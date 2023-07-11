Oppo A78 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Oppo, sene başında piyasaya sürdüğü A78 5G modelinin 4G versiyonunu çıkardı. Endonezya'da resmiyet kazanan Oppo A78 4G isimli cihaz selefine kıyasla birkaç önemli değişiklik içeriyor. Genel olarak tipik bir giriş seviyesi akıllı telefondan bahsettiğimizi söyleyebiliriz.

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Yeni modelde Full HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 6.43 inç AMOLED ekrana yer verilmiş. Çinli markanın yeni akıllı telefonu Snapdragon 680 yonga setine sahip. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 67W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bataryasından alıyor.

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Tek konfigürasyonda sunuluyor

Oppo A78 4G'nin arka panelinde 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera sistemi mevcut. Ön tarafında ise 8 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor. Yazılım tarafı ise Android 13 işletim sistemini temel alan ColorOS 13.1'e emanet.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon yeşil ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile sunuluyor. Bununla birlikte 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip tek bir konfigürasyonda sunulduğunu belirtelim. Oppo A78 4G için belirlenen fiyat etiketi ise 236 dolar.

Oppo A78 4G Özellikleri

Ekran: 6.43 inç, AMOLED, Full HD+, 90 Hz

6.43 inç, AMOLED, Full HD+, 90 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

Qualcomm Snapdragon 680 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 50 MP (ana), 2 MP (derinlik)

50 MP (ana), 2 MP (derinlik) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Pil: 5.000 mAh (67W hızlı şarj)

5.000 mAh (67W hızlı şarj) Bağlantı: 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB C, NFC, GPS, 3.5 mm kulaklık girişi

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB C, NFC, GPS, 3.5 mm kulaklık girişi İşletim sistemi: Android 13 (ColorOS 13.1)

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