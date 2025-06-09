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    Anlık Bildirim

    iOS 26 alacak telefonlar: Güncelleme hangi iPhone modellerine gelecek?

    iOS 26 alacak telefonların listesi merakla bekleniyordu. WWDC25 etkinliği sırasında iOS 19 hangi cihazlara gelecek belli oldu. İşte iOS 26 destekleyen iPhone modelleri:

    iPhone’ların yeni işletim sistemi iOS 26, yepyeni tasarım ve yeni özelliklerle geliyor. Apple, iOS 26 yeniliklerini şimdiden deneyimlemek isteyen kullanıcılar için WWDC25 etkinliği sonrası iOS 26 developer beta sürümü yayınladı. Eylül ayında iPhone 17 serisiyle birlikte iOS 26 final yayınlanacak. Peki, iOS 26 hangi telefonlara gelecek? iOS 26 alacak telefonların tam listesi burada.

    iOS 26 alacak iPhone modelleri 📲

    ios 26 / ios 19 güncellemesi alacak telefonlar & cihazlar listesi Tam Boyutta Gör
    iOS 26 güncellemesi, iPhone 11 ve daha yeni modellere gelecek. iOS 26 alacak telefonlar listesi ise şöyle ⬇️
    • iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
    • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
    • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
    • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
    • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
    • iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
    • iPhone SE 2. nesil
    • iPhone SE 3. nesil

    iOS 26 almayacak telefonlar da merak ediliyordu. iOS 26 tanıtımıyla birlikte iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR modellerine güncelleme desteği sona erdi. Apple, bu cihazlara yalnızca güvenlik güncellemeleri sunacak. iPhone 17 serisi ise doğrudan iOS 26 yüklü gelecek. Ancak, pil yönetimi gibi iOS 26 yapay zeka özellikleri (Apple Intelligence) yalnızca iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabilecek.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 3 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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