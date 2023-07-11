Oppo A78 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Yeni modelde Full HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 6.43 inç AMOLED ekrana yer verilmiş. Çinli markanın yeni akıllı telefonu Snapdragon 680 yonga setine sahip. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 67W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bataryasından alıyor.
Tek konfigürasyonda sunuluyor
Oppo A78 4G'nin arka panelinde 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera sistemi mevcut. Ön tarafında ise 8 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor. Yazılım tarafı ise Android 13 işletim sistemini temel alan ColorOS 13.1'e emanet.
Oppo A78 4G Özellikleri
- Ekran: 6.43 inç, AMOLED, Full HD+, 90 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP (ana), 2 MP (derinlik)
- Ön Kamera: 8 MP
- Pil: 5.000 mAh (67W hızlı şarj)
- Bağlantı: 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB C, NFC, GPS, 3.5 mm kulaklık girişi
- İşletim sistemi: Android 13 (ColorOS 13.1)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)