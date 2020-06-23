iOS 14 ile gelen sürpriz özellik: iPhone'un arkasına dokunarak önceden atanan kısayolları çalıştırabilme

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Apple, bu yıl otuz birincisini düzenlediği WWDC20 etkinliğinde iPhone'lar için geliştirdiği yeni işletim sistemi iOS 14'ü duyurdu. iOS 14 ile gelen birçok yenilik, etkinlik sırasında gösterilse de kısıtlı vakitten ötürü yeni özelliklerin tamamı sergilenebilmiş değil.

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iOS 14'ün geliştirici betasının yayınlanmasıyla birlikte, WWDC20'de değinilmeyen küçük detaylar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Bunlardan biri de iOS 14 ile gelen "Back Tap" erişilebilirlik özelliği oldu.

iPhone'un arkasına dokunarak önceden atanan kısayolları çalıştırın

Türkçe'ye "geri dokunma" olarak çevrilen bu özellikle birlikte, iPhone'un arkasına iki ya da üç kez dokunarak kamerayı açma, ana ekrana dönme, denetim merkezini açma, ekran görüntüsü alma gibi birçok işlevi hızlıca gerçekleştirebilmek mümkün.

Bu şekilde 23 kısayol seçeneği yer alırken, kestirmeler aracılığıyla siz de kendi kısayolunuzu oluşturabilir ve bunu dokunma işlevine atayabilirsiniz.

iPhone X ve sonrasında duyurulan iPhone modellerinde çalıştığı doğrulanan "Back Tap" özelliğini açmak ve dokunma işlevlerine kısayollar atamak için Ayarlar > Erişilebilirlik > Dokunma > Back Tap adımları izlenmeli.

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