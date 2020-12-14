Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPad 2021 daha uygun bir fiyatla gelecek

    Ekran boyutları bir miktar büyüyen iPad 2021 modelinin A13 Bionic yonga seti ile de gücünü arttıracağı ifade ediliyor. iPad 2021 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    1 hf.
    7,5b
    1
    16
    iPad
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    iPad 2021 daha uygun bir fiyatla gelecek
    Tam Boyutta Gör

    Bu yıl itibariyle iPad ailesinin geçit törenini tamamlayan Apple’ın gelecek yıl hangi donanımlarla karşımıza geleceği merakla bekleniyor. Klasik iPad gelecek yıl hem daha iyi hem daha uygun fiyatlı olacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone satışları düştü, iPad ve Servisler coştu

    iPad 2021 özellikleri ve fiyatı

    Dokuzuncu nesil iPad veya iPad 2021 olarak isimlendirilmesi beklenen yeni iPad modelinin bu kez 0.3 inçlik artışla ekran boyutunu 10.5 inç seviyesine çıkaracağı belirtiliyor. Touch ID sensörünün devam ettiği tasarımda ekran kenarlarının biraz daha inceldiği ifade ediliyor. Böylece daha hafif ve daha ince oluyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Mercedes-Benz eSprinter özel bir platform ve üç batarya seçeneğiyle gelecek"

    Donanım tarafında bu kez A13 Bionic yer alacak. iPhone 11 serisinde kullanılan bu yonga seti ile en güçlü klasik iPad modeli bizi bekliyor olacak. 4GB RAM ile desteklenen sistemin 32GB ve 128GB depolama sunacağı tahmin ediliyor.

    İkinci nesil Apple Pencil, Smart Keyboard, mevcut ve eski nesil konsol kontrolcüleri ile uyumlu olması beklenen iPad 2021 için 299$ başlangıç fiyatı bildiriliyor. Bu da 30$ daha ucuz olacağı anlamına geliyor. Ülkemizde sekizinci nesil 3199TL başlangıç fiyatına sahipti.



    https://www.gizmochina.com/2020/12/14/specs-of-10-5-ipad-2021-leaks-will-start-at-299/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    e_capkan (emre capkan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    air3 e a13 koyup satacaklar işte.
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    defb 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Dolar bazında daha uygun olabilir ama bize yine pahalı gelecek modeldir.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu 32 gb saçmalığını bi bırakamadılar ya sene 2021 oldu be kardeşim sistem 15 gb yer kaplıyor zaten
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    PaNoZ (Hasan Yıldız) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Lightning kullanmazsa düşünülür. UsbC ye geçiş yapması lazım en kısa sürede.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Neyban 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Eşeğin bilmediği ot başını ağrıtır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    asdzxcas3507 (Anil Ari) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    O çerçeve ile hiç şansı yok
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 6 gün ( Mesaj Silindi ) asdzxcas3507
    Yalnız bu Tablet. Çerçeve olsa bile ekran yine de büyük. Ayrıca bu klasik İPad’ler ofis, film, dizi, ara sıra oyun için üretilmiş cihazlar. İPad’in şu an Surface dışında rakibi yok. Android tabletler işletim sistemi yüzünden çöp.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BlackLead 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bir parantez açıp türkiye'de ki müşteriler için geçerli değil yazsanız daha doğru olur
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    amanhem (Amanullah Hemden) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Doları bugün sabitlersek belki seneye uygun olabilir.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    seckinar (m. ..) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    8.nesil ipad ile işlemci de yükseltilerek güzel bir cihaz ortaya çıkmıştı. Yeni modelde hafıza min. 64gb ve lightning yerine usb-c olmalı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    defb 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Dolar bazında daha uygun olabilir ama bize yine pahalı gelecek modeldir.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    e_capkan (emre capkan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    air3 e a13 koyup satacaklar işte.
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) e_capkan
    Ancak ikinci nesil Apple Pencil desteği var yazılmış.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    YoureGodDamnRight (Rıdvan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kur ve vergiler ne olacak kim bilir çıkana kadar. Şu anda 2900e alınıyor bakalım seneye daha ucuza çıkınca kaça alınabilecek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    agah07 (erhan kültür) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yazı yanlış yazılmış depolama seçeneği 64 ve 128 gb deniyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ProfXavier +72 ssbrutality +71 vedkum +64 investing +43 khytr89 +41 galaxyg +39 palamutix +39 dost1984 +28 Xagdas +28 ilkerinanç +28
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kilecerme ilk kez +377 2 TUFFGONG ilk kez +256 3 Spider_hip 6. kez +201
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    7505 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ipad 2021, ipad 9 ve
    2 etiket daha a13 bionic Apple
    Facebook Sayfası249,6b
    Twitter Profili94,7b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı310b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Masaüstü için Google Arama'da karanlık mod test ediliyor 1 hf. Kafa Topu 2’nin yapımcısı Masomo'dan yeni oyun: Basketball Arena 1 hf. EPDK, temsil ve ağırlama gibi kalemlerin elektrik faturalarına yansıtılmasının engelleneceğini duyurdu 1 hf. Yeni Renault ZOE Türkiye'ye geldi: İşte elektrikli otomobilin fiyat etiketi 1 hf. Yerli koronavirüs aşısının Faz 1 çalışmaları tamamlandı 1 hf. Resident Evil Village'ın ekran görüntüleri ve hikayesine dair spoiler içeren detaylar sızdırıldı 1 hf. Ubisoft, 14 -18 Aralık tarihlerinde her gün bir hediye verecek 1 hf. Netflix yapay zeka sistemiyle ilgili detayları açıkladı 1 hf. iFixit, PlayStation 5'in ve DualSense'in içini açtı 1 hf. Arçelik, Hitachi’yi satın almak için görüşmelere başladığını duyurdu 1 hf. Vivo ve Carl Zeiss iş birliği yapıyor 1 hf. YouTube, Gmail ve diğer Google servisleri çöktü 1 hf. Oppo’dan ilginç bir katlanabilir akıllı telefon konsepti 1 hf. EA, DiRT ve F1 serilerinin yapımcısı Codemasters'ı 1,2 milyar dolara satın aldı 1 hf. Henry Cavill, The Witcher'ın 2. sezon çekimlerinde sakatlandı 1 hf. Cyberpunk 2077'nin PS4 ve Xbox'taki iadeleri başladı; CD Projekt özür diliyor 1 hf. iPhone 12 mini satışları beklendiği gibi değil 1 hf. Disney+ 86 milyon aboneyi geçti; 2024'e kadar 350 milyonu geçmesi bekleniyor 1 hf. Apple’ın 20W USB-C şarj adaptörü sonunda Türkiye’de satışa sunuldu 1 hf. Amazon ve DonanımHaber işbirliği ile 15, 50 ve 200TL indirim kodu [Tükendi] 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN iPad 2021 daha uygun bir fiyatla gelecek Sonraki ABD Hazine Bakanlığına siber saldırı 1 hf. Bob Odenkirk'in John Wick benzeri yeni filmi Nobody'den ilk fragman 1 hf. ABD’li United Havayolları, karbon emisyonlarını direkt hava yakalama yöntemiyle azaltacak 1 hf. Virgin Galactic’in SpaceShipTwo testi, roket motoru arızası nedeniyle başarısız oldu 1 hf. 126 TL değerinde iki oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 1 hf. Cyberpunk 2077'nin PS4'teki 'berbat' performansı nedeniyle para iadeleri yapılıyor 1 hf. Point and click macera oyunu There Is No Game: Wrong Dimension, 17 Aralık'ta mobil cihazlara geliyor 1 hf. Microsoft Edge’e renk şeması seçeneği geliyor 1 hf. 8/16 Core i9-11900K 5.3 GHz’e ulaşabiliyor 1 hf. Sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası Türkiye'nin toplum hareketliliği değişimi 1 hf. Cyberpunk 2077, AMD’nin SMT teknolojisinden faydalanamıyor: Geçici çözüm 1 hf. Galaxy S21+ ve iPhone 12 Pro Max bir arada görüntülendi [Video] 1 hf. Haftalık Oyun Önerisi 05: Mr. Shifty 1 hf. Logitech MK540 Advanced Klavye Fare Seti | İnceleme 1 hf. iPhone 13 zamanında piyasaya sürülecek 1 hf. Güneş pillerinin verimliliğini %30 oranında artıracak perovskite yapıları geliştirildi 1 hf. Yuvarlak ekranlı akıllı telefonla tanışın 1 hf. Düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen Windows 10X hazır 1 hf. Genetiği değiştirilmiş domatesler Parkinson tedavisi için umut olabilir 1 hf. İsviçre'de dünyanın ilk artırılmış gerçeklik omurga ameliyatı yapıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız