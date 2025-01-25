Oppo Find N5 bir kez daha kendini gösterdi: İncelikte sınırları zorluyor

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Oppo'nun yeni katlanabilir akıllı telefonu Find N5, Şubat ayında piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Resmi tanıtımlardan sonra ortaya çıkan yeni sızıntılar, cihazın tasarımına dair daha net bir bakış sunuyor. Çin sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan görüntüler, cihazın hem ön ekranını hem de arka kamera modülünü ayrıntılı bir şekilde gösteriyor.

Görüntülere göre, Oppo Find N5 katlanmış durumdayken yaklaşık 9,2 mm’lik bir kalınlığa sahip. Bu ölçüyle cihaz, dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak lanse ediliyor. Yeni tasarımda dikkat çeken bir diğer detay, arka kamera çıkıntısının önemli ölçüde azaltılmış olması. Cihazın yan çerçevesindeki mat doku, şık bir görünüm ve hissiyat sunuyor. Tasarımın diğer detaylarında ise sol tarafta bir uyarı kaydırıcısı, sağ tarafta ses kontrol tuşları ve güç düğmesine entegre bir parmak izi okuyucusu bulunuyor.

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Ön tarafta, düz bir OLED ekran yer alıyor. Ses performansı için cihazın üst ve alt kısmında stereo hoparlörler bulunuyor. Alt bölümde ise bir USB-C bağlantı noktası ve SIM kart yuvası yer alıyor. Ancak, sızıntıyı yapan kişinin başparmağı bu kısmı net bir şekilde görmeyi engellemiş durumda. Ek olarak, cihazın mikrofonu da alt bölümde konumlandırılmış.

Oppo Find N5 bu defa da sertifikasyon sürecinde karşımıza çıktı 2 gün önce eklendi

Bu görüntüler, otomotiv dünyasından tanınan Chen Zhen tarafından sızdırıldı. Zhen’in geçmişte de benzer sızıntılarla gündeme geldiği biliniyor. Ancak, bu sızıntı Oppo ile ilgili tartışmalara neden oldu. Görsellerin, bir test cihazını gizlilik anlaşmasını ihlal ederek paylaşan başka bir kişi tarafından Zhen’e ulaştırıldığı iddia ediliyor. Weibo kullanıcıları arasında bu sızıntının bir tanıtım stratejisi olabileceği yönünde spekülasyonlar da yapılıyor. Oppo ve Chen Zhen, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmış değil.

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