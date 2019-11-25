iPad Pro'ya ciddi rakip geldi: Huawei MatePad Pro resmen tanıtıldı

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Huawei bugün düzenlediği etkinlikte merakla beklenen MatePad Pro adlı tabletini resmen tanıttı. Şimdiye kadarki en güçlü Android tablet olarak lanse edilen cihaz Apple iPad Pro'ya doğrudan rakip olarak gösteriliyor.

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MatePad Pro, 2K çözünürlükte 10.8 inç IPS LCD ekrana sahip. Ekran deliğinde ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası var. Tablet, 4.9 mm'lik ultra ince çerçeveleri sayesinde yüzde 90 ekran alanı sunuyor.

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7 nm'lik Kirin 990 işlemci

MatePad Pro'nun Wi-Fi ve 4G LTE versiyonları mevcut. Gücünü 7 nm'lik Kirin 990 yonga setinden alan cihaz 6/8 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçenekleri ile geliyor. Ayrıca tablette harici bir nanoSD kart yuvası da var.

MatePad Pro'da 40 W hızlı şarj desteği sunan 7.250 mAh kapasiteli bir bataryaya yer verilmiş. Ancak kutudan 20W hızlı şarj cihazı çıkıyor. Ayrıca tabletin 15W kablosuz şarj ve 7.5W ters kablosuz şarj özellikleri sunduğunu da belirtelim.

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Akıllı telefon tablet ekranında

Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüzü ile gelen cihazın özel bir Çoklu Ekran modu var. Bu da akıllı telefon ekranının tablet ekranında görüntülenmesine ve doğrudan tabletten kontrol edilmesine olanak sağlıyor.

Böylelikle gelen aramaları yanıtlamak, mesajlara cevap yazmak ve dosyaları bir cihazdan diğerine pratik şekilde aktarmak mümkün hale geliyor. Manyetik klavye bağlandığında ise tablet arayüzü kullanıcı dostu bir deneyim sunmak için masaüstü bilgisayar moduna geçiyor.

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Kalem kablosuz olarak şarj edilebiliyor

MatePad Pro'nun arka tarafında 13 megapiksel kameraya yer verilmiş. Ayrıca 4.096 basınç hassasiyet seviyeli M-Pencil kalemi de var. Ancak isteğe bağlı olarak sunuluyor. Kalem tabletin üst tarafına tutturularak kablosuz olarak şarj edilebiliyor.

Dört hoparlör ile donatılan tablet ne yazık ki 3.5 mm kulaklık girişi ve parmak izi okuyucusundan yoksun. Histen 6.0 ses teknolojisi ile surround ses deneyimi sunabiliyor. MatePad Pro'nun diğer özelliklerini ise Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS (yalnızca LTE versiyonunda) ve USB-C olarak sıralayabiliriz.

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Huawei MatePad Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Dört farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek amiral gemisi tabletin satışları 12 Aralık'ta başlayacak. Fiyat etiketleri ise şu şekilde:

MatePad Pro [Sadece Wi-Fi versiyonu]

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı - 469 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama alanı - 484 dolar

MatePad Pro [LTE versiyonu]

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı - 540 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama alanı - 569 dolar

MatePad Pro [Combo Paketler]

8 GB RAM + 256 GB depolama alanı - M-Pencil + Manyetik Klavye (Wi-Fi) - 711 dolar

8 GB RAM + 512 GB depolama alanı - M-Pencil + Manyetik Klavye (LTE) - 853 dolar

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Manyetik Klavye - 70 dolar

M-Pencil Kalem - 100 dolar

Huawei ayrıca MatePad Pro 5G versiyonunun 2020 yılında piyasaya sürüleceğini açıkladı. Muhtemelen Huawei P40 ve P40 Pro modelleriyle birlikte çıkacak.