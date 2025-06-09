iOS 26 alacak telefonlar: Güncelleme hangi iPhone modellerine gelecek?

iPhone’ların yeni işletim sistemi iOS 26, yepyeni tasarım ve yeni özelliklerle geliyor. Apple, iOS 26 yeniliklerini şimdiden deneyimlemek isteyen kullanıcılar için WWDC25 etkinliği sonrası iOS 26 developer beta sürümü yayınladı. Eylül ayında iPhone 17 serisiyle birlikte iOS 26 final yayınlanacak. Peki, iOS 26 hangi telefonlara gelecek? iOS 26 alacak telefonların tam listesi burada.
iOS 26 alacak iPhone modelleri 📲
- iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
- iPhone SE 2. nesil
- iPhone SE 3. nesil
iOS 26 almayacak telefonlar da merak ediliyordu. iOS 26 tanıtımıyla birlikte iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR modellerine güncelleme desteği sona erdi. Apple, bu cihazlara yalnızca güvenlik güncellemeleri sunacak. iPhone 17 serisi ise doğrudan iOS 26 yüklü gelecek. Ancak, pil yönetimi gibi iOS 26 yapay zeka özellikleri (Apple Intelligence) yalnızca iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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