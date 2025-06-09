iOS 26 alacak telefonlar: Güncelleme hangi iPhone modellerine gelecek?

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iPhone’ların yeni işletim sistemi iOS 26, yepyeni tasarım ve yeni özelliklerle geliyor. Apple, iOS 26 yeniliklerini şimdiden deneyimlemek isteyen kullanıcılar için WWDC25 etkinliği sonrası iOS 26 developer beta sürümü yayınladı. Eylül ayında iPhone 17 serisiyle birlikte iOS 26 final yayınlanacak. Peki, iOS 26 hangi telefonlara gelecek? iOS 26 alacak telefonların tam listesi burada.

iOS 26 alacak iPhone modelleri 📲

Tam Boyutta Gör iOS 26 güncellemesi, iPhone 11 ve daha yeni modellere gelecek. iOS 26 alacak telefonlar listesi ise şöyle ⬇️

iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE 2. nesil

iPhone SE 3. nesil

iOS 26 almayacak telefonlar da merak ediliyordu. iOS 26 tanıtımıyla birlikte iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR modellerine güncelleme desteği sona erdi. Apple, bu cihazlara yalnızca güvenlik güncellemeleri sunacak. iPhone 17 serisi ise doğrudan iOS 26 yüklü gelecek. Ancak, pil yönetimi gibi iOS 26 yapay zeka özellikleri (Apple Intelligence) yalnızca iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabilecek.

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