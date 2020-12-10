Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Mercedes-Benz eSprinter özel bir platform ve üç batarya seçeneğiyle gelecek

    Yeni nesil elektrikli Sprinter'ın (eSprinter) yeni geliştirilen bir platform üzerine inşa edileceğini açıklayan Alman marka, bu platform için 350 milyon euro yatırım yaptıklarını duyurdu.
    1 hf.
    1,5b
    1
    1
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Yeni Mercedes-Benz eSprinter özel bir platform ve üç batarya seçeneğiyle gelecek
    Tam Boyutta Gör

    Mercedes-Benz Vans, yeni nesil eSprinter için çalışmalara başladı. Şirketten yapılan açıklamada elektrikli Sprinter'ın yeni nesli için 'Electric Versatility Platform' adında yeni bir platform geliştirileceği ifade edildi.

    Alman üreticinin yeni platform için 350 milyon euro yatırımda bulunduğu ve çalışmaları hızlandırdığı aktarıldı. Platformla ilgili detaylı bilgi aktarılmadı fakat farklı gövde tiplerinin tasarım ve geliştirmesi konusunda özgürlük sağlaması için üç modülden oluşacağı belirtildi.

    Ön modülde şarj ekipmanı ve DC/DC dönüştürücü gibi yüksek voltajlı komponentlerin bulunacağı, merkezdeki modülün ise zemine konumlandırılacak batarya paketine ev sahipliği yapacağı açıklandı. Üçüncü ve son modülde ise kompakt ve güçlü bir elektrik motorunun yerleştirileceği arka aks bulunacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Brabus, Mercedes G Serisi'ni 800 beygirlik pickup'a dönüştürdü

    Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Volkswagen Caddy Şubat'ta Türkiye'ye gelecek"

    Yeni modüler tasarımın daha büyük bir esneklik sunacağını belirten Mercedes, bu sayede yeni nesil eSprinter'ın iki farklı aks mesafesi ve üç farklı batarya paketi seçeneğiyle sunulacağını açıkladı. Söz konusu versiyonların tamamı arkadan itişli olacak. Ayrıca tüm gövde tiplerinde mümkün olan en yüksek yük taşıma kapasitesinin sunulması hedeflenmiş.

    Yeni nesil eSprinter'ın minibüs ve açık kasa kamyonet gibi gövde tipinin yanı sıra ambulans ve gıda lojistiğinde kullanılabilen frigofirik araç versiyonları da bulunacak. Son olarak yeni eSprinter'ın ABD pazarında da satılması planlanıyor.

    Güncel elektrikli Sprinter yüksek homogolasyon maliyeti ve düşük menzili nedeniyle ABD'ye pazarina giriş yapmamıştı. Zira aracın WLTP'ye göre menzili yalnızca 154 kilometre fakat Alman marka yeni nesilde bu pazarı da hedeflediğine göre menzil sorununun üstesinden gelmiş gibi görünüyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Elektrikliarabasever 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benim anlamadığım batarya şasiyi o kadar rijit kılıyor ki Pickup hatta Tesla tırında bile merdiven şasi koymadı çok saçma Dizel versiyonu ile aynı banttan çıkarmak için merdiven şasi kullanmaları hem bataryayı ufaltıyor hem ek ağırlık EQC'de de aynı şeyi yaptı adam gibi satamadı geri adım atıp sıfırdan tasarladılar VW gibi dönüştür fabrikalarını EV ye Avrupada'da 2030 dan itibaren sokamayacaksınız yani nedir bu inat.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. LinkedIn, Periscope, Pinterest ve Dailymotion'a 30 milyon TL ceza! 1 hf. Samsung 110 inçlik microLED Wall TV modelini tanıttı 1 hf. Sadece eBay’de al-satçılar 39 milyon dolardan fazla kazanıyor 1 hf. Türkiye’deki Apple Store’lar belirsiz bir süreliğine yine kapanıyor 1 hf. WhatsApp alış veriş sepetiniz kullanıma hazır 1 hf. Instagram Reels alış veriş dönemini başlatıyor 1 hf. Tecno Pova dörtlü kamera ve bataryası ile iddialı 1 hf. Tecno Spark 6 giriş seviyesinde en iyisini sunmayı amaçlıyor 1 hf. 2020'nin en iyi oyunu The Last of Us Part II seçildi 1 hf. Marvel dizilerinden fragman yayınlandı; Yeni Marvel yapımları duyuruldu 1 hf. Left 4 Dead'i geliştiren stüdyonun yeni oyunu Back 4 Blood'ın çıkış tarihi açıklandı 1 hf. Yeni Star Wars dizileri ve filmleri duyuruldu 1 hf. Disney+, 23 Şubat'ta Türkiye'ye gelebilir 1 hf. Çin aşısının yan etkileri 1 hf. Netflix'in yıldızlarla dolu yeni filmi Don’t Look Up'ın kadrosuna bir yıldız isim daha katıldı 1 hf. Politik macera oyunu George Orwell's Animal Farm, iOS için çıktı 1 hf. Yeni Isuzu D-Max Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Adobe, Flash Player için bir "veda" güncellemesi yayınladı 1 hf. Emily Blunt, Edge of Tomorrow 2'nin müthiş olduğunu söylüyor 1 hf. Oceanhorn: Chronos Dungeon, 8 Ocak'ta Apple Arcade'e eklenecek 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Yeni Mercedes-Benz eSprinter özel bir platform ve üç batarya seçeneğiyle gelecek Sonraki Simülasyon oyunu Bio Inc. Redemption, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı 1 hf. Google’dan 417 milyon dolarlık tazminat talebi 1 hf. Uzun zaman sonra ilk kez toplam vaka sayısı açıklandı: 1,7 milyon 1 hf. Epic Games, 17 Aralık'tan itibaren 15 gün boyunca her gün bir yeni oyun hediye edecek 1 hf. Samsung son 3 yılın en yüksek telefon satışını yaptı 1 hf. Toplamda 150 TL değerindeki iki oyun Epic Games'te ücretsiz 1 hf. Parmak ucu boyutunda mikroskop bağış rekoru kırıyor 1 hf. Samsung Galaxy uygulama mağazasının en iyileri belirlendi 1 hf. AMD Radeon RX 6800XT incelemesi | ATi ruhu geri döndü 1 hf. RTX 3080 Ti HP’nin sürücü listesinde ortaya çıktı 1 hf. ASRock X370 Taichi anakartı için Ryzen 5000 destekli alfa BIOS hazırladı 1 hf. Xiaomi onayladı MIUI 12.5 geliyor: İşte yeni özellikler 1 hf. Yeni nesil Volkswagen Caddy Şubat'ta Türkiye'ye gelecek 1 hf. Netflix, 2020'nin en çok izlenen türlerini açıkladı 1 hf. Cyberpunk 2077'nin ön sipariş miktarı GTA 5'i geride bıraktı: 8 milyon ön sipariş 1 hf. Microsoft, ilk kez Xbox kullananların %40'ının Xbox Series S'i seçtiğini açıkladı 1 hf. Fransa’nın yeni nesil uçak gemisi de nükleer enerjiden güç alacak 1 hf. WhatsApp yeni App Store kurallarına tepkili 1 hf. Hyundai, robot üreticisi Boston Dynamics'i 921 milyon dolara satın aldı 1 hf. Apple Watch görünümlü Mi Watch Lite tanıtıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız