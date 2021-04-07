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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14 sürümü yüzde 90 benimsenme oranına ulaştı

    Geçtiğimiz Eylül ayında kullanıma sunulan iOS 14 sürümü 7 ay gibi bir sürede uyumlu cihazların yüzde 90’ına kurulu duruma geldi. Artık yeni sürüm beklentisi başladı.
    07 Nisan 2021, 21:30 (6 gün)
    2,7b
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iOS 14 sürümü yüzde 90 benimsenme oranına ulaştı
    Tam Boyutta Gör

    Tek bir ekosistem ve her kategoride tek bir cihaz serisi iOS işletim sisteminin çok hızlı benimsenmesini sağlıyor. Ayrıca güncellemeler ve yamalar ekosistemin çok büyük bir kısmına ulaşıyor. iOS 14 sürümü de bu şekilde.

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    Yüzde 90’a ulaştı

    Yapılan analizlere göre iPadOS platformunu da kapsayan iOS 14 sürümü uyumlu cihazların toplamda yüzde 90’ına ulaştı. Bunu da yaklaşık 7 aylık bir süre zarfında başardı. Aynı süreçte iOS 13 sürümü de haliyle en düşük seviyeye geriledi.

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    WWDC 2020 lansmanı ile birlikte önce kapalı beta ve ardından açık beta sürecine başlayan iOS 14 zaten yavaş yavaş yükselişe geçmişti. Genel kullanıma açıldığı Eylül ayından itibaren hızlı bir sürece girdi. Şubat ayında yüzde 86 seviyesine ulaşan sürüm düz bir çizgiye döndü ve sadece 4 puan ekleyebildi.

    WWDC 2021 etkinliği yaklaştığı için yeni sürümü bekleyenler veya yeni bir modele terfi etmeyi düşündüğü için güncelleme yapmayanlar muhtemelen kalan yüzde 10’luk kısmı oluşturuyor. iOS 15 ile birlikte yeniden bir döngü başlayacak.



    https://wccftech.com/in-less-than-7-months-ios-14-is-installed-on-an-estimated-90-percent-of-devices/
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    Birseyadam (Fatih *****) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Benimsenme mi? , kafamiza vura vura dayatma mi?
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Cimbomua28 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://aylink.co/Oga

    12 PRO MAX yeni mükemmel tasarım incelemek isteyenler linke tıklayıp bakabilir.
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    ogz2232 2 gün ( Mesaj Silindi )
    iOS 12 iPhone 7 kullanmaktayım, cihaz 5 yaşında ve neredeyse ilk günkü gibi performansı. iOS 14'e geçmiş olsaydım eminim telefondan nefret edecek seviyeye gelecektim.
    Herhangi bir Apple ürünü düzgün çalışıyorsa, güncellemelerle gelen ekstra özelliklere ihtiyacınız yoksa güncellemeyin, planlı eskitme stratejisini yıllardır uyguluyor bu firma.
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    B burgazz 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Birde iOS 14”le gelen kendiliğinden bosalan batarya olayını unutmayalım. İPad Air 4 %100 den,hıc kullanmadan %60a düştü. Buyur burdan yak. Allahtan Apple’ı bıldıgım ıcın xs max 12.1.1 de duruyor.
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    ByGalaxyS3 6 gün ( Mesaj Silindi )
    ios 13.7 kullanıyorum 10 numara
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    M Murat.Ak (Murat Ak) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İşte Apple'ın en başarılı olduğu konu, diğer firmalar yanına bile yaklaşamıyor
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    Luken Drew (Luken Drew) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    iOS 12 sürümünde 6s cihazımdaki uygulamaların bir kısmını güncelleyemediğim için uygulamalar destek vermediği için geçtim yoksa iOS 12 ile gayet iyiydim
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    3 3erkay98 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Public Beta 2 Temmuz 2020 den beri kullanıyorum baydı artık
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    ~Lion King~ (Fatih ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    7 serisini felç eden sürüm.
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    y9t (y9t ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) ~Lion King~
    Ne sorun çıkıyor hocam tam olarak?
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    Birseyadam (Fatih *****) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Benimsenme mi? , kafamiza vura vura dayatma mi?
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    galaxyg (Yağız ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Birseyadam
    Abart
    Adamlar 5 yıl güncelleme veriyor yine yaranamıyor
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    M maxpeck 6 gün ( Mesaj Silindi )
    ipad 3 cihazım ios 9'a kadar güncellendi gayet güzel kullanılırken geçen hafta youtube uygulaması çalışmamaya başladı, araştırdığım kadarıyla youtube kendisi engellemiş ios 9 kullanan cihazları, browser youtube deneyimi kötü olduğu için cihazı biranda çöpe çevirmiş oldular.
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    2728 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    uygulama haber, ios 14 ve
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