Epic Games mağazasında bugün Faster Than Light var

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Her gün akşam 19.00 itibariyle hediye oyununu açıklayan Epic Games mağazası bugün de Faster Than Light oyununu ücretsiz hale getirdi. Ücretsiz oyun teklifi yarın akşama kadar geçerli olacak.

Faster Than Light neler sunuyor?

FTL oyunu oldukça eski sayılabilecek bir tarihte piyasaya çıkmıştı ve olumlu yorumlar almıştı. Kuşbakışı olarak oynanan oyun gerçek zamanlı strateji ve uzay gemi sisimülasyonunu bir araya getiriyor.

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Oyunda önemli bilgileri kritik sektörlerdeki birimlere ulaştırmaya çalışan bir uzay gemisini kontrol ediyorsunuz. Bu görevi yerine getirirken isyancı birliklerin saldırısıyla karşılaşıyorsunuz. Hikaye içerisinde sizden seçim yapmanız isteniyor. Bu seçimler gidişatı etkiliyor. Çatışma esnasında sahneyi durdurarak hasalara müdahale ediyor, geminin silah ve ekipmanlarını yeniden düzenleyebiliyorsunuz. Bu sayede isyancılara karşı avantaj elde ediyorsunuz.

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