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    Oppo A78 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Oppo uygun fiyatlı yeni bir akıllı telefon tanıttı. Oppo A78 4G adı altında çıkış yapan model Snapdragon işlemci, AMOLED ekran ve 5.000 mAh kapasiteli batarya ile geliyor.
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    Oppo A78 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Oppo, sene başında piyasaya sürdüğü A78 5G modelinin 4G versiyonunu çıkardı. Endonezya'da resmiyet kazanan Oppo A78 4G isimli cihaz selefine kıyasla birkaç önemli değişiklik içeriyor. Genel olarak tipik bir giriş seviyesi akıllı telefondan bahsettiğimizi söyleyebiliriz.

    Yeni modelde Full HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 6.43 inç AMOLED ekrana yer verilmiş. Çinli markanın yeni akıllı telefonu Snapdragon 680 yonga setine sahip. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 67W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bataryasından alıyor.

    Oppo A78 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Tek konfigürasyonda sunuluyor

    Oppo A78 4G'nin arka panelinde 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera sistemi mevcut. Ön tarafında ise 8 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor. Yazılım tarafı ise Android 13 işletim sistemini temel alan ColorOS 13.1'e emanet.

    Oppo A78 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon yeşil ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile sunuluyor. Bununla birlikte 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip tek bir konfigürasyonda sunulduğunu belirtelim. Oppo A78 4G için belirlenen fiyat etiketi ise 236 dolar.

    Oppo A78 4G Özellikleri

    • Ekran: 6.43 inç, AMOLED, Full HD+, 90 Hz
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
    • RAM: 8 GB
    • Depolama: 256 GB
    • Arka Kamera: 50 MP (ana), 2 MP (derinlik)
    • Ön Kamera: 8 MP
    • Pil: 5.000 mAh (67W hızlı şarj)
    • Bağlantı: 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB C, NFC, GPS, 3.5 mm kulaklık girişi
    • İşletim sistemi: Android 13 (ColorOS 13.1)
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    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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