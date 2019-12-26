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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games mağazasında bugün Faster Than Light var

    Uzay geminizi gelen saldırılara karşı anlık olarak düzenleyebildiğiniz ve yaptığınız seçimlerle gidişatı değiştirebildiğiniz Faster Than Light oyunu bugün ücretsiz.
    2 sa.
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    2
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Epic Games mağazasında bugün Faster Than Light var
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    Her gün akşam 19.00 itibariyle hediye oyununu açıklayan Epic Games mağazası bugün de Faster Than Light oyununu ücretsiz hale getirdi. Ücretsiz oyun teklifi yarın akşama kadar geçerli olacak.

    Faster Than Light neler sunuyor?

    FTL oyunu oldukça eski sayılabilecek bir tarihte piyasaya çıkmıştı ve olumlu yorumlar almıştı. Kuşbakışı olarak oynanan oyun gerçek zamanlı strateji ve uzay gemi sisimülasyonunu bir araya getiriyor.

    Ayrıca Bkz. "YouTube kripto para videolarına savaş açtı"

    Oyunda önemli bilgileri kritik sektörlerdeki birimlere ulaştırmaya çalışan bir uzay gemisini kontrol ediyorsunuz. Bu görevi yerine getirirken isyancı birliklerin saldırısıyla karşılaşıyorsunuz. Hikaye içerisinde sizden seçim yapmanız isteniyor. Bu seçimler gidişatı etkiliyor. Çatışma esnasında sahneyi durdurarak hasalara müdahale ediyor, geminin silah ve ekipmanlarını yeniden düzenleyebiliyorsunuz. Bu sayede isyancılara karşı avantaj elde ediyorsunuz.

    Oyun sayfası



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    Grkwnxs 5 dk.
    Teknoseyir incelemesinde görüp çok beğenmiştim.
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    Mion 1 sa.
    Sisimülasyon ise oynanır??
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