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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Seat Leon FR ve Style Plus bir üst ÖTV dilimine geçti, fiyatlar yükseldi

    Yeni Seat Leon ülkemize yüzde 50'lik ÖTV diliminden giriş yapmış ve FR versiyonu 231.500 TL'lik fiyatıyla dikkat çekmişti. Kurdaki hareketlilik sonrası aracın ÖTV dilimi değişti ve fiyatlar epey arttı
    26 Mart 2021, 12:00 (2 sa.)
    1,2b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    1

    Seat Leon FR ve Style Plus bir üst ÖTV dilimine geçti, fiyatlar yükseldi
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    Merakla beklenen otomobillerden biri olan yeni Seat Leon geçtiğimiz aylarda ülkemize giriş yapmış ve FR versiyonun liste fiyatı 231.500 TL olarak açıklanmıştı. Zaten sınıra yakın olan bu fiyat kurdaki yükselişle birlikte bir üst ÖTV dilimine geçti ve yeni Seat Leon FR'ın fiyatı 289.000 TL'ye yükseldi.

    Seat Leon'un güncel fiyat listesine baktığımızda giriş seviyesinde yer alan 110 beygirlik 1.0 TSI motora sahip Style versiyonun fiyatının an itibariyle 217.000 TL'ye kadar yükseldiğini görüyoruz. Fakat asıl değişim, yukarıda da belirttiğimiz gibi bir üst ÖTV dilimine yükselen diğer versiyonlarda yaşandı.

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    Bu kapsamda halihazırda tek otomatik seçenek olan 110 beygirlik 1.0 eTSI motorlu ve DSG şanzımanlı Seat Leon Style Plus'un fiyatı da 289.000 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde 130 beygirlik 1.5 litre TSI motora sahip Seat Leon FR'ın liste fiyatı da 289.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Opsiyon olarak sunulan cam tavan özelliğini de dahil ettiğinizde artık fiyat rahatlıkla 300 bin TL sınırını aşıyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Volkswagen Amarok'un tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte yeni teaser"

    2021 Seat Leon'un donanım seviyelerine baktığımıda Style donanım seviyesinde EcoLED ön/arka farlar, arka park sensörleri, anahtarsız çalıştırma sistemi, 8,25 inç dokunmatik renkli ekranlı multimedya sistemi ve şerit takip asistanı gibi özellikler yer alıyor. Yeni Leon Style Plus seviyesinde ise buna ek olarak Full Link teknolojisi, geri görüş kamerası, kablosuz şarj ünitesi ve Style konfor paketi (ön kol dayama, üç bölgeli otomatik klima) bulunuyor.

    2021 Seat Leon FR versiyonunda ise 17 inç gri alüminyum alaşımlı jantlar, full LED mercekli ön farlar, dinamik LED sinyalli 'Infinite LED' arka farlar, 10,25 inç dijital gösterge paneli, 10 inç dokunmatik renkli multimedya ekranı ve üç bölgeli otomatik klima gibi donanımlar mevcut.

    2021 model Seat Leon fiyat listesi şöyle:

    Model Net fiyat Satış fiyatı
    YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style 121.847 TL 217.000 TL
    YENİ LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style Plus 135.438 TL 289.000 TL
    YENİ LEON 1.5 TSI ACT 130 HP FR 135.217 TL 289.000 TL



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ogameci 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Verin yetkiyi bana dolarla faizle nasıl uğraşılır görün



    Kendi mercedes maybach v12’ye binsin



    Biz burada nelerle uğraşıyoruz :((((((((
    Verin yetkiyi bana dolarla faizle nasıl uğraşılır görün Kendi mercedes maybach v12’ye binsin Biz burada nelerle uğraşıyoruz :(...
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    1 Yanıt Yanıtla +31
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    BOLDVIPER 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ben leonların fln fiyatı 250 bin tl olucak alan alsn dediğimde dalga geçiyolardı 🤣🤣🤣 şimdi alırsınız
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    Uza -00- (berkay eraslan) 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu biraz bana abartı geldi...
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    ceo-tr (Ceo Tr) 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    At arabası sektörüne girmek lazım. İleride çok büyüyecek. Talep sürekli artacak.
    Yanıtla +2
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    TheCaliph_ 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    1 bardak keyif çayı alabilir miyim ?
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    CapriceClassic 36 dk. ( Mesaj Silindi ) TheCaliph_
    yanında da bedava kek olsun, değil mi? hani o millet bahçelerinde dağıtılan keklerden isterim...
    1 Yanıt Yanıtla
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    ciwanbilisim (ciwan antalya) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ZALIMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM...
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    V V4LKyR 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu arabanın hakkı 500 bin TL, psikolojik sınır bu, ucuz şu an. Hedef 500 bin TL, hadi bakalım.

    Leon'u 500 bin TL'ye aldığımızda 2023 hedeflerinden bir tanesini gerçekleştirmiş olacağız.
    Yanıtla +3
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    ogameci 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Verin yetkiyi bana dolarla faizle nasıl uğraşılır görün



    Kendi mercedes maybach v12’ye binsin



    Biz burada nelerle uğraşıyoruz :((((((((
    Yanıtla +31
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    Pink Floyd 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    231bin e biz aldık. Üzülsem mi sevinsem mi bilemedim. 1 günde 60bin tl ötv yüzünden zamlanıyor. Çoğu kişinin kaç yıllık maaşı.
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    zingfth (Fatih EMİR) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    çöp
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    Backstreet 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Golf ' e Kurban edildi..
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    1225 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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