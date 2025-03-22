iOS 18.4 Nisan’da geliyor: iPhone sahiplerini heyecanlandıracak yeni özellikler belli oldu

Apple, alışılmadık bir şekilde bu güncellemenin yayın tarihini önceden Nisan başı olarak duyurdu ve resmi iOS 18 sayfasında "Ek özellikler ve dil desteği Nisan ayı başında kullanıma sunulacak" ifadesine yer verdi. Bu tahmin göz önüne alındığında, güncellemenin 7 Nisan haftasında veya en geç 14 Nisan'da yayınlanması bekleniyor.
İşte iOS 18.4 ile gelen yenilikler:
Apple Intelligence ile ilgili bir diğer önemli gelişme ise dil desteğinin genişletilmesi olacak. iOS 18.4 ile birlikte Apple Intelligence; Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce (Brezilya), İspanyolca, Japonca, Korece ve Çince (basitleştirilmiş) dillerini destekleyecek. Ayrıca Singapur ve Hindistan için yerelleştirilmiş İngilizce desteği de eklenecek. Bu genişleme, daha önce yalnızca belirli dillerde kullanılabilen yapay zeka özelliklerinin çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlayacak.
Kontrol Merkezi'ne eklenen Ortam Müziği geçişi de iOS 18.4'ün dikkat çeken özelliklerinden. Bu özellik sayesinde kullanıcılar Uyku, Rahatlama, Üretkenlik ve Sağlık olmak üzere dört farklı ses kategorisinden seçim yapabilecek. Herhangi bir kategoriyi seçmek, o kategoriden rastgele bir ses veya müzik parçası çalacak. Özel bir Ortam Müziği uygulaması bulunmasa da, Dinamik Ada veya Şu Anda Çalınan widget'ı üzerinden şarkıları atlama ve çalanı görme imkanı sunulacak.
App Store deneyimini iyileştiren küçük ama kullanışlı değişiklikler de iOS 18.4 ile birlikte geliyor. Kullanıcılar artık bir uygulama indirirken, özellikle düşük sinyal gücüne sahip olduklarında, indirme işlemini doğrudan güncelleme listesinden duraklatabilecek. Ayrıca Apple, uygulama incelemelerini daha anlaşılır hale getiren özet görünümü de ekledi.
Apple Vision Pro kullanıcıları için de iOS 18.4 önemli bir yenilik getiriyor. Güncelleme ile birlikte gelen Apple Vision Pro uygulaması, başlık hakkında bilgi görüntüleme, izlenecek içerik bulma ve uygulama indirme imkanı sunacak. En dikkat çekici özellik ise Misafir Modu kontrolü olacak. Bir başkası Vision Pro'nuzu kullandığında, iPhone'unuzda bir bildirim görünecek ve buradan misafirin hangi uygulamaları ve deneyimleri görüntüleyeceğini seçebilecek.
iOS 18.4 güncellemesi şu anda dördüncü beta sürümünde ve muhtemelen birkaç beta daha yayınlanacak. Apple, iOS 18.4'ü iPadOS 18.4 ve macOS Sequoia 15.4 ile birlikte Nisan ayı başlarında kullanıcılara sunmayı planlıyor. Bu güncellemeden sonra ise şirketin iOS 19'un kapsamlı yeniden tasarımını duyurması da uzun sürmeyecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!