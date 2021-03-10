iOS oyunları 5 yılda yüzde 76 büyüdü

Mobil teknolojiler sürekli gelişiyor ve 5 yıl önce kullandığımız bir mobil cihaz ile bugün piyasaya çıkan bir mobil cihazı karşılaştırmak pek mümkün değil. Çok daha iyi işlemciler, kameralar, bellek teknolojileri ve depolama alanları haliyle oyunlara da yansıyor.

iOS oyunları devleşti

Aslında oyun dünyasında geleneksel olan bir yaklaşım mobil dünyaya da yansımış durumda. Oyunlar daha iyi hale geldikçe bilgisayar donanımları da güçleniyor ya da bilgisayar donanımları güçlendikçe oyunlar da daha iyi hale geliyor. Yani hangisi birbirini tetikliyor bulabilmek biraz güç.

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Mobil dünyada da 2000’li yılların piksel görüntülü Prince of Persia oyunundan bugün Fortnite gibi bilgisayar grafiklerini aratmayan oyunlara kadar geldik. Haliyle oyunların boyutları da inanılmaz bir büyüme gösterdi.

Sensor Tower tarafından yapılan bir analize göre 2016 yılındaki iOS oyunlarının bugün sahip olduğu depolama boyutu yüzde 76 artmış ve 465MB ortalama boyuta ulaşmış. Firmanın 2016 yılında en iyi 100 gelir getiren oyun analizinin bu çalışmada temel alındığı ifade ediliyor.

Sadece 2019-2020 yılları arasında Roblox, Fortnite ve Candy Crush Saga gibi popüler yapımların yüzde 30 büyüdüğü ifade ediliyor. Bundan sonra da boyutlar sürekli artacak zira konsol kalitesinde grafik vaddi sürdüğü sürece bu döndü de devam edecek.

https://www.gamasutra.com/view/news/378289/Analyst_iOS_games_are_76_bigger_now_than_five_years_ago.php

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