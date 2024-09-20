Huawei merakla beklenen iki yeni tablet modelini global pazar için satışa sundu

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Huawei, yeni nesil MatePad 12 X ve MatePad Pro 12.2 tabletlerini küresel pazara sundu. Bu iki model de yaratıcılığı ve üretkenliği hedef alıyor, ancak farklı kullanıcı gruplarına hitap ediyorlar. MatePad 12 X, özellikle genç ve trend belirleyici kullanıcılar için tasarlanmışken, MatePad Pro 12.2 ise profesyoneller ve yaratıcı bireyler düşünülerek geliştirildi. Her iki tablet de 19 Eylül 2024 itibarıyla satışa sunulmuş durumda ve ayrıca ön sipariş verenlere özel indirimler ve ücretsiz Huawei M-Pencil gibi sürprizler de var.

MatePad 12 X, 12 inç boyutunda, 2800 x 1840 çözünürlüklü ultra-parlak PaperMatte ekranıyla dikkat çekiyor. 144Hz'e kadar dinamik yenileme hızı sunan bu ekran, kullanıcılarına yüksek kalitede görsel bir deneyim vaat ediyor. HarmonyOS 4.2 işletim sistemiyle çalışan tablet, 8GB veya 12GB RAM seçenekleriyle ve 256GB veya 512GB depolama alanıyla geliyor. Cihaz, 10,100mAh kapasiteli büyük bir pil barındırıyor ve 66W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım imkanı sunuyor.

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Öte yandan, MatePad Pro 12.2 ise 12.2 inç boyutunda Tandem OLED PaperMatte Display ekranı, 2800 x 1840 çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı ile benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. 2000 nit'e kadar ulaşan parlaklık değeri ve %92 ekran gövde oranıyla bu model, özellikle görsel içeriklerle çalışan profesyoneller için ideal. 16GB RAM ve 1TB'a kadar depolama seçenekleri sunan bu tablet, 5050mAh kapasiteli çift hücreli bataryası ile 100W Huawei SuperCharge desteği sayesinde hızlı bir şekilde şarj olabiliyor.

Her iki model de Huawei'nin yenilikçi PaperMatte ekran teknolojisi ile geliyor. Bu teknoloji, yazarken kağıt hissi veriyor ve göz yorgunluğunu önleyici özellikleriyle uzun süreli kullanımlarda konfor sağlıyor. Ayrıca, her iki tablet de Huawei M-Pencil ve manyetik klavye desteği ile yaratıcı görevler için uygun araçlar sunuyor.

Fiyatlandırma ve satış bilgilerine gelince, MatePad 12 X'in yeşil ve beyaz renk seçenekleriyle başlangıç fiyatı 549.99 dolar olarak belirlenirken, MatePad Pro 12.2'nin siyah ve premium altın renk seçenekleri ile başlangıç fiyatı 699.99 dolardan başlayacak. Her iki model de dünya genelinde teknoloji mağazaları ve online platformlar üzerinden satın alınabilecek.

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Huawei MatePad 12 X ve MatePad Pro 12.2 modelleri satışa sunuldu