Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS&iPadOS 13.4 ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi ve tüm yenilikler

    iOS 13.4 ve iPadOS 13.4 güncellemeleri ne zaman çıkacak? İşte çeşitli hata düzeltmeleri içeren ve birçok yeniliği de beraberinde getiren güncellemenin çıkış zamanı:
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    5,2b
    2
    17
    iPad
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    iOS&iPadOS 13.4 ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi ve tüm yenilikler

    iOS ve iPadOS 13 işletim sistemlerinin dördüncü büyük güncellemesi olan iOS&iPadOS 13.4 güncellemelerinin yayınlanacağı tarih belli oldu. iPhone ve iPod için iOS 13.4 güncellemesi ve iPad için de iPadOS 13.4 güncellemesi 24 Mart Salı günü yayınlanacak. Güncellemenin Türkiye saatiyle 21:00'da yayınlanacağını tahmin ediyoruz. 

     Yeni güncellemelerle birlikte çeşitli hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler yapılırken, birçok yeni özellik de kullanıma sunulacak. 

    Ayrıca Bkz. "Üç kameralı yeni iPad Pro duyuruldu! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı"

    iOS 13.4 ile gelecek yenilikler neler?

    Birçok yenilik içeren iOS 13.4 güncellemesi ile birlikte, iPhone ve Apple Watch'lar otomobillerin kilidini açıp kapatabilirken, motoru da çalıştırabilecek. İşte iOS 13.4 ile gelecek 5 yeni özellik:

    1. Mail uygulaması için yeni araç çubuğu

    iOS 13 işletim sistemiyle birlikte, Mail uygulamasının araç çubuğundaki "yanıtla" ve "sil" butonları yan yana konumlandırılmıştı. Bu da bazı kullanıcıların e-postaları yanıtlamak yerine, yanlışlıkla silmelerine neden oluyor.

    iOS&iPadOS 13.4 ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi ve tüm yenilikler
    Tam Boyutta Gör

    Yapılan tasarımsal değişiklik kullanıcıların butonları karıştırmasına sebebiyet verince, iOS 13.4 güncellemesiyle araç çubuğundaki butonların yerleşiminde değişikliğe gidildi.

    Çop kutusu ikonunu en sola alan Apple, aynı zamanda bayrak ve klasör butonlarını da araç çubuğuna dahil etmiş. Ayrıca yeni araç çubuğundaki simgeler arası mesafenin artması da dikkatli gözlerden kaçmayacaktır. 

    2. iCloud Drive dosya paylaşımı

    Apple, iOS 13 işletim sisteminin duyurusunu yaptığında iCloud ile dosya paylaşımı özelliğinin iOS 13 ile birlikte gelen yenilikler arasında yer alacağını açıklamıştı. 

    iOS&iPadOS 13.4 ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi ve tüm yenilikler
    Tam Boyutta Gör

    Bir türlü kullanıma sunulmayan iCloud ile dosya paylaşma özelliği; iOS 13.4/iPadOS 13.4 güncellemesi ile birlikte, iPhone ve iPad'lere eklenen yeni özellikler arasındaki yerini adı. Böylelikle dosyalar uygulamasındaki klasörleri, başkalarıyla paylaşabilmek artık mümkün.

    3. Kablosuz iPhone kurtarma modu: OS Recovery

    iOS&iPadOS 13.4 ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi ve tüm yenilikler
    Tam Boyutta Gör

    4. App Store'dan macOS / iOS / tvOS platformları için evrensel satın alma: Tek yerden satın alın, her yere yükleyin

    macOS, iOS ve tvOS işletim sistemlerinin yeni sürümlerinin yayınlanmasıyla birlikte, App Store'dan herhangi bir oyun ya da uygulama satın alırken, tek bir ödeme işlemiyle her üç platform için de bu uygulama ve oyuna sahip olabilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar iOS 13.4 ile birlikte iPhone ve Apple Watch'lar araba anahtarı olacak! İşte iOS 13.4 ile gelecek yenilikler

    Bu sayede iOS ve macOS için uygulama/oyun geliştiren üreticilerin, bunları tek bir pakette satmasına olanak tanınırken, kullanıcı tarafında da işlem kolaylığı sağlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "iOS 14 ile gelecek yenilikler neler? İşte iOS 14 hakkında bilinen her şey "

    5. CarKey özelliği: Aracınızın kilidinizi açın, motoru çalıştırın

    iOS 13.4 güncellemesi, en çok da CarKey özelliğiyle dikkat çekiyor. Zira iOS 13.4 yüklü iPhone ve watchOS 6.2 yüklü Apple Watch cihazlarıyla birlikte otomobillerin kilidini açıp kapatabilmek ve motoru çalıştırabilmek mümkün.

    NFC desteğine sahip araçlarda iPhone ve Apple Watch’u araba anahtarı olarak kullanma imkanı sağlayan CarKey özelliği, cüzdan uygulaması aracılığıyla çalışıyor.

    iOS&iPadOS 13.4 ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi ve tüm yenilikler

    CarKey özelliğini kullanabilmek için öncelikle otomobil üreticisinin uygulamasını yüklemek gerekiyor. Ardından iPhone'u otomobilin NFC okuyucusuna yerleştirmeli ve cüzdan uygulamasına girip araç üreticisinin vermiş olduğu kodu girerek, CarKey aktivasyonu doğrulanmalı. Sonrasında ise opsiyonel olarak Apple Watch'u da cüzdan uygulamasından dijital anahtar olarak atayabilmek mümkün. 

    Ek olarak cüzdan uygulamasından hızlı mod aktif edildiği takdirde Face ID kimlik doğrulamasına ihtiyaç duymayan CarKey yetkisini, yine cüzdan uygulaması üzerinden paylaşabilmek de mümkün. Öyle ki yetki verildiği takdirde başka kullanıcıların da araç yönetiminde söz sahibi olması sağlanabiliyor. 

    Araç sahiplerinin anahtarlara olan bağımlılığını azaltacak CarKey özelliği için çalışmalarını sürdüren Apple, bu desteği genişletebilmek için çeşitli otomobil üreticileriyle işbirliği içerisinde.

    Diğer yenilikler

    1. 9 yeni memoji çıkartması,
    2. Kısayollar uygulamasında bir kısayol oluştururken Shazam için yeni bir kısayol seçeneği,
    3. CarPlay'e yeni çağrı kontrolleri ve üçüncü taraf navigasyonu desteği,
    4. TV uygulamasında kütüphane sekmesine aile paylaşımı eklendi. 

    iPad'ler için yayınlanacak olan iPadOS 13.4 güncellemesiyle birlikte tüm bu özelliklere(CarKey hariç) ek olarak, klavye kısayolları için birtakım ek düzenlemeler ve trackpad özellikli Magic Keyboard desteği iPad'lere eklenecek.

    Magic Keyboard desteğinin yalnızca iPad Pro 12.9 inç (4. nesil), iPad Pro 12.9 inç (3. nesil), iPad Pro 11 inç (2. nesil) ve iPad Pro 11 inç (1. nesil) modellerine geleceğini belirtelim. 

    Güncelleme alacak cihazlar

    iPhone ve iPod modelleri için iOS 13.4 güncellemesi, iPad için de iPadOS 13.4 güncellemesi alacak cihazların listesi şu şekilde:

    iOS 13.4 güncellemesi alacak iPhone modelleri

    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11
    • iPhone XS Max
    • iPhone XS
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 8
    • iPhone 7 Plus
    • iPhone 7
    • iPhone 6S Plus
    • iPhone 6S
    • iPhone SE
    • iPod Touch (7.nesil)

    iPadOS 13.4 güncellemesi alacak iPad modelleri

    • 12.9 inç iPad Pro
    • 11 inç iPad Pro
    • 10.5 inç iPad Pro
    • 9.7 inç iPad Pro
    • iPad (7. nesil)
    • iPad (6. nesil)
    • iPad (5. nesil)
    • iPad mini (5. nesil)
    • iPad mini 4
    • iPad Air (3. nesil)
    • iPad Air 2

    iOS 13.4 ve iPadOS 13.4 güncellemeleri 24 Mart'ta yayınlanacak

    Güncellemeler 24 Mart Salı günü Türkiye saatiyle 21:00'da yayınlandığında, cihazınıza yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.   

    iOS 13.4/iPadOS 13.4 güncellemesine ek olarak Apple Watch için watchOS 6.2, Apple TV için tvOS 13.4, HomePod için HomePod OS 13.4 ve Mac modelleri için de macOS Catalina 10.15.4 güncellemeleri yayınlanacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    İşte karşınızda Huawei P40 ve P40 Pro [Galeri]
    1 gün
    Ajan 007'nin yeni telefonu Nokia 8.3 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
    1 gün
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    M3BKT 1 gün yeni yorumcu
    Android telefonlar NFC ile bazı Mercedes-Benz ve BMW'lerin kilidini açıyordu. Anlaşmışlar demek ki Apple ile de
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Backspace7 (Sertaç ALTINÖRS) 2 gün
    Bilmem kac tane yeni memoji eklendi olayina ayar oluyorum. Zaten insanlarda dort gozle bu yeni memojileri filan bekliyordu. Tamam eklensin itirazim yokta bunu yenilik olarak adlandirarak millete sunmak bana sacma geliyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Profeson 2 gün
    Memoji falan boş ya harbiden millet sarj süresi ve performansla ilgili bir şeyler görmek istiyor artık yetti
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    SingleShot (Caner Şahin) 2 gün
    hala arama geldiginde pop up olarak acilmiyor her androidde var artii
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Xulavi (Yusuf ) 2 gün
    CarKey’i merak ettim. Umarim bizim araclarda da calisir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    tkblack 2 gün
    kaydırarak yazma özelliği türkçe olacak mı ?
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    antoffensive (Anıl Burak Karadede) 2 gün
    Güncellemelere 24 Mart Salı günü Türkiye saatiyle 21:00'da haberdeki uyumlu cihazlara yüklenebilecek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BLasTeaR ilk kez +247 2 snomask 2. kez +170 3 kuasudba ilk kez +165
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    alito +141 Beybaba62 +130 neftili +129 WB +121 Mutlak.Sıfır +107 taktaktakirdama +97 Frost05 +91 xAdli +80 nty35 +76 monacomen +71
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (1 Üye, 1 Misafir) 2 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5230 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ios güncelleme, ios 13.4 ve
    11 etiket daha ios 13.4 güncelleme yeni ios güncellemesi ios 13.4 yenilikler ios 13.4 yeni özellikler Apple iPhone iOS / OS X / tvOS / watchOS Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Cep İşletim Sistemleri ios 13.4 özellikleri
    Facebook Sayfası255,7b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı277b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün E-mürekkep teknolojisi sunan tablet modeli reMarkable 2 tanıtıldı 2 gün Google Translate'in gerçek zamanlı çeviri özelliği kullanıma sunuluyor 2 gün Havayollarında koronavirüse karşı alınan önlemler 2 gün Mac mini de güncellemeden nasibini aldı 2 gün Huawei Türkiye'nin Online Mağaza açılış tarihi açıklandı 2 gün Xiaomi, Surge mobil işlemci projesini sonlandırdı 2 gün Redmi ve Poco serilerine yeni rakip geliyor: Realme Narzo 2 gün Apple Watch EKG özelliği artık Türkiye'de! 2 gün Apple mağazaları süresiz kapatıldı 2 gün PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı 2 gün Galaxy M21 modeli Hindistan’da resmiyet kazandı 2 gün Koronavirüs havada yarım saat asılı kalabiliyor 2 gün İstanbul trafiğinde sürücüsüz araç testleri başladı 2 gün Vodafone’lulara Vodafone TV ücretsiz 2 gün Xiaomi Mi Mix 2020 geliyor: İşte muhtemel tasarımı ve özellikleri 2 gün Mobil operatörlerden ortak açıklama 2 gün Samsung Galaxy A41 duyuruldu: Helio P65 işlemci, üç arka kamera, 6.1 inç ekran 2 gün Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? 2 gün Koronavirüs salgını nedeniyle ekran kartı ve anakart satışları rekor düşüşler yaşıyor 2 gün Teknoloji şirketi OnePlus logosunu değiştirdi 2 gün GÖRÜNTÜLENEN iOS&iPadOS 13.4 ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi ve tüm yenilikler Sonraki Yeni MacBook Air tanıtıldı. İşte yeni özellikler ve Türkiye fiyatı 2 gün Apple'dan eski iPad'lerin Türkiye fiyatına zam! 2 gün Sağlık Bakanlığı’ndan koruyucu maske kararı 2 gün PS5'in resmi detayları açıklanıyor! Türkçe Simultane canlı yayını! 2 gün Üç kameralı yeni iPad Pro duyuruldu! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı 2 gün 2020 Kia Sorento, yepyeni tasarımı ve hibrit versiyonuyla geldi 2 gün GitHub mobil uygulaması indirmeye sunuldu 2 gün Realme 6i ilk Helio G80 barındıran akıllı telefon oldu 2 gün Apple, kullanıcının eline uyacak şekilde boyutlandırılabilen mouse patenti aldı 2 gün Huawei Watch GT 2e'nin görselleri ve teknik detayları ortaya çıktı 2 gün AMD Ryzen ile ikisi bir arada | HP Envy X360 incelemesi 2 gün Resident Evil 3 remake demosu, 19 Mart’ta konsollar ve PC için yayınlanacak 2 gün ABD'de yaşayan iki Türk, KOVİD-19 test kiti üretti 2 gün 2020 Hyundai Elantra tanıtıldı: Yepyeni teknolojiler ve hibrit versiyon 2 gün Moto G8 Power Lite'ın özellikleri belli oldu 2 gün Üç boyutlu yazıcıyla basılan valfler, İtalya’da KOVİD-19 hastalarının hayatını kurtardı 2 gün Ülkemizde de satılması beklenen Oppo Reno3 tanıtıldı 2 gün Elon Musk, Tesla'yı karantinaya almama inadını sürdürüyor 3 gün Google iki yıldır unuttuğu Snapseed'i yeniden hatırladı 3 gün Google, Koronavirüs sitesini yayınlamak için biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu açıkladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    onno usta'nın dizel ve benzinli araç km öngörüsü
    DH Forum
    silinsin.
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim