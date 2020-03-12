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    Apple Mart 2020 etkinliği, Coronavirüs sebebiyle iptal edilmezse nelere sahne olacak?

    31 Mart'ta düzenlenmesi beklenen Apple etkinliğinde hangi ürünler duyurulacak? İşte Coronavirüs nedeniyle iptal edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan etkinlikte duyurulması beklenen yeni ürünler!
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple Mart 2020 etkinliği, Coronavirüs sebebiyle iptal edilmezse nelere sahne olacak?
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    Apple'ın bir süredir başta iPhone 9(iPhone SE 2) olmak üzere, yeni ürünlerini duyuracağı bir etkinlik gerçekleştireceği konuşuluyor. 31 Mart'ta yapılması beklenen bu etkinlik; henüz Apple tarafından doğrulanmazken, bütün dünyanın kabusu haline gelen Coronavirüs sebebiyle diğer birçok lansman gibi gerek sağlık gerekse de üretimdeki aksamalar nedeniyle iptal edilebilir

    Etkinliğin iptal edilme olasılığı üzerine, lansmanda duyurulması beklenen ürünlerin daha önce olduğu gibi Apple Store'un bakıma alınarak, bir basın duyurusu aracılığıyla tanıtılacağı tahmin ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "iOS 14 ile gelecek yenilikler neler? İşte iOS 14 hakkında bilinen her şey "

    Tüm bunlara ek olarak, Coronavirüs sebebiyle Apple tedarikçilerinin üretimi durdurması ya da yavaşlatmasından ötürü, lanse edilen ürünlerin etkinlikten sonra global olarak satışa hazır hale getirilememeleri de söz konusu. Haliyle bu ürünlerin süresiz olarak ertelenme ihtimali dahi bulunuyor.

    Peki Apple'ın duyuracağı bu ürünler arasında neler var? Bunlardan bazılarını daha önceden biliyor olsak da iOS 14 kaynak kodlarının sızdırılmasına müteakiben daha fazla detay da gün yüzüne çıktı. İşte bir aksilik olmazsa Apple'ın duyurmayı planladığı yeni ürünler: 

    1. iPhone 9

    iPhone 9 ya da iPhone SE 2 olarak adlandırılması beklenen küçük ekranlı bir iPhone modelinin duyurulmasına zaten kesin gözüyle bakılıyor. iPhone 9'un 4.7 inç büyüklüğünde ekran, iPhone 8 benzeri tasarım, 12 MP çözünürlüğünde arka ve 7 MP çözünürlüğünde ön kamera, Touch ID, A13 Bionic yonga seti, 3 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı özelliklerine sahip olacağı aktarılıyor. Telefonun başlangıç fiyatının ise 399$ olacağı, analistler tarafından paylaşılan bilgiler arasında. 

    Apple Mart 2020 etkinliği, Coronavirüs sebebiyle iptal edilmezse nelere sahne olacak?
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    iOS 14 kodlarında ortaya çıkan bilgiler ise iPhone 9'da Touch ID parmak izi tarayıcısına yer verileceğini doğruluyor. 

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    Bunun yanı sıra; kimliğinizi Face ID, Touch ID veya parola ile doğrulamanızı gerektirmeyen, iPhone'u uyandırmanız veya aygıtınızda herhangi bir uygulama açmanız için sizi zorlamayan Express Transit(ekspres toplu taşıma ödemeleri) özelliğinin de yeni iPhone modelinde yer alacağı, kaynak kodları neticesinde elde edilen bilgiler arasında. 

    2. Üç kameralı yeni iPad Pro

    Etkinlikte duyurulması beklenen cihazlardan birisi de yeni nesil iPad Pro. Üçlü arka kamerayla geleceği ortaya çıkan 2020 iPad Pro'nun A13X Bionic çipinden güç alması bekleniyor. 

    Apple Mart 2020 etkinliği, Coronavirüs sebebiyle iptal edilmezse nelere sahne olacak?
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    Apple'ın yeni iPad Pro ile birlikte klavye aksesuarında da birtakım geliştirmelere gideceği konuşuluyor. Öyle ki yeni nesil Smart Keyboard Folio'nun aydınlatma ve trackpad desteğine sahip olması bekleniyor. 

    3. Yeni Apple TV

    En son 2017'de güncellenen Apple TV aygıtının da bu etkinlikle beraber yenilenmesi bekleniyor. Keza iOS 14 kaynak kodlarında yeni bir Apple TV kutusu ve kumandası üzerinde çalışıldığının ipuçları bulunuyor. Yeni Apple TV kutusunun A12 ya da A13 Bionic çipten güç alacağı tahmin ediliyor.

    Apple Mart 2020 etkinliği, Coronavirüs sebebiyle iptal edilmezse nelere sahne olacak?
    Tam Boyutta Gör

    4. AirTag

    Apple'ın eşyaları takip etmek veya bulmak amacıyla AirTag adında bir aksesuar geliştirdiği biliniyor. iOS 14 kodlarında izine rastlanan bu cihazın da duyurulacak ürünler arasında yer alabileceği iddia ediliyor.

    Apple Mart 2020 etkinliği, Coronavirüs sebebiyle iptal edilmezse nelere sahne olacak?
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    5. Yeni 13 inç MacBook Pro

    Daha önce 13 inç MacBook Pro'nun Mart ayında yenileneceğine dair raporlar ortaya çıkmıştı. Kasım 2019'da 15 inç MacBook Pro'nun 16 inç MacBook Pro'ya terfi etmesi üzerine, 13 inç MacBook Pro'nun da çeşitli donanım yükseltmeleri ve kelebek klavye mekanizması yerine makas tipi klavye menanizmasıyla birlikte güncellenerek, yeni ürünler arasında boy göstereceği tahmin ediliyor. 

    Apple Mart 2020 etkinliği, Coronavirüs sebebiyle iptal edilmezse nelere sahne olacak?
    Tam Boyutta Gör

    6. Powerbeats 4

    Daha önce iOS 13.2 kodlarında yeni Powerbeats kulaklıklar için çeşitli referanslar tespit edilmişti. Şubat ayı sonu itibariyle de yeni kulaklığın FCC(Federal İletişim Kurulu) onayı alındı. Yaşanan tüm bu gelişmeler üzerine, kulaklığın yakın zamanda duyurulacağı düşünülüyor.

    Apple Mart 2020 etkinliği, Coronavirüs sebebiyle iptal edilmezse nelere sahne olacak?
    Tam Boyutta Gör

    Powerbeats 4'te gecikmeyi azaltan, çağrı kalitesini ve pil ömrünü artıran, aynı zamanda da 'Hey Siri' desteği sağlayan H1 yongasının kullanılması bekleniyor. 

    Tüm bu yeni aygıtlara ek olarak iOS 13.4, watchOS 6.2, macOS 10.15.4 ve TvOS 13.4 güncellemelerinin de 31 Mart Salı günü yayınlanması bekleniyor.



    https://9to5mac.com/2020/03/10/ios-14-iphone-9-ipad-pro-apple-tv/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    RascH (Buğra Rasch) 1 hf. en beğenilen Hisar18
    Çeltik tarımı önemli, kalkmamalı; fakat çentik için bir şey söyleyemem.
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bernoulli Denklemi (Muhammed ) 6 gün
    iPhone 9 satışa ne zaman çıkar?
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    e_capkan (emre capkan) 6 gün
    online sunum yaparlar.
    tanıtılacak cihazlar zaten güncelleme tarzı ürünler.
    yepyeni birşey yok.
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    EknCn (Ekin Can Doğan) 1 hf.
    Sanırım bu etkinliği online ortamda yapacaklar. Apple, o kadar insanı bu durumda bir araya getirmez.
    Ya da ilerleyen vakitte yapacaklar.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Apple Macbook Pro ları yenileyecek macrumors verge sitesinde haberleri var 13 inç yerine 14 inç gelicek ve mini led olucak.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    drjacob (... ) 1 hf.
    iPad gelmez bence 13'' macbook 14 olur
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    mtanhu (murat ) 1 hf.
    iPad Pro 4'ü bekliyorum, o yüzden 3'ünü almadım.
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    muratkaya (Murat KAYA) 1 hf.
    120 hz ekranı olan, çift hoparlörlü bir iPad çıkmasını çok istiyorum. 2017 iPad kullanıyorum, aslında iyi ama özellikle çift hoparlör çok iyi olur. iPad Pro al diyen olabilir ama onlar da aşırı pahalı.
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 hf.
    iphone 8 kasasında bir iphone 9 gelse iyi olur fiyatıda ayarlarlarsa
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    shrek adamdir (Fatih Faith) 1 hf.
    Bence iphone 8i alıp yeni işlemci koyup iphone 9 diye satacaklar ki gayet mantıklı
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    Hisar18 (Hakan Demirci) 1 hf.
    Kardeş şu çeltik kalksın artık be fiziksel tuş kaldırıyor ama üstü a koyuyor
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