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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPad 2020 satışta: İşte fiyatlar

    Sekizinci nesil iPad modeli Apple A12 Bionic yonga seti ile gücüne güç katıyor. Ayrıca daha iyi ekran, Apple Pencil desteği gibi özelliklere sahip. iPad 8 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    21 dk.
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    iPad
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPad 2020 satışta: İşte fiyatlar
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    Apple’ın Eylül ayındaki etkinliğinde sahneye çıkan sekizinci nesil iPad modeli ülkemizde satışa sunuldu. Güçlü iPad Air istemeyenler için sekizinci nesil iPad modeli iyi bir alternatif olacak.

    iPad 2020 özellikleri ve fiyatı

    Sekizinci nesil iPad veya iPad 2020 olarak adlandırabileceğimiz yeni model bir önceki neslin tasarımını temel alıyor. Nispeten kalın ekran çerçeveleri ve Touch ID tuşunu 10.2 inçlik Retina ekranı tamamlıyor.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    Yeni modelde A12 Bionic yonga setine yer veriliyor. 7nm sürecinde geliştirilen Apple A12 Bionic yonga seti 4 adet performans odaklı özelleştirilmiş Vertex çekirdeği ve 4 adet verimlilik odaklı Tempest çekirdeğinden oluşuyor. Grafik tarafında ise 6 çekirdekli özelleştirilmiş bir birim yer alıyor. Apple A12 sayesinde yapay zeka motoru da ilk kez klasik iPad serisine gelmiş oldu. 

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    Apple Pencil tarafında da önemli yenilikler var. Kullanıcının yazısının devamını tahmin edebilme, seçilecek alanı tahmin ederek seçme, el yazısını anlık olarak tanıma bunlar arasında. Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde bir kamera, ön kısımda da FaceTime kamerası yer alıyor.. Sekizinci nesil iPad fiyatları şu şekilde:

    iPad 32GB WiFi - 3199TL

    iPad 128GB WiFi - 4399TL

    iPad 32GB 4G - 3999TL

    iPad 128GB 4G - 5199TL



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    En gerçekçi yapay et

    TheJudgé

    Comolokko

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    2 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    3 gün önce
    guneyk

    xd

    4 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    4 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    4 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    4 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    4 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    4 gün önce
    hareketliperde

    v

    5 gün önce
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