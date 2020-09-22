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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14 sürümünde varsayılan mail uygulaması nasıl belirlenir?

    Apple’ın varsayılan tarayıcı ve email uygulamalarını kontrolünden çıkardığı iOS 14 güncellemesi ile birlikte artık kendi uygulamalarınızı varsayılan olarak atayabileceksiniz.
    6 sa.
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iOS 14 sürümünde varsayılan mail uygulaması nasıl belirlenir?
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    Apple’ın yazılım ekosisteminde alışkanlıklarını bırakabilmesi için uzun zaman geçtiği biliniyor. Yıllardır tarayıcı ve email varsayılan uygulamalarını hep kontrolü altında tutan firma yavaş yavaş bu inadından vazgeçmeye başladı.

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    Varsayılan email uygulamasını değiştirin

    Android tarafında bilindiği gibi varsayılan tarayıcı veya email uygulamasını değiştirebilme imkanı uzun süredir var. Apple ise henüz bu teklifi sunmaya başladı. iOS 14 ile birlikte artık varsayılan email uygulaması değiştirilebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Yerli Osman Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı"

    Kullanıcılar Ayarlar menüsünde istedikleri email uygulamasının sekmesine girerek Varsayılan Mail Uygulaması bölümünü bulabilirler. Burada uyumlu mail uygulamalarının listesi yer alıyor ve seçim yapılabiliyor.

    Kullanıcıların varsayılan mail uygulamasını seçebilmesi için uygulamaların güncel olması gerekiyor. Böylece listede görebiliyor. Ayrıca varsayılan tarayıcı uygulamasını ayarlamak da yine aynı şekilde oluyor.



    https://thenextweb.com/gaming/2020/09/21/microsoft-acquires-bethesda-heres-what-that-means-for-gamers/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 6 sa. en beğenilen
    Android’de zaten varcılar gelmeden...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 4 sa.
    Varsayılan işletim sistemi ayarlama gelir mi acaba 🤔
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    sanalcoach 4 sa. yeni yorumcu
    git gide andoride dönen bir sistem var karşımızda artık :d
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    Sirchade 5 sa.
    Apple direk Android 11 güncellemesi falan göndersin herkes rahatlasın bence :D
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 6 sa. en beğenilen
    Android’de zaten varcılar gelmeden...
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Uurcan5170 5 sa. yeni yorumcu DPLALİ
    Umarım gelmezler
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