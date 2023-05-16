Apple, iOS 17 ile gelecek "erişilebilirlik" özelliklerini tanıttı

- Assistive Access
- Canlı Konuşma, Kişisel Ses
- iOS 17 ile gelecek diğer erişilebilirlik özellikleri
- Yorumlar
Assistive Access
Bu arayüzde yüksek kontrastlı butonlarla büyük metin etiketleri kullanılıyor. Görsel olarak iletişim kurmayı tercih eden kullanıcılar için de Mesajlar uygulamasında yalnızca emoji klavyesi ve video mesaj kaydetme seçenekleri gibi özelleştirmeler getiriliyor. Ana Ekran, büyük simgeler içeren ızgara tabanlı düzen veya küçük simgeler gösteren satır tabanlı düzenle gösterilebiliyor.
Canlı Konuşma, Kişisel Ses
iOS 17 ile gelecek diğer erişilebilirlik özellikleri
- Sağır veya işitme güçlüğü çeken kullanıcılar, iPhone için yapılmış işitme cihazlarını doğrudan Mac ile eşleştirebilecek ve özelleştirebilecek.
- Sesle Denetim’e metin düzenleme için fonetik öneriler eklenmiş ve kullanıcılar Sesle Denetim Kılavuzu ile iPhone, iPad ve Mac’te dokunma ve yazmaya alternatif olarak sesli komutların nasıl kullanılacağını öğrenebilecek.
- Anahtarla Denetim’i kullanan fiziksel engelli kullanıcılar, iPhone ve iPad’de sevdikleri oyunları oynamak için herhangi bir anahtarı sanal oyun denetleyicisine dönüştürebilecek.
- Az gören kullanıcılar için Finder, Mesajlar, Mail, Takvim, Notlar gibi Mac uygulamalarında metin boyutunu ayarlamak artık daha kolay.
- Hızlı animasyonlara duyarlı kullanıcılar, Safari tarayıcı ve Mesajlar’da GIF gibi hareketli öğeler içeren görseleri otomatik olarak duraklatabilecek.
- VoiceOver kullanıcıları için Siri sesleri daha doğal ve etkileyici hale getirilmiş ve Siri’nin konuşma hızı özelleştirilebiliyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.