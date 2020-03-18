iOS&iPadOS 13.4 ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi ve tüm yenilikler

iOS ve iPadOS 13 işletim sistemlerinin dördüncü büyük güncellemesi olan iOS&iPadOS 13.4 güncellemelerinin yayınlanacağı tarih belli oldu. iPhone ve iPod için iOS 13.4 güncellemesi ve iPad için de iPadOS 13.4 güncellemesi 24 Mart Salı günü yayınlanacak. Güncellemenin Türkiye saatiyle 21:00'da yayınlanacağını tahmin ediyoruz.

Yeni güncellemelerle birlikte çeşitli hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler yapılırken, birçok yeni özellik de kullanıma sunulacak.

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iOS 13.4 ile gelecek yenilikler neler?

Birçok yenilik içeren iOS 13.4 güncellemesi ile birlikte, iPhone ve Apple Watch'lar otomobillerin kilidini açıp kapatabilirken, motoru da çalıştırabilecek. İşte iOS 13.4 ile gelecek 5 yeni özellik:

1. Mail uygulaması için yeni araç çubuğu

iOS 13 işletim sistemiyle birlikte, Mail uygulamasının araç çubuğundaki "yanıtla" ve "sil" butonları yan yana konumlandırılmıştı. Bu da bazı kullanıcıların e-postaları yanıtlamak yerine, yanlışlıkla silmelerine neden oluyor.

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Yapılan tasarımsal değişiklik kullanıcıların butonları karıştırmasına sebebiyet verince, iOS 13.4 güncellemesiyle araç çubuğundaki butonların yerleşiminde değişikliğe gidildi.

Çop kutusu ikonunu en sola alan Apple, aynı zamanda bayrak ve klasör butonlarını da araç çubuğuna dahil etmiş. Ayrıca yeni araç çubuğundaki simgeler arası mesafenin artması da dikkatli gözlerden kaçmayacaktır.

2. iCloud Drive dosya paylaşımı

Apple, iOS 13 işletim sisteminin duyurusunu yaptığında iCloud ile dosya paylaşımı özelliğinin iOS 13 ile birlikte gelen yenilikler arasında yer alacağını açıklamıştı.

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Bir türlü kullanıma sunulmayan iCloud ile dosya paylaşma özelliği; iOS 13.4/iPadOS 13.4 güncellemesi ile birlikte, iPhone ve iPad'lere eklenen yeni özellikler arasındaki yerini adı. Böylelikle dosyalar uygulamasındaki klasörleri, başkalarıyla paylaşabilmek artık mümkün.

3. Kablosuz iPhone kurtarma modu: OS Recovery

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4. App Store'dan macOS / iOS / tvOS platformları için evrensel satın alma: Tek yerden satın alın, her yere yükleyin

macOS, iOS ve tvOS işletim sistemlerinin yeni sürümlerinin yayınlanmasıyla birlikte, App Store'dan herhangi bir oyun ya da uygulama satın alırken, tek bir ödeme işlemiyle her üç platform için de bu uygulama ve oyuna sahip olabilirsiniz.

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Bu sayede iOS ve macOS için uygulama/oyun geliştiren üreticilerin, bunları tek bir pakette satmasına olanak tanınırken, kullanıcı tarafında da işlem kolaylığı sağlanıyor.

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5. CarKey özelliği: Aracınızın kilidinizi açın, motoru çalıştırın

iOS 13.4 güncellemesi, en çok da CarKey özelliğiyle dikkat çekiyor. Zira iOS 13.4 yüklü iPhone ve watchOS 6.2 yüklü Apple Watch cihazlarıyla birlikte otomobillerin kilidini açıp kapatabilmek ve motoru çalıştırabilmek mümkün.

NFC desteğine sahip araçlarda iPhone ve Apple Watch’u araba anahtarı olarak kullanma imkanı sağlayan CarKey özelliği, cüzdan uygulaması aracılığıyla çalışıyor.

CarKey özelliğini kullanabilmek için öncelikle otomobil üreticisinin uygulamasını yüklemek gerekiyor. Ardından iPhone'u otomobilin NFC okuyucusuna yerleştirmeli ve cüzdan uygulamasına girip araç üreticisinin vermiş olduğu kodu girerek, CarKey aktivasyonu doğrulanmalı. Sonrasında ise opsiyonel olarak Apple Watch'u da cüzdan uygulamasından dijital anahtar olarak atayabilmek mümkün.

Ek olarak cüzdan uygulamasından hızlı mod aktif edildiği takdirde Face ID kimlik doğrulamasına ihtiyaç duymayan CarKey yetkisini, yine cüzdan uygulaması üzerinden paylaşabilmek de mümkün. Öyle ki yetki verildiği takdirde başka kullanıcıların da araç yönetiminde söz sahibi olması sağlanabiliyor.

Araç sahiplerinin anahtarlara olan bağımlılığını azaltacak CarKey özelliği için çalışmalarını sürdüren Apple, bu desteği genişletebilmek için çeşitli otomobil üreticileriyle işbirliği içerisinde.

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Diğer yenilikler

9 yeni memoji çıkartması, Kısayollar uygulamasında bir kısayol oluştururken Shazam için yeni bir kısayol seçeneği, CarPlay'e yeni çağrı kontrolleri ve üçüncü taraf navigasyonu desteği, TV uygulamasında kütüphane sekmesine aile paylaşımı eklendi.

iPad'ler için yayınlanacak olan iPadOS 13.4 güncellemesiyle birlikte tüm bu özelliklere(CarKey hariç) ek olarak, klavye kısayolları için birtakım ek düzenlemeler ve trackpad özellikli Magic Keyboard desteği iPad'lere eklenecek.

Magic Keyboard desteğinin yalnızca iPad Pro 12.9 inç (4. nesil), iPad Pro 12.9 inç (3. nesil), iPad Pro 11 inç (2. nesil) ve iPad Pro 11 inç (1. nesil) modellerine geleceğini belirtelim.

Güncelleme alacak cihazlar

iPhone ve iPod modelleri için iOS 13.4 güncellemesi, iPad için de iPadOS 13.4 güncellemesi alacak cihazların listesi şu şekilde:

iOS 13.4 güncellemesi alacak iPhone modelleri

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE

iPod Touch (7.nesil)

iPadOS 13.4 güncellemesi alacak iPad modelleri

12.9 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad mini 4

iPad Air (3. nesil)

iPad Air 2

iOS 13.4 ve iPadOS 13.4 güncellemeleri 24 Mart'ta yayınlanacak

Güncellemeler 24 Mart Salı günü Türkiye saatiyle 21:00'da yayınlandığında, cihazınıza yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

iOS 13.4/iPadOS 13.4 güncellemesine ek olarak Apple Watch için watchOS 6.2, Apple TV için tvOS 13.4, HomePod için HomePod OS 13.4 ve Mac modelleri için de macOS Catalina 10.15.4 güncellemeleri yayınlanacak.

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