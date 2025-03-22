iOS 18.4 Nisan’da geliyor: iPhone sahiplerini heyecanlandıracak yeni özellikler belli oldu

Tam Boyutta Gör Apple'ın merakla beklenen iOS 18.4 güncellemesi Nisan ayının başında kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Ocak sonunda yayınlanan iOS 18.3'ün ardından gelecek olan bu önemli yazılım güncellemesi, uzun süredir beta testinde olup artık halka açık sürüme son derece yakın.

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Apple, alışılmadık bir şekilde bu güncellemenin yayın tarihini önceden Nisan başı olarak duyurdu ve resmi iOS 18 sayfasında "Ek özellikler ve dil desteği Nisan ayı başında kullanıma sunulacak" ifadesine yer verdi. Bu tahmin göz önüne alındığında, güncellemenin 7 Nisan haftasında veya en geç 14 Nisan'da yayınlanması bekleniyor.

İşte iOS 18.4 ile gelen yenilikler:

Tam Boyutta Gör iOS 18.4 her ne kadar başlangıçta Siri'ye getirilmesi beklenen önemli yenilikler ertelenmişse de, kullanıcılar için hala oldukça zengin bir içeriğe sahip. Güncellemenin en dikkat çekici özelliklerinden biri olan Öncelikli Bildirimler, Apple Intelligence desteği olan cihazlarda kullanılabilecek. Bu özellik, en önemli mesajlarınızı kilit ekranında özel bir bölümde vurgulayarak ilk görüntülemenizi sağlayacak. Sistem, hangi bildirimlerin öncelikli olacağına karar vermek için yapay zeka teknolojisinden faydalanacak ve özellikle acil yanıt gerektiren mesajlar, yaklaşan teslimatlar, son dakika toplantıları veya aynı gün gerçekleşecek etkinlikler gibi bildirimleri öne çıkaracak. Kullanıcılar bu özelliği tüm uygulamalar için açabilecek ya da Ayarlar uygulamasının Bildirimler bölümünden uygulama bazında özelleştirebilecek.

Apple Intelligence ile ilgili bir diğer önemli gelişme ise dil desteğinin genişletilmesi olacak. iOS 18.4 ile birlikte Apple Intelligence; Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce (Brezilya), İspanyolca, Japonca, Korece ve Çince (basitleştirilmiş) dillerini destekleyecek. Ayrıca Singapur ve Hindistan için yerelleştirilmiş İngilizce desteği de eklenecek. Bu genişleme, daha önce yalnızca belirli dillerde kullanılabilen yapay zeka özelliklerinin çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlayacak.

Tam Boyutta Gör iPhone 15 Pro kullanıcıları için sevindirici bir haber de iOS 18.4 güncellemesi ile beraber geliyor. Daha önce sadece iPhone 16 modellerinde bulunan Görsel Zeka özelliği, artık iPhone 15 Pro modellerinde de kullanılabilecek. Bu özellik, başlangıçta Kamera Kontrol düğmesi olan iPhone'larla sınırlıydı, ancak şimdi Eylem Düğmesi üzerinden etkinleştirilebilecek. Ayrıca Kontrol Merkezi'ne eklenen yeni Apple Zeka bölümü sayesinde Görsel Zeka özelliğine alternatif bir erişim yolu da sunulacak.

Kontrol Merkezi'ne eklenen Ortam Müziği geçişi de iOS 18.4'ün dikkat çeken özelliklerinden. Bu özellik sayesinde kullanıcılar Uyku, Rahatlama, Üretkenlik ve Sağlık olmak üzere dört farklı ses kategorisinden seçim yapabilecek. Herhangi bir kategoriyi seçmek, o kategoriden rastgele bir ses veya müzik parçası çalacak. Özel bir Ortam Müziği uygulaması bulunmasa da, Dinamik Ada veya Şu Anda Çalınan widget'ı üzerinden şarkıları atlama ve çalanı görme imkanı sunulacak.

App Store deneyimini iyileştiren küçük ama kullanışlı değişiklikler de iOS 18.4 ile birlikte geliyor. Kullanıcılar artık bir uygulama indirirken, özellikle düşük sinyal gücüne sahip olduklarında, indirme işlemini doğrudan güncelleme listesinden duraklatabilecek. Ayrıca Apple, uygulama incelemelerini daha anlaşılır hale getiren özet görünümü de ekledi.

Tam Boyutta Gör iOS 18.4 ile gelen yeniliklerden biri de yeni emoji karakterleri olacak. Emoji tutkunlarını heyecanlandıracak bu güncelleme ile göz altı torbaları, parmak izi, yapraksız ağaç, kök sebze, arp, kürek ve sıçrama gibi yedi yeni emoji klavyeye eklenecek. Bu emojiler günlük iletişimde daha fazla çeşitlilik ve ifade imkanı sağlayacak.

Apple Vision Pro kullanıcıları için de iOS 18.4 önemli bir yenilik getiriyor. Güncelleme ile birlikte gelen Apple Vision Pro uygulaması, başlık hakkında bilgi görüntüleme, izlenecek içerik bulma ve uygulama indirme imkanı sunacak. En dikkat çekici özellik ise Misafir Modu kontrolü olacak. Bir başkası Vision Pro'nuzu kullandığında, iPhone'unuzda bir bildirim görünecek ve buradan misafirin hangi uygulamaları ve deneyimleri görüntüleyeceğini seçebilecek.

iOS 18.4 güncellemesi şu anda dördüncü beta sürümünde ve muhtemelen birkaç beta daha yayınlanacak. Apple, iOS 18.4'ü iPadOS 18.4 ve macOS Sequoia 15.4 ile birlikte Nisan ayı başlarında kullanıcılara sunmayı planlıyor. Bu güncellemeden sonra ise şirketin iOS 19'un kapsamlı yeniden tasarımını duyurması da uzun sürmeyecek gibi görünüyor.

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iOS 18.4 güncellemesi, Nisan'da iPhone kullanıcılarıyla buluşuyor