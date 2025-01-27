iOS 18.4’ün detayları belli oluyor: Daha akıllı Siri, yeni emojiler ve daha fazlası

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Apple’ın iOS 18.4 sürümünü Nisan ayında kullanıma sunmayı planladığı konuşuluyor. Henüz beta süreci başlamamış olsa da, bu güncellemeyle birlikte birçok dikkat çekici yeniliğin gelmesi bekleniyor. Siri için planlanan üç büyük güncelleme ise bu sürümle kullanıcıların karşısına çıkabilir.

Yeni özelliklerle Siri’nin daha akıllı hale geleceği belirtiliyor. Kişisel bağlam anlayışı, ekran üzerindeki içerikleri algılama yeteneği ve uygulamalarla doğrudan etkileşim kurma özelliği, Siri’nin kullanıcı ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermesini sağlayacak. Bu yenilikler, Siri’nin kullanıcılar için çok daha işlevsel bir yardımcı olmasının önünü açabilir.

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Ayrıca, Apple Intelligence teknolojisi ile dil desteği de genişletiliyor. 2025 boyunca kademeli olarak sunulması planlanan dil desteğinin, Nisan ayında yayınlanacak güncellemeyle birlikte önemli bir genişleme göstereceği belirtiliyor. Desteklenecek diller arasında Çince, Japonca, Korece, İtalyanca, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Türkçe, Vietnamca ve İngilizce’nin farklı bölgeler için varyasyonları yer alıyor. Bu yenilik, Apple kullanıcılarının daha fazla dil seçeneğiyle cihazlarını daha rahat kullanmalarını sağlayacak.

Apple’ın bahar aylarındaki güncellemelerinde yeni emoji setleri ekleme geleneği bu yıl da devam edecek gibi görünüyor. Unicode Konsorsiyumu’nun onayladığı yeni emojiler arasında yorgun bir yüz ifadesi, parmak izi, yapraksız bir ağaç, kök sebze, bir arp ve sıçrama deseni gibi figürler bulunuyor. Bu yenilikler, kullanıcıların kendilerini ifade ederken daha yaratıcı seçeneklere sahip olmasını mümkün kılacak.

Tüm bu yenilikler, iOS 18.4 güncellemesini hem performans hem de kullanıcı deneyimi açısından heyecan verici bir gelişme haline getiriyor. Apple’ın bu sürümle birlikte kullanıcılarına ne tür sürprizler sunacağını ise zaman gösterecek.

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