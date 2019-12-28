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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPad Pro 2020 şablon çizimleri sızdırıldı

    iPhone 11 serisinin arka kısmından hatırlayacağımız üzere iPad Pro 2020 serisinin de arka kısımda 3 kamera barındıracağı belirtiliyor. Böylece fotoğraf yetenekleri öne çıkacak.
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    iPad
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPad Pro 2020 şablon çizimleri sızdırıldı
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    Tablet pazarı durgunluk dönemine girmesine rağmen sunduğu modeller ile istikrarını hiç bozmayan Apple, gelecek yıl iPad serisini yenilemeye hazırlanıyor. IPhone 11 serisinden çizgiler taşıyacak iPad Pro 2020 şablon çizimleri sızdırıldı.

    iPad Pro 2020 neler sunacak?

    IPad Pro 2020 serisinin ön açıdan çok fazla değişikliğe uğramadığı görülürken arka kısımda üçlü kamera kombinasyonu dikkat çekiyor. Apple’ın iPad Pro 2020 serisinde de kamera iyileştirmelerine odaklanacağı tahmin ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Epic Games mağazasında bugün Faster Than Light var"

    12.9 inç ve 11 inçlik iki boyuta sahip olacak iPad Pro 2020 serisinin gövdede kullanacağı malzeme ise merak konusu. Metal çerçeve ve cam kaplama ihtimalinin yanında alüminyum arka kapak ihtimali de var. Henüz bu tasarım unsuru netlik kazanmış değil. Kamera çıkıntısı ise gövdeye 1.9mm kalınlık değeri eklemiş.

    Yazılım tarafında zaten pek çok önemli hamle yapmış olan Apple gelecek bahar döneminde, muhtemelen Mart ayında iPad Pro serisi için tanıtım etkinliğini gerçekleştirecek. Bu etkinlikte iPhone SE 2 modeli de tanıtılabilir.



    https://www.slashgear.com/ipad-pro-2020-leaked-do-you-want-glass-or-metal-27604549/ Yorum Yaz
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    Relax Relax 2 sa. en beğenilen
    Rakipsiz cihaz ama ah biraz ucuz olsaydı :)
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    drjacob 26 dk.
    oled ekran iyi olur
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    Huysuz İhtiyar 1 sa.
    iPad Pro 11, MacBook ihtiyacını bile ortadan kaldıran, çok başarılı bir cihaz. 120Hz ekran ve USB-C girişi ile vazgeçilmez bir tablet. Klavyeli kılıfa da gerek yok, Logitech'in Keys-To-Go klavyesi vb. mobil klavyeler yeterli oluyor. Oyun düşkünleri de kablosuz Xbox veya PS4 kumandası ilave edebilir. Mutlaka bilgisayar gerektiren uygulamalarda çalışmıyorsanız, iPad Pro temel ihtiyaçlar için en ideal cihaz, artık hala 90'ların dizayn ergonomisi olan dizüstü/masaüstü bilgisayarda ısrar etmek mantıklı değil.



    Zaten en ucuz MacBook Pro 10.999'dan başlıyor, tabletten farksız Air alırım desen 8.699 TL (bu premium seviyedeki PC'lerde de fiyatlar aynı). Yani iPad Pro pahalı değil, halk olarak biz Hint fakiri gibiyiz. Dolayısıyla iPad Pro 11'in baz modelini kampanyalarla 4800-5000 civarına yakalayan kaçırmasın. 10 aydır kullanıyorum, bilgisayar ihtiyacı duymuyorum. Bol fotoğraf çeken, drone uçuran, Pixelmator/LumaFusion ile foto/video düzenleyen, ofis belgelerinde çalışan biri olarak işimi fazlasıyla görüyor. İçerik tüketimi, sosyal medya, web işleri için zaten 11" 120Hz ekranıyla rakipsiz, taşıması, muhafaza etmesi kolay. Cihazın kamerası iPhone XR kadar iyi. Belge taramak, AR ile nesnelere üç boyutlu bakmak ve ufak tefek fotoğraf çekimleri için iPhone'a ihtiyaç duymadan iş görebilmek iyi oluyor. Bu açıdan Apple'ın yeni nesilde de kamerayı pas geçmemesi normal. Asıl beklenti Micro-LED ekrana geçileceği yönünde. iPad Pro serisi ortalama 1,5 yılda bir yenileniyor, Şubat-Nisan aralığında büyük ihtimalle 4. nesil tanıtılır ve meraklısı yine alır. Yeter ki kronik hatalar, dizayn problemleri olmasın.
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    sierratr1 1 sa.
    @mck94 Vallaha bizim şirketimize operasyonları kayıt etmek ve yayınlamak için fransadan videocu geliyor.Kadında yok yok dronları kameraları ayakları ışıkları ama inan ipad ilede çektiğini gördüm.Ama yan çekim ama düz çekim montajda ayarlıyor onları.

    Yani tabikide ihtiyaç meselesi
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    mck94 1 sa.
    Benim merak ettigim su, ipadde gercekten iyi bir arka kameraya ihtiyaci oluyor mu insanlarin? Hele boyle 3lu kamera sistemine? Ipad yada herhangi tabletle fotograf cekmek hic kullanisli olmuyor. Sadece on kamera kisminda gelistirmeler yapilirsa daha mantikli olur bence.
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    esmerbuyucu 1 sa. mck94
    Neden olmasın. ToF kamerası gelirse 3 boyutlu taramalar yapılabilir. Geniş açı veya telefotoya pek gerek yok.
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    Relax Relax 2 sa. en beğenilen
    Rakipsiz cihaz ama ah biraz ucuz olsaydı :)
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