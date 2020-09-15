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    Apple Watch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Watch Series 6 tanıtıldı: Ruh sağlığınız artık Apple Watch'a emanet!

    Daha gelişmiş sağlık özellikleri ve güçlendirilmiş donanımıyla Apple Watch Series 6 duyuruldu. İşte Apple Watch Series 6 özellikleri ve Türkiye fiyatı!
    3 sa. (Son Güncelleme: 5 dk.)
    5b
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    24
    Apple Watch
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple Watch Series 6 tanıtıldı: Ruh sağlığınız artık Apple Watch'a emanet!
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    Akıllı saat pazarının lider ismi Apple, çevrimiçi olarak düzenlediği Time Flies etkinliğinde yeni akıllı saati Apple Watch Series 6'yı duyurdu.

    Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle yeni iPhone'lardan önce duyurulan Apple Watch Series 6, daha uygun fiyatlı Apple Watch SE modelini de beraberinde getiriyor. Ancak Apple Watch SE, bu haberin konusu değil. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri Apple Watch Series 6'nın detaylarıyla baş başa bırakalım.

    Ayrıca Bkz. "Lansmandan önce son dönemeç: İşte iPhone 12 serisi hakkında tüm bilinenler"

    Apple Watch Series 6 özellikleri

    Düşme algılama ve EKG çekme gibi özellikleriyle oldukça ses getiren Apple Watch Series 4'ten sonra beklenen etkiyi yaratamayan Apple, Watch Series 6 modeliyle hem donanım hem de sağlık tarafında önemli yeniliklere sahne oluyor.

    Apple Watch Series 6 tanıtıldı: Ruh sağlığınız artık Apple Watch'a emanet!
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    Tasarım: Bilindik tasarım, 40 ve 44 mm kasa seçenekleri

    Apple Watch Series 4 ve Series 5 ile aynı tasarımı paylaşan Apple Watch Series 6, alışık olduğumuz 40 ve 44 mm kasa boyutu opsiyonlarıyla geliyor. Kasa malzemesi olarak alüminyum, paslanmaz çelik, grafit paslanmaz çelik seçenekleri bulunan Apple Watch Series 6; yeni koyu lacivert ve kırmızı rengiyle önceki modellerden ayrışmayı başarıyor. Bununla birlikte yeni renk ve stillerdeki kayışları da beraberinde getiren akıllı saat, eski kayışlarla da geriye dönük uyumluluk içerisinde.

    Apple Watch Series 6 tanıtıldı: Ruh sağlığınız artık Apple Watch'a emanet!
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    Ekran: Basınca duyarlı Force Touch özelliğine elveda

    Apple Watch Series 6'nın 40 mm kasalı modeli, 324 x 394 piksel çözünürlük sunan 1.1 inç büyüklüğünde ekrana, 44 mm'lik modeli ise 368 x 448 piksel çözünürlük sunan 1.5 inç büyüklüğünde ekrana ev sahipliği yapıyor. Apple Watch Series 5'e kıyasla her zaman açık ekan özelliği 2,5 kat daha parlak çalışan LTPO OLED panel üzerine kurulan bu iki ekran da maksimum 1000 nits parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. 

    Apple, saat içerisinde daha fazla yer kazanabilmek için ilk Apple Watch'dan bu yana yer verdiği Force Touch özelliğine, Apple Watch Series 6 ile birlikte veda ediyor. Saat kadranlarını değiştirmeyi sağlayan menüyü açmak gibi ek seçenekleri görüntülemek için kullanılan basınca duyarlı Force Touch özelliği, tıpkı iPhone'lardaki Haptic Touch gibi artık ekrana uzun süreli basılı tutunca çalışacak bir hale evrilmiş durumda. 

    Apple Watch Series 6 tanıtıldı: Ruh sağlığınız artık Apple Watch'a emanet!
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    Donanım: Daha iyi performans ve daha iyi pil ömrü

    Apple Watch Series 6, gücünü 64 bit çift çekirdekli işlemciye sahip S6 çipinden alıyor. Bu işlemci sayesinde önceki nesil Apple Watch'a kıyasla daha %20 daha performanslı çalışan akıllı saat, bağlantı tarafında yapılan iyileştirmelerle birlikte daha yüksek Wi-Fi hızlarına ulaşabiliyor. 

    Akıllı saatlerinde sunmuş olduğu yetersiz pil süreleriyle eleştirilen Apple, yeni akıllı saat modeliyle birlikte batarya kanadında da küçük çaplı bir iyileştirmeye gitmiş. Buna göre Apple Watch Series 6, önceki nesil Apple Watch'a kıyasla iki saat daha uzun pil süresi (18 saate kadar) vaat ediyor. Donanım tarafında yapılan bir diğer geliştirme ise hoparlörün Apple Watch Series 5'e kıyasla %50 daha yüksek ses verebiliyor olması şeklinde karşımıza çıkıypr.

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    Apple Watch Series 6 tanıtıldı: Ruh sağlığınız artık Apple Watch'a emanet!
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    Sağlık özellikleri: Bileğinizdeki yaşam koçunuz

    Uyku takibi ve kan oksijen seviyesi (SpO2) ölçümü; Apple Watch Series 6'nın öne çıkan sağlık özellikleri arasında yer alıyor. Bu özellikleri detaylandıracak olursak;

    Apple Watch Series 3 ve daha yeni Apple Watch'lara watchOS 7 ile birlikte yazılımsal olarak eklenen uyku takibi özelliği, Apple Watch Series 6'daki birtakım özel sensörler sayesinde daha gelişmiş fonksiyonlar sunabiliyor. Bu sayede ne zaman uykuya daldığınızdan toplamda ne kadar uyuduğunuza kadar tutun da uyku evrelerinizden uykunuzun kalitesine kadar detaylı uyku analizinizi görüntüleyebiliyorsunuz.

    Apple Watch Series 6 tanıtıldı: Ruh sağlığınız artık Apple Watch'a emanet!
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    Sağlık tarafındaki bir diğer önemli yenilikse kan oksijen doygunluğunun ölçülebilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre yeni Apple Watch, kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor ve oksijen seviyesi sağlıklı bir eşiğin altına düştüğünde kullanıcısını uyarabiliyor.

    Tüm bu özelliklere ek olarak; içerisinde sanal sınıflar, fitness dersleri ve çeşitli egzersiz programları bulunan yeni Apple Fitness+ abonelik hizmetiyle adeta bir spor eğitmeni gibi egzersizleri nasıl yapmanız gerektiğini animasyonlarla gösterebilen akıllı saat, bu egzersizler sırasında yaktığınız kaloriyi de ölçebiliyor.

    Apple Watch Series 6 tanıtıldı: Ruh sağlığınız artık Apple Watch'a emanet!
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    Teknik özellikler

      40 mm 44 mm
    Ekran 1.1 inç sürekli açık özelliğine sahip LTPO OLED panel, 324 x 394 piksel çözünürlük 1.5 inç sürekli açık özelliğine sahip LTPO OLED panel, 368 x 448 piksel çözünürlük
    Boyut ve ağırlık
    • Yükseklik: 40 mm
    • Genişlik: 34 mm
    • Kalınlık: 10,4 mm
    • Kasa ağırlığı: 30,5 g

    (Alüminyum kasalı modele ait verilerdir.)
    • Yükseklik: 44 mm
    • Genişlik: 38 mm
    • Kalınlık: 10,4 mm
    • Kasa ağırlığı: 36,5 g

    (Alüminyum kasalı modele ait verilerdir.)
    Çip

    64 bit çift çekirdekli işlemciye sahip S6

    64 bit çift çekirdekli işlemciye sahip S6
    Hafıza 32 GB 32 GB
    Pil süresi 18 saate kadar 18 saate kadar
    Bağlantı seçenekleri

    802.11b/g/n 5 GHz, Bluetooth 5.0, GPS/GNSS, ultra geniş bant (UWB), yerleşik pusula, eSIM (yalnızca hücresel bağlantılı modelde)

    		 802.11b/g/n/ 5 GHz, Bluetooth 5.0, GPS/GNSS, ultra geniş bant (UWB), yerleşik pusula, eSIM (yalnızca hücresel bağlantılı modelde)
    Sensörler Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop, kanda oksijen sensörü Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop, kanda oksijen sensörü
    Renk seçenekleri Gümüş, uzay grisi, altın, koyu lacivert, kırmızı Gümüş, uzay grisi, altın, koyu lacivert, kırmızı

    Apple Watch Series 6 Türkiye fiyatı

    Apple Watch Series 6'nın başlangıç fiyatı 399$ olarak açıklanmış durumda.

    GPS ve hücresel bağlantılı iki versiyonu bulunan Apple Watch Series 6, Türkiye'de yalnızca GPS ve alüminyum kasalı versiyonuyla satın alınabiliyor. Saatin fiyatı ise 40 mm kasalı model için 3.799 TL iken, 44 mm kasalı model içinse 4.049 TL olarak belirlenmiş durumda.



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    kymelria (. .) 2 sa. en beğenilen freedom77
    Fiyat var orada ama fakirler göremiyor sanırım. Bende de xx çıkmış 🤣🤣🤣
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    CrrystaL (Adnan Tuna) 2 sa.
    Bu fiyatlar olduktan sonra bırak ölçmesin o akıl sağlığını çünkü alanın aklı var mı ona bakalım
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    devases (devases devases) 35 dk.
    Apple Watch akıl sağlığımı kaybediyorum. Fiyatı doğru değildir umarım.
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    lastyksbenderr (Ozan Demir) 50 dk.
    tr de ruh sağlığı en önemlisi
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    RedManetics 1 sa.
    Apple watch seri 5’i hergün şarj etmekten gına gelip satmıştım. Şuan xiaomi band 5 kullanıyorum tüm özellikleri açık 10 günde bir şarj ediyorum iyiki almışım. 16 saate varan! pil ömrü ve 4k fiyat
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    scientia 2 sa. yeni yorumcu
    Apple Pay olsaydı ülkemizde alırdım ama şu an aşırı lüks geliyor bu ürün. Günlük ihtiyaçlarımda neredeyse hiç yeri yok. Misal komşumuz kalp krizi geçirdi. Oğlu hemen bundan almış. Yaşı belli yere gelen insanlar iyi bence.
    1 Yanıt Yanıtla
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    th9 1 sa. yeni yorumcu scientia
    bisikletden düşme vs gibi durumlarda işe yaradığını bir çok defa gördük fakat bizim ülkemizde son model teknolojiye ulaşmak lüks oldu gerçekten,ayda 10 k alsan bile paran yetmez.ülkeden kaçıp teknolojiyi tatmak istiyorum artık taş devrine giricez yakında
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    Araxes 2 sa.
    2700 tl



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    vincente (vincent ss) 2 sa.
    Başlangıç fiyatı:3.799 TL
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    MustafaC5 2 sa.
    Fiyatı görebilmek için DH Premium üye olmanız gerekiyor.
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    ona97 2 sa.
    16 saat nedir ya!
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    MegaWolt38 (dmrtAS dmrtAS) 2 sa. ona97
    16 saat değil, 16 saate kadar.!
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    U.C.V (Utku Can Varol) 2 sa.
    çok şükür eSim henüz yok ülkemizde yoksa onun da fiyatını görmek zorunda kalacaktık 🙄
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    marseltalon (Erkan BOZ) 2 sa.
    Pile bak 16 saat diyi, çöp.
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    5021 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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