve No IDFA? No Problem başlığı altında geçiş konusunda eğitimler sunuyor.

Fyber, Chartboost ve InMobi gibi önemli çevrim içi reklam platformları PIA girişimine dahil oldu. Webinar tarzında sürdürülecek eğitimler ile geniş bir kitleye hitap edilmesi amaçlanıyor. iOS 14.5 güncellemesi sonrasında saydığımız tüm gizlilik kuralları artık katı bir şekilde uygulanmaya başlayacak.

https://appleinsider.com/articles/21/02/17/advertisers-banding-together-to-adapt-to-apples-ios-privacy-plans

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