iOS 14 sürümü yüzde 90 benimsenme oranına ulaştı

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Tek bir ekosistem ve her kategoride tek bir cihaz serisi iOS işletim sisteminin çok hızlı benimsenmesini sağlıyor. Ayrıca güncellemeler ve yamalar ekosistemin çok büyük bir kısmına ulaşıyor. iOS 14 sürümü de bu şekilde.

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Yüzde 90’a ulaştı

Yapılan analizlere göre iPadOS platformunu da kapsayan iOS 14 sürümü uyumlu cihazların toplamda yüzde 90’ına ulaştı. Bunu da yaklaşık 7 aylık bir süre zarfında başardı. Aynı süreçte iOS 13 sürümü de haliyle en düşük seviyeye geriledi.

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WWDC 2020 lansmanı ile birlikte önce kapalı beta ve ardından açık beta sürecine başlayan iOS 14 zaten yavaş yavaş yükselişe geçmişti. Genel kullanıma açıldığı Eylül ayından itibaren hızlı bir sürece girdi. Şubat ayında yüzde 86 seviyesine ulaşan sürüm düz bir çizgiye döndü ve sadece 4 puan ekleyebildi.

WWDC 2021 etkinliği yaklaştığı için yeni sürümü bekleyenler veya yeni bir modele terfi etmeyi düşündüğü için güncelleme yapmayanlar muhtemelen kalan yüzde 10’luk kısmı oluşturuyor. iOS 15 ile birlikte yeniden bir döngü başlayacak.

https://wccftech.com/in-less-than-7-months-ios-14-is-installed-on-an-estimated-90-percent-of-devices/

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