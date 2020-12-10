Yeni Mercedes-Benz eSprinter özel bir platform ve üç batarya seçeneğiyle gelecek

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Mercedes-Benz Vans, yeni nesil eSprinter için çalışmalara başladı. Şirketten yapılan açıklamada elektrikli Sprinter'ın yeni nesli için 'Electric Versatility Platform' adında yeni bir platform geliştirileceği ifade edildi.

Alman üreticinin yeni platform için 350 milyon euro yatırımda bulunduğu ve çalışmaları hızlandırdığı aktarıldı. Platformla ilgili detaylı bilgi aktarılmadı fakat farklı gövde tiplerinin tasarım ve geliştirmesi konusunda özgürlük sağlaması için üç modülden oluşacağı belirtildi.

Ön modülde şarj ekipmanı ve DC/DC dönüştürücü gibi yüksek voltajlı komponentlerin bulunacağı, merkezdeki modülün ise zemine konumlandırılacak batarya paketine ev sahipliği yapacağı açıklandı. Üçüncü ve son modülde ise kompakt ve güçlü bir elektrik motorunun yerleştirileceği arka aks bulunacak.

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Yeni modüler tasarımın daha büyük bir esneklik sunacağını belirten Mercedes, bu sayede yeni nesil eSprinter'ın iki farklı aks mesafesi ve üç farklı batarya paketi seçeneğiyle sunulacağını açıkladı. Söz konusu versiyonların tamamı arkadan itişli olacak. Ayrıca tüm gövde tiplerinde mümkün olan en yüksek yük taşıma kapasitesinin sunulması hedeflenmiş.

Yeni nesil eSprinter'ın minibüs ve açık kasa kamyonet gibi gövde tipinin yanı sıra ambulans ve gıda lojistiğinde kullanılabilen frigofirik araç versiyonları da bulunacak. Son olarak yeni eSprinter'ın ABD pazarında da satılması planlanıyor.

Güncel elektrikli Sprinter yüksek homogolasyon maliyeti ve düşük menzili nedeniyle ABD'ye pazarina giriş yapmamıştı. Zira aracın WLTP'ye göre menzili yalnızca 154 kilometre fakat Alman marka yeni nesilde bu pazarı da hedeflediğine göre menzil sorununun üstesinden gelmiş gibi görünüyor.

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