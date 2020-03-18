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    Üç kameralı yeni iPad Pro duyuruldu! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

    Yeni iPad Pro modelleri duyuruldu! "Bir sonraki bilgisayarınız bir bilgisayar olmayabilir" mottosuyla gelen 2020 iPad Pro modelleri, bir dizüstü bilgisayarı aratmıyor. İşte tüm detaylar!
    2 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    iPad
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Üç kameralı yeni iPad Pro duyuruldu! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı
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    Apple, yeni iPad Pro modellerini sessiz sedasız duyurdu. "Bir sonraki bilgisayarınız bir bilgisayar olmayabilir" mottosuyla gelen 2020 iPad Pro modelleri, sahip olduğu özellikleri ve trackpad desteğine sahip Magic Keyboard aksesuarı ile bir dizüstü bilgisayarı aratmıyor.

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    Yeni iPad Pro özellikleriyle neler sunuyor?

    Yeni iPad Pro, 11 ve 12.9 inç büyüklüğünde iki farklı ekran opsiyonuyla geliyor. 11 inçlik modelin ekranı 2388 x 1668p çözünürlüğe sahipken, 12.9 inçlik modelin ekranı ise 2732 x 2048p çözünürlüğe sahip. 120Hz tazeleme hızına sahip ekranlar, DCI-P3 renk gamutunun tamamını destekliyor ve maksimum 600 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. 

    Apple, 8 çekirdekli CPU ve 8 çekirdekli GPU ile paketlenen yeni nesil A12Z Bionic yonga setine ev sahipliği yapan 2020 iPad Pro'ların birçok Windows dizüstüsü bilgisayardan daha performanslı olduğunu belirtiyor. Yeni yonganın gelişmiş termal mimarisi ve dahili yapay sinir ağı motoruyla birlikte, 2020 iPad Pro modelleri 4K video düzenleme ve 3 boyutlu model tasarlama gibi zorlu işlemlerin altından başarıyla kalkıyor. 

    10 saate kadar kullanım ömrü vaat eden yeni tabletler daha hızlı Wi-Fi (Wi-Fi 6 teknolojisi) ve %60 daha hızlı indirme/karşıya yükleme hızlarına sahip gigabit LTE bağlantı özellikleriyle geliyor. 

    Stüdyo kalitesinde ses kaydı için çeşitli yerlerinde 5 adet mikrofona ev sahipliği yapan tabletler, daha iyi bir ses çalma deneyimi içinse dört adet dahili hoparlörlere ev sahipliği yapıyor. 

    2020 iPad Pro kamera özellikleri

    Yeni iPad Pro'lardaki en büyük gelişmelerden birisi de kamera noktasında karşımıza çıkıyor. 12 MP çözünürlüklü ve f/1.8 diyafram değerine sahip ana görüntü sensörüne, artık f/2.4 diyafram değerine sahip 10 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ultra geniş açılı lens ile birlikte 2 kata kadar daha geniş açılı fotoğraf ve video çekilebiliyor. 

    Kamera paketlemesine ultra geniş açılı sensörün yanında bir de 3D ToF kamera sensörü olarak bildiğimiz ancak Apple tarafından "LİDAR" tarayıcı olarak adlandırılan bir derinlik algılayıcı sensör daha eklenmiş. Bu sensör ile birlikte, yeni nesil iPad Pro'lar 5 metreye kadar uzaklıktaki nesnelere olan mesafeyi ölçebiliyor. Böylelikle, Apple'ın da tabiriyle "daha önce hiç olmadığı kadar" iyi bir artırılmış gerçeklik deneyimi sunuluyor. 

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    Ön kamera tarafında ise herhangi bir geliştirme yapılmamış. Geçen seneki iPad Pro modellerinde gördüğümüz f/2.2 diyafram değerine sahip 7 MP çözünürlüklü TrueDepth kamera sistemi yerini koruyor. 

    Trackpad destekli yeni MagicKeyboard ile bir bilgisayar gibi. Ama hiçbir bilgisayar gibi değil.

    Apple, iPad Pro'ların daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi için üzerinde trackpad bulunan yeni klavye aksesuarını da duyurdu. Daha önceki Smart Keyboard'da olduğu gibi manyetik bir konnektör ile iPad'e takılan yeni Magic Keyboard ile birlikte, deneyim noktasında iPad Pro'lar ile dizüstü bilgisayarlar arasındaki makasın daraldığını söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. 

    1 mm hareket mesafesine sahip Magic Keyboard, arkadan aydınlatmalı tam boy tuşlar ve makas tipi mekanizma ile sessiz ve hassas bir yazma deneyimi sunuyor. Magic Keyboard'da yer alan ve tableti havada tutan askı modeli menteşeler sayesinde, iPad Pro'yu 130 dereceye kadar farklı görüş açılarına göre ayarlayabilmek mümkün. 

    Üzerindeki trackpad ile birlikte çoklu dokunma harektelerini destekleyen Magic Keyboard, sahip olduğu USB-C bağlantı noktasıyla da iPad Pro üzerindeki USB-C girişinin diğer aksesuarlar için kullanılmasına imkan tanıyor.

    Magic Keyboard, katlandığında kılıf haline geliyor ve iPad Pro'nun hem ön hem de arka yüzeyini koruyor. 

    2020 iPad Pro Türkiye fiyatı

    Yakın zamanda satışa çıkacak olan 2020 model iPad Pro modellerinin depolama ve bağlantı seçeneklerine göre Türkiye fiyatları şu şekilkde:

    11 inç iPad Pro 

    • 128 GB hafızalı 11 inç iPad Pro (Wi-Fi): 6.399 TL
    • 256 GB hafızalı 11 inç iPad Pro (Wi-Fi): 7.149 TL
    • 512 GB hafızalı 11 inç iPad Pro (Wi-Fi): 8.649 TL
    • 1 TB hafızalı 11 inç iPad Pro (Wi-Fi): 10.149 TL
    • 128 GB hafızalı 11 inç iPad Pro (Wi-Fi + Hücresel Bağlantı): 7.599 TL
    • 256 GB hafızalı 11 inç iPad Pro (Wi-Fi + Hücresel Bağlantı): 8.349 TL
    • 512 GB hafızalı 11 inç iPad Pro (Wi-Fi + Hücresel Bağlantı): 9.849 TL 
    • 1 TB hafızalı 11 inç iPad Pro (Wi-Fi + Hücresel Bağlantı): 11.349 TL

    12.9 inç iPad Pro

    • 128 GB hafızalı 12.9 inç iPad Pro (Wi-Fi): 7.999 TL
    • 256 GB hafızalı 12.9 inç iPad Pro (Wi-Fi): 8.749 TL
    • 512 GB hafızalı 12.9 inç iPad Pro (Wi-Fi): 10.249 TL
    • 1 TB hafızalı 12.9 inç iPad Pro (Wi-Fi): 11.749 TL
    • 128 GB hafızalı 12.9 inç iPad Pro (Wi-Fi + Hücresel Bağlantı): 9.199 TL
    • 256 GB hafızalı 12.9 inç iPad Pro (Wi-Fi + Hücresel Bağlantı): 9.949 TL
    • 512 GB hafızalı 12.9 inç iPad Pro (Wi-Fi + Hücresel Bağlantı): 11.449 TL 
    • 1 TB hafızalı 12.9 inç iPad Pro (Wi-Fi + Hücresel Bağlantı): 12.949 TL

    Yeni modellerle birlikte USB-C bağlantı noktası ve trackpad desteğine sahip Magic Keyboard aksesuarı da duyuruldu. Mayıs ayında satışa çıkacak Magic Keyboard'ın modellere göre fiyatları ise şu şekilde:

    • 11 inç iPad Pro (2. nesil) için Magic Keyboard - Türkçe Q Klavye: 2.299TL

    • 12.9 inç iPad Pro (4. nesil) için Magic Keyboard - Türkçe Q Klavye: 2.699TL

    Magic Keyboard, yeni iPad modelleri dışında geçtiğimiz yıl duyurulan iPad Pro modelleriyle de uyumlu.



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    mehmedaltair 2 gün en beğenilen
    Oha fiyatlara bak zamanında 1300 liraya iPad Air almıştım
    Yanıtla +15
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 gün
    Güçlü işlemci koyup PC işlevselliği sunuyormuş gibi anlatılması... Daha mause düzgün çalışmıyor
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    unknownartist (Emre ışık) 2 gün Xtrud
    Aynen yazılım olarakta öyle keza.



    Çok çok güçlü bir kavun karpuz kesme cihazı olmuş kısaca :)
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    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    2 Avatar Avatar
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 gün
    iyi güzel cihazlar da fiyatlar ...
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    joven 1 gün
    İPad Pro 11’deki etkiyi yapmadı kamera dışında fark çok az
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    DH Misafiri 1 gün
    Ne half life’ı kardeşim eksik yazdınız adamlar dediki çoğu windows laptoptan hızlı gir geekbenche kendin gör ayrıyetten Nasanın mars görevinde kullanacağı LİDAR kameraya sahip.Işın gönderip yansımalarını ölçüyor bu sayede AR teknolojisinde 1 numara.
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    olağan_şüpheli 2 gün
    Şimdiki aklım olsa ipad almazdım. Gidin dokunmatik ekranlı windows alın ipada has bir işiniz yoksa.
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    redbul_540 2 gün

    Çok güzel çok güçlü ancak fiyatı Macbook pro ile benzer ?? neden tercih edilsin bu alet bu rakamlara
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    matador_mirkhan 2 gün
    2012’de aldığım 4. Nesil ipad’e devam.

    Fiyatlar tablet fiyatı olmayı bırakalı çok olmuş. Macbooklarla yarısıyorlar... yazık:/
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    Morichannnn (Akın Özer) 2 gün
    Beni daha çok ilgilendiren ekran teknolojisi ve işlemci performansı. Geri kalanlar zaten sızmıştı.
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    nightsoldier 2 gün
    6. Nesil ipad kullanıyorum. Microsoftun bluetooth klavye ve mouse u ile birlikte kullaniyorum. Word yerine pages cok daha kullanisli. Egitimlerde kalem ve notability programi ile evrak kayboldu derdi olmadan not qlabiliyorum. Uzun yolculuklarda netflixden indirdigim filmleri seyrediyorumm. Safari ve chrome, masaustu versiyonu ile calistigi icin web sitelerinde uyum gibi bir problem olmuyor. Fazete , dergi okuyorum. E kitap dahi ,ekrani goz yormadigindan, rahatca okunuyor.

    Ilgili adaptorle tvye veya hdmi monitore baglayabiliyorum. Duet uygulamasi ,keza artik iosun kendisinde bunu destekliyor, notrbook ile 2. Ekran gibi kullanilabiliyor.



    Ipad artik usb bellekleri de destekliyor.



    Ipad, macbook airin isini bitirebilir. Zira hemen hemen ayni islevi ipadle de yapabiliyorsunuz. Tabi prolar halen kendi alanlarinda guzel bilgisayarlar.
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    antoffensive (Anıl Burak Karadede) 2 gün
    Şu Magic Keyboard aksesuarına bir de Touch ID parmak izi okuyucusu ekleselermiş, tadından yenmezdi 👌
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    Porthos. (sercan ) 2 gün
    İyi ki 2018 iPad Poyu almışım dediğim yeni iPad Pro. Pek çok kaynakta da belirtildiği üzere kamerası geliştirilmiş olacak dendi. Gerçekten de sadece o oldu diyebiliriz. Ancak yeni klavye dikkat çekici özellikle touchpad olması vs. smart folionun da klavyesi gayet çok hoştu klasik tuş hissiyatından farklı, çoğu zaman buradan yazmak istiyor insan diğer klavyeler yerine. Bakalım yeni klavyeyi merak ediyorum gerçekten.
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