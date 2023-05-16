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    Apple, iOS 17 ile gelecek "erişilebilirlik" özelliklerini tanıttı

    iOS 17 özellikleri WWDC23 etkinliğinde tanıtılacak. Etkinliğe az kala, Apple, iOS 17 ile gelecek yeni erişilebilirlik özelliklerini tanıttı.                     
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    ios 17 erişilebilirlik özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple WWDC 2023 etkinliği 5 Haziran’da başlayacak. Mac, iPad, Apple Watch, iPhone’ların yeni yazılımları arasında en çok iOS 17 merak ediliyor. iOS 17 özellikleri neler olacak? iOS 17 yenilikler sunacak mı? Bunun yanıtını 5 Haziran’da alacağız. Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı öncesinde iOS 17 ile iPhone’lara gelecek yeni erişilebilirlik özelliklerini tanıttı. Assistive Access arayüz seçeneği, Canlı Konuşma, Kişisel Sesli Gelişmiş Konuşma, bu yıl gelecek yeni özellikler arasında.

    Assistive Access

    iOS 17 özellikleri - Assistive Access Tam Boyutta Gör
    Assistive Access özelliği, ekranda yalnızca ihtiyaç duyulan uygulamaları göstermekle kalmayıp, öğelerin seçimini de kolaylaştırarak bilişsel engelli kişilere yardımcı olmayı amaçlıyor.

    Bu arayüzde yüksek kontrastlı butonlarla büyük metin etiketleri kullanılıyor. Görsel olarak iletişim kurmayı tercih eden kullanıcılar için de Mesajlar uygulamasında yalnızca emoji klavyesi ve video mesaj kaydetme seçenekleri gibi özelleştirmeler getiriliyor. Ana Ekran, büyük simgeler içeren ızgara tabanlı düzen veya küçük simgeler gösteren satır tabanlı düzenle gösterilebiliyor.

    Canlı Konuşma, Kişisel Ses

    iOS 17 özellikleri - Canlı Konuşma Tam Boyutta Gör
    iPhone dışında iPad ve Mac’lerde de kullanılabilecek Canlı Konuşma özelliği, kullanıcıların telefon ve FaceTime aramalarının yanı sıra yüz yüze toplantılar sırasında yüksek sesle okunmasını istedikleri ifadeleri yazmalarına olanak tanıyor. Yakın zamanda ALS teşhisi konmuş kişiler gibi sesini kaybedebilecek kişilere yönelik bir özellik olan Kişisel Ses, metni sese dönüştürme yoluyla kullanıcının kendi sesine yakın ses üretme yolu sunuyor.

    iOS 17 ile gelecek diğer erişilebilirlik özellikleri

    • Sağır veya işitme güçlüğü çeken kullanıcılar, iPhone için yapılmış işitme cihazlarını doğrudan Mac ile eşleştirebilecek ve özelleştirebilecek.
    • Sesle Denetim’e metin düzenleme için fonetik öneriler eklenmiş ve kullanıcılar Sesle Denetim Kılavuzu ile iPhone, iPad ve Mac’te dokunma ve yazmaya alternatif olarak sesli komutların nasıl kullanılacağını öğrenebilecek.
    • Anahtarla Denetim’i kullanan fiziksel engelli kullanıcılar, iPhone ve iPad’de sevdikleri oyunları oynamak için herhangi bir anahtarı sanal oyun denetleyicisine dönüştürebilecek.
    • Az gören kullanıcılar için Finder, Mesajlar, Mail, Takvim, Notlar gibi Mac uygulamalarında metin boyutunu ayarlamak artık daha kolay.
    • Hızlı animasyonlara duyarlı kullanıcılar, Safari tarayıcı ve Mesajlar’da GIF gibi hareketli öğeler içeren görseleri otomatik olarak duraklatabilecek.
    • VoiceOver kullanıcıları için Siri sesleri daha doğal ve etkileyici hale getirilmiş ve Siri’nin konuşma hızı özelleştirilebiliyor.
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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