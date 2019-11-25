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    iPad Pro'ya ciddi rakip geldi: Huawei MatePad Pro resmen tanıtıldı

    Merakla beklenen Huawei MatePad Pro bugün düzenlenen etkinlikte resmen tanıtıldı. Amiral gemisi özellikleri ile dikkat çeken tablet her yönüyle iPad Pro'ya ciddi bir rakip olarak geldiğini gösteriyor.
    10 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
    4,2b
    10
    34
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPad Pro'ya ciddi rakip geldi: Huawei MatePad Pro resmen tanıtıldı
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    Huawei bugün düzenlediği etkinlikte merakla beklenen MatePad Pro adlı tabletini resmen tanıttı. Şimdiye kadarki en güçlü Android tablet olarak lanse edilen cihaz Apple iPad Pro'ya doğrudan rakip olarak gösteriliyor.

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    MatePad Pro, 2K çözünürlükte 10.8 inç IPS LCD ekrana sahip. Ekran deliğinde ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası var. Tablet, 4.9 mm'lik ultra ince çerçeveleri sayesinde yüzde 90 ekran alanı sunuyor.

    iPad Pro'ya ciddi rakip geldi: Huawei MatePad Pro resmen tanıtıldı
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    7 nm'lik Kirin 990 işlemci

    MatePad Pro'nun Wi-Fi ve 4G LTE versiyonları mevcut. Gücünü 7 nm'lik Kirin 990 yonga setinden alan cihaz 6/8 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçenekleri ile geliyor. Ayrıca tablette harici bir nanoSD kart yuvası da var.

    MatePad Pro'da 40 W hızlı şarj desteği sunan 7.250 mAh kapasiteli bir bataryaya yer verilmiş. Ancak kutudan 20W hızlı şarj cihazı çıkıyor. Ayrıca tabletin 15W kablosuz şarj ve 7.5W ters kablosuz şarj özellikleri sunduğunu da belirtelim.

    iPad Pro'ya ciddi rakip geldi: Huawei MatePad Pro resmen tanıtıldı
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    Akıllı telefon tablet ekranında

    Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüzü ile gelen cihazın özel bir Çoklu Ekran modu var. Bu da akıllı telefon ekranının tablet ekranında görüntülenmesine ve doğrudan tabletten kontrol edilmesine olanak sağlıyor.

    Böylelikle gelen aramaları yanıtlamak, mesajlara cevap yazmak ve dosyaları bir cihazdan diğerine pratik şekilde aktarmak mümkün hale geliyor. Manyetik klavye bağlandığında ise tablet arayüzü kullanıcı dostu bir deneyim sunmak için masaüstü bilgisayar moduna geçiyor.

    iPad Pro'ya ciddi rakip geldi: Huawei MatePad Pro resmen tanıtıldı
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    Kalem kablosuz olarak şarj edilebiliyor

    MatePad Pro'nun arka tarafında 13 megapiksel kameraya yer verilmiş. Ayrıca 4.096 basınç hassasiyet seviyeli M-Pencil kalemi de var. Ancak isteğe bağlı olarak sunuluyor. Kalem tabletin üst tarafına tutturularak kablosuz olarak şarj edilebiliyor.

    Dört hoparlör ile donatılan tablet ne yazık ki 3.5 mm kulaklık girişi ve parmak izi okuyucusundan yoksun. Histen 6.0 ses teknolojisi ile surround ses deneyimi sunabiliyor. MatePad Pro'nun diğer özelliklerini ise Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS (yalnızca LTE versiyonunda) ve USB-C olarak sıralayabiliriz.

    iPad Pro'ya ciddi rakip geldi: Huawei MatePad Pro resmen tanıtıldı
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    Huawei MatePad Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi

    Dört farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek amiral gemisi tabletin satışları 12 Aralık'ta başlayacak. Fiyat etiketleri ise şu şekilde:

    MatePad Pro [Sadece Wi-Fi versiyonu]

    • 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı - 469 dolar
    • 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı - 484 dolar

    MatePad Pro [LTE versiyonu]

    • 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı - 540 dolar
    • 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı - 569 dolar

    MatePad Pro [Combo Paketler]

    • 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı - M-Pencil + Manyetik Klavye (Wi-Fi) - 711 dolar
    • 8 GB RAM + 512 GB depolama alanı - M-Pencil + Manyetik Klavye (LTE) - 853 dolar

    İsteğe Bağlı Aksesuarlar

    • Manyetik Klavye - 70 dolar
    • M-Pencil Kalem - 100 dolar

    Huawei ayrıca MatePad Pro 5G versiyonunun 2020 yılında piyasaya sürüleceğini açıkladı. Muhtemelen Huawei P40 ve P40 Pro modelleriyle birlikte çıkacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    kakarikikiri 10 sa. en beğenilen
    Manyetik Klavye - 70 dolar
    M-Pencil Kalem - 100 dolar

    fiyatı ile rakip olmuş ipad pro ya. apple a ayar oluyorum, kalem ucunu bile 30 dolardan satıyor ama en azından ipados gibi güzel bir işletim sistemiyle veriyor tableti, kalemle tam entegre olmuş bir sürü uygulaması var. huawei bir kalemi 10 0dolardan satacak bir firma değil daha.
    Manyetik Klavye - 70 dolar M-Pencil Kalem - 100 dolar fiyatı ile rakip olmuş ipad pro ya. apple a ayar oluyorum, kalem ucunu bile 30 dolardan satıyor ...
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    Yanıtla +25
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    Imarex 10 sa.
    iPad'in yanından geçemez ne rakibi tek rakip olduğu taraf fiyatı olmuş tasarımı ise tamamen iPad çakması
    Yanıtla +18
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    MustafaC53 10 sa.
    Şu tasarımı görünce trump a hak vermemek elde degil. Adamlar resmen birebir kopyalamışlar kaleminin ucuna kadar.
    Yanıtla +9
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    xabc 2 sa.
    apple fanatikleri de bıktırıyor ya. androidden tablet mi olurmuş!, ipad'de daha çok uygulama varmış! birebir kopyalamışlarmış! siz gidin 10bin tl verin adı apple diye. adam yarı fiyatına aynı özellikte telefon/tablet satıyor. herkeste para sizdeki kadar çok değil.
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    rindaasd 2 sa.
    Bu saatten sonra ekran tazeleme oranları ve işlemcisi baz alınarak tablet seçimi yapılır bence,mesela ben, öyle görünüyorki en az 1 sene belki 2 belki 3 sene daha maalesef ipad pro ya rakip bir tablet çıkamayacak gibi.Bende araba fiyatına ipad pro ya para vermek istemiyorum ama tablet yapımcıları bizi çok zorluyorlar
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    kaya0 3 sa.
    ooo bi çakma ipad 'imiz eksikti o da geldi hayırlı olsun
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    Antikaruh 4 sa.
    Yeni bir İpad'e rakip Tablet konusuna daha hoş geldiniz. Çıktıktan 1-2 ay sonra unutulanlar mezarlığına gömülecek bir başka alet...
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    dersanonur 5 sa.
    Ay Tam bi çakma yaaa. 🤡Resmen tablet yapmislaar. 🤑 Evet tablet yanii sadece apple.

    Yani telefonu Apple icat etti bikerem kimse telefon yapamaz. I"ankesörlü"phone mesela aynisi hep 😂😂
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    UçamayanHollandalı 5 sa.
    Apple ürünleri kullanıyorum. Fakat şu Apple ürünlerini körü körüne savunanları da anlamıyorum. Tamam herkes bunun farkında işletim sistemleri çok iyi kaliteli de ürünleri aldın mı 5-6 yıl çok rahat sorunsuz kullanıyorsun.



    Huawei de bir ürün çıkarmış benzeri olmuş ne önemi var. Yok ekran kenarları aynı,kalemi aynı,tasarımı aynı,rengi aynı bunun ne önemi var? Hangisi kimin işine yarıyorsa kullanıcı onu alır. Hayır kalem yani nasıl olmasını bekliyorsunuz? Üçgen şeklinde mi yapsın adamlar? Değişik bir şey yapacaklar bu seferde değişik olmuş diye eleştireceksiniz.



    Kendi ürününüz olsa piyasaya sürdüğünüz bide onu kopyalasalar acaba ne-neler yapacaksınız tahmin bile edemiyorum.
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    sinergy 5 sa.
    Android cephesi tablet konusunda apple a cihazla değil önce yazılımla rakip olması lazım. Telefona sunduğu marketin aynını tablete sunuyor.
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    alpertfn 5 sa.
    Sonra vay efendim neden Apple alıyorsunuz? Apple çöp falan. Ulan adamlar ne yapsa bire bir kopyalıyorlar. Çentik kopyaladı adamlar çentik!
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    Raphaël 5 sa.
    Bari kalemi takınca cikan animasyonu kopyalamasaydiniz.



    Tablet = iPad

    Bitti.
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    shade_boi 5 sa.
    Android tablet ne işe yarar? Android telefondan hiçbir farkı yok...
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