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    Anlık Bildirim

    iOS 18.4 hatası silinen iPhone uygulamalarını geri getiriyor

    Apple, yakın zamanda iOS 18.4 güncellemesini yayınladı. iPhone'larını iOS 18.4 sürüme güncelleyen bazı kullanıcılar, çok önce sildikleri uygulamaların geri geldiğini söylüyor.
    ios 18.4 güncellemesi sorun Tam Boyutta Gör
    Apple'ın en son iOS 18.4 güncellemesi, iPhone’larda ilginç bir hataya yol açtı. Kullanıcı bildirimlerine göre, yeni iOS 18 sürümü, uzun süredir silinmiş uygulamaların yeniden görünmesine yol açan bir sorun içeriyor.

    iOS 18.4 sorunu: Aylar önce silinmiş uygulamalar geri geliyor

    iOS 18.4 sorunu Tam Boyutta Gör
    Raporlara göre, iOS 18.4 güncellemesi, kullanıcının aylar hatta yıllar önce sildiği uygulamaların yeniden görünmesine neden olan bir hatayı ortaya çıkardı. Sorunun Apple'ın Otomatik İndirmeler seçeneğiyle ilgili olmadığı düşünülüyor. Bu seçenek, diğer Apple aygıtlarında satın alınan uygulamaların otomatik olarak indirilmesini sağlıyor. Ancak, sorunu yaşayan birçok kullanıcı başka bir Apple aygıtına sahip olmadıklarını söylüyor.

    Sorun, daha önce hiç jailbreak yapılmamış ve App Store dışında alternatif mağazadan uygulama indirilmemiş cihazlarda da görülüyor. Hatanın ne kadar yaygın olduğu net değil ancak tüm kullanıcıları etkilemediği görülüyor.

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    S
    swordoftemple 1 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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