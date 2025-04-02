iOS 18.4 hatası silinen iPhone uygulamalarını geri getiriyor

Teknoloji Editörü
Tam Boyutta Gör
Apple'ın en son
iOS 18.4 güncellemesi, iPhone’larda ilginç bir hataya yol açtı. Kullanıcı bildirimlerine göre, yeni iOS 18 sürümü, uzun süredir silinmiş uygulamaların yeniden görünmesine yol açan bir sorun içeriyor.
iOS 18.4 sorunu: Aylar önce silinmiş uygulamalar geri geliyor
Tam Boyutta Gör
Raporlara göre, iOS 18.4 güncellemesi, kullanıcının aylar hatta yıllar önce sildiği uygulamaların yeniden görünmesine neden olan bir hatayı ortaya çıkardı. Sorunun Apple'ın Otomatik İndirmeler seçeneğiyle ilgili olmadığı düşünülüyor. Bu seçenek, diğer Apple aygıtlarında satın alınan uygulamaların otomatik olarak indirilmesini sağlıyor. Ancak, sorunu yaşayan birçok kullanıcı başka bir Apple aygıtına sahip olmadıklarını söylüyor.
Sorun, daha önce hiç
jailbreak yapılmamış ve App Store dışında alternatif mağazadan uygulama indirilmemiş cihazlarda da görülüyor. Hatanın ne kadar yaygın olduğu net değil ancak tüm kullanıcıları etkilemediği görülüyor.
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi,
mobil uygulamamızı kullanarak indirip, istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo