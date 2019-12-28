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Tablet pazarı durgunluk dönemine girmesine rağmen sunduğu modeller ile istikrarını hiç bozmayan Apple, gelecek yıl iPad serisini yenilemeye hazırlanıyor. IPhone 11 serisinden çizgiler taşıyacak iPad Pro 2020 şablon çizimleri sızdırıldı.

iPad Pro 2020 neler sunacak?

IPad Pro 2020 serisinin ön açıdan çok fazla değişikliğe uğramadığı görülürken arka kısımda üçlü kamera kombinasyonu dikkat çekiyor. Apple’ın iPad Pro 2020 serisinde de kamera iyileştirmelerine odaklanacağı tahmin ediliyor.

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12.9 inç ve 11 inçlik iki boyuta sahip olacak iPad Pro 2020 serisinin gövdede kullanacağı malzeme ise merak konusu. Metal çerçeve ve cam kaplama ihtimalinin yanında alüminyum arka kapak ihtimali de var. Henüz bu tasarım unsuru netlik kazanmış değil. Kamera çıkıntısı ise gövdeye 1.9mm kalınlık değeri eklemiş.

Yazılım tarafında zaten pek çok önemli hamle yapmış olan Apple gelecek bahar döneminde, muhtemelen Mart ayında iPad Pro serisi için tanıtım etkinliğini gerçekleştirecek. Bu etkinlikte iPhone SE 2 modeli de tanıtılabilir.

https://www.slashgear.com/ipad-pro-2020-leaked-do-you-want-glass-or-metal-27604549/