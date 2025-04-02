Tam Boyutta Gör Apple'ın en son iOS 18.4 güncellemesi, iPhone’larda ilginç bir hataya yol açtı. Kullanıcı bildirimlerine göre, yeni iOS 18 sürümü, uzun süredir silinmiş uygulamaların yeniden görünmesine yol açan bir sorun içeriyor.

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iOS 18.4 sorunu: Aylar önce silinmiş uygulamalar geri geliyor

Tam Boyutta Gör Raporlara göre, iOS 18.4 güncellemesi, kullanıcının aylar hatta yıllar önce sildiği uygulamaların yeniden görünmesine neden olan bir hatayı ortaya çıkardı. Sorunun Apple'ın Otomatik İndirmeler seçeneğiyle ilgili olmadığı düşünülüyor. Bu seçenek, diğer Apple aygıtlarında satın alınan uygulamaların otomatik olarak indirilmesini sağlıyor. Ancak, sorunu yaşayan birçok kullanıcı başka bir Apple aygıtına sahip olmadıklarını söylüyor.

Sorun, daha önce hiç jailbreak yapılmamış ve App Store dışında alternatif mağazadan uygulama indirilmemiş cihazlarda da görülüyor. Hatanın ne kadar yaygın olduğu net değil ancak tüm kullanıcıları etkilemediği görülüyor.

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iOS 18.4 hatası silinen iPhone uygulamalarını geri getiriyor