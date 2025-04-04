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    Anlık Bildirim

    iOS 18.4 güncellemesi, CarPlay'i kullanılamaz hale getirdi

    Apple'ın yakın zamanda sunduğu iOS 18.4 güncellemesinde yeni bir sorun ortaya çıktı. Bazı iPhone kullanıcıları güncelleme sonrasında CarPlay bağlantısının kesildiğini söylüyor.
    ios 18.4 güncellemesi apple carplay bağlantı sorunu Tam Boyutta Gör
    iOS 18.4 güncellemesiyle yaşanan sorunlara bir yenisi eklendi. Çok sayıda kullanıcı, cihazlarını iOS 18.4’e güncelledikten sonra CarPlay ile ilgili çok çeşitli hatalar yaşamaya başladı. Bunlardan en önemlisi, bağlantı sorunu.

    iOS 18.4, CarPlay bağlantı sorununa yol açtı

    Kullanıcı raporlarına göre, iOS 18.4 güncellemesi CarPlay’de bağlantı sorununa yol açıyor. Bir kullanıcı kablosuz CarPlay kullanırken iPhone’un tekrar tekrar bağlanıp kesildiğini söylerken, başka bir kullanıcı iOS 18.4’ün kablosuz CarPlay bağlantısını kararsız hale getirdiğini söylüyor. Bir diğer kullanıcı, güncelleme sonrası CarPlay bağlantısını birçok kez takıp çıkardıktan ve aracı yeniden çalıştırdıktan sonra sağlayabildiğini dile getiriyor.

    Sorunlar Honda, Mazda, Audi ve Ford dahil olmak üzere birden fazla farklı otomobil üreticisini kapsıyor gibi görünüyor. Kullanıcılar, telefonu arabayla yeniden eşleştirme, telefonu yeniden başlatma, USB bağlantısı kullanma gibi çeşitli çözüm yollarını denediklerini dile getiriyor. Volkswagen müşteri hizmetleri, iOS 18.4 ile ilişkili sorunu kabul etti ancak düzeltmenin Apple'a bağlı olduğunu söyledi.

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