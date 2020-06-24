İyileştirilmiş pil şarjı özelliği Apple Watch ve AirPods modellerine geliyor

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iOS 13 güncellemesiyle iPhone bataryalarının eskime hızını yavaşlatan iyileştirilmiş pil şarjı özelliğini kullanıma sunan Apple, bu özelliği iOS 14 ve watchOS 7 ile beraber AirPods ve Apple Watch modellerine de getirmeye niyetli.

Her ne kadar WWDC20'de bahsedilmemş olsa da iOS 14'ün geliştirici betasını yükleyen kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre, AirPods'lar da artık iyileştirilmiş pil şarjı özelliğine sahip.

Ayrıca Bkz. "Apple Silicon ile Intel işlemcilere veda etmeye hazırlanan Apple'a Intel'den destek"

AirPods iyileştirilmiş pil şarjı nasıl çalışıyor?

Temelde cihazın tam dolu olarak uzun süreler şarjda kalmasını engelleyen bir özellik olan iyileştirilmiş pil şarjı özelliğinin çalışma mantığı şöyle:

Tıpkı iPhone'daki iyileştirimiş pil şarjı özelliğinde olduğu gibi yapay zekadan istifade edilen bu özellikte, makine öğrenmesi algoritmaları kullanıcının şarj rutinini öğrenerek kendini eğitiyor ve pilin doluluk oranı %80'e ulaştığında elektrik akımını kesiyor. Ardından daha önce sizin şarj etme ve kullanım alışkanlıklarını öğrenen bu algoritma, AirPods'lara tam olarak ihtiyacınız olacağı zamanı hesaplıyor ve sizin AirPods'lara kullanmaya başlayacağınız vakitten biraz önce şarj işlemini kaldığı yerden devam ettirerek, pilin %100 doluluk oranına ulaşmasını sağlıyor.

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Şarj etme rutinin öğrenilmesi ve buna göre algoritmanın eğitilmesi gibi işlemlerin iOS 14 güncellemesini almış iPhone'larda gerçekleştirilerek, iPhone'dan AirPods'lara gönderilen komutlarla da şarj işleminin yönetildiği tahmin ediliyor.

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AirPods şarjı %10'un altına düştüğünde iPhone'da uyarı bildirimi çıkacak

iOS 14 ile birlikte, iPhone'a bağlı bulunan bir AirPods'ların şarjı %10'un altına düştüğünde, yukarıdaki görselde olduğu gibi iPhone ekranında bir uyarı bildirimi gösterilecek.

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watchOS 7 ile pil sağlığı ve iyileştirilmiş pil şarjı özelliği Apple Watch'lara geliyor

Önemli yenilikler içeren watchOS 7 işletim sistemi, iPhone'laraki pil sağlığı ve iyileştirilmiş pil şarjı özelliğinin bire bir aynısı Apple Watch'lara taşıyor.

Ayrıca Bkz. "watchOS 7 duyuruldu! Virüslere karşı el yıkama takibi, uyku takibi, yeni saat kadranları ve daha fazlası"

watchOS 7 ile gelecek olan bu özellik sayesinde Apple Watch'unuzun Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı bölümüne girerek, bataryanın yıpranmışlık durumunu gösteren pil sağlığı yüzdesini görüntüleyebilir, iyileştirilmiş pil şarjı özelliğini (çalışma mantığı iPhone ve AirPods'daki ile aynı) de aktif ederek de pil sağlığının daha uzun süreler muhafaza edilmesine yardımcı olabilirsiniz.

Bu noktada akıllarda soru işareti bırakan bir şey var ki o da pil sağlığı yönetiminin, iPhone'larda olduğu gibi pil sağlığı düşük seviyelere indiğinde işlemci performansını düşürüp düşürmeyeceği.

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Apple Watch %100 şarj olduğunda, iPhone bildirimle haber verecek

iOS 14 ile gelen küçük ama bir o kadarda kullanışlı olan diğer bir özellik ise Apple Watch'un tam şarj olması halinde iPhone'un bildirimle haber vermesi oluyor.

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