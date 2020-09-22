iOS 14 sürümünde varsayılan mail uygulaması nasıl belirlenir?

Apple’ın yazılım ekosisteminde alışkanlıklarını bırakabilmesi için uzun zaman geçtiği biliniyor. Yıllardır tarayıcı ve email varsayılan uygulamalarını hep kontrolü altında tutan firma yavaş yavaş bu inadından vazgeçmeye başladı.İlginizi Çekebilir Apple’ın lansman yüzüydü; şimdi truva atı muamelesi görüyor
Varsayılan email uygulamasını değiştirin
Android tarafında bilindiği gibi varsayılan tarayıcı veya email uygulamasını değiştirebilme imkanı uzun süredir var. Apple ise henüz bu teklifi sunmaya başladı. iOS 14 ile birlikte artık varsayılan email uygulaması değiştirilebiliyor.
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Kullanıcılar Ayarlar menüsünde istedikleri email uygulamasının sekmesine girerek Varsayılan Mail Uygulaması bölümünü bulabilirler. Burada uyumlu mail uygulamalarının listesi yer alıyor ve seçim yapılabiliyor.
Kullanıcıların varsayılan mail uygulamasını seçebilmesi için uygulamaların güncel olması gerekiyor. Böylece listede görebiliyor. Ayrıca varsayılan tarayıcı uygulamasını ayarlamak da yine aynı şekilde oluyor.
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