iPad 2020 satışta: İşte fiyatlar

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Apple’ın Eylül ayındaki etkinliğinde sahneye çıkan sekizinci nesil iPad modeli ülkemizde satışa sunuldu. Güçlü iPad Air istemeyenler için sekizinci nesil iPad modeli iyi bir alternatif olacak.

iPad 2020 özellikleri ve fiyatı

Sekizinci nesil iPad veya iPad 2020 olarak adlandırabileceğimiz yeni model bir önceki neslin tasarımını temel alıyor. Nispeten kalın ekran çerçeveleri ve Touch ID tuşunu 10.2 inçlik Retina ekranı tamamlıyor.

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Yeni modelde A12 Bionic yonga setine yer veriliyor. 7nm sürecinde geliştirilen Apple A12 Bionic yonga seti 4 adet performans odaklı özelleştirilmiş Vertex çekirdeği ve 4 adet verimlilik odaklı Tempest çekirdeğinden oluşuyor. Grafik tarafında ise 6 çekirdekli özelleştirilmiş bir birim yer alıyor. Apple A12 sayesinde yapay zeka motoru da ilk kez klasik iPad serisine gelmiş oldu.

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Apple Pencil tarafında da önemli yenilikler var. Kullanıcının yazısının devamını tahmin edebilme, seçilecek alanı tahmin ederek seçme, el yazısını anlık olarak tanıma bunlar arasında. Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde bir kamera, ön kısımda da FaceTime kamerası yer alıyor.. Sekizinci nesil iPad fiyatları şu şekilde:

iPad 32GB WiFi - 3199TL

iPad 128GB WiFi - 4399TL

iPad 32GB 4G - 3999TL

iPad 128GB 4G - 5199TL

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