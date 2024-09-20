Huawei merakla beklenen iki yeni tablet modelini global pazar için satışa sundu

Huawei, yeni nesil MatePad 12 X ve MatePad Pro 12.2 tabletlerini küresel pazara sundu. Bu iki model de yaratıcılığı ve üretkenliği hedef alıyor, ancak farklı kullanıcı gruplarına hitap ediyorlar. MatePad 12 X, özellikle genç ve trend belirleyici kullanıcılar için tasarlanmışken, MatePad Pro 12.2 ise profesyoneller ve yaratıcı bireyler düşünülerek geliştirildi. Her iki tablet de 19 Eylül 2024 itibarıyla satışa sunulmuş durumda ve ayrıca ön sipariş verenlere özel indirimler ve ücretsiz Huawei M-Pencil gibi sürprizler de var.
MatePad 12 X, 12 inç boyutunda, 2800 x 1840 çözünürlüklü ultra-parlak PaperMatte ekranıyla dikkat çekiyor. 144Hz'e kadar dinamik yenileme hızı sunan bu ekran, kullanıcılarına yüksek kalitede görsel bir deneyim vaat ediyor. HarmonyOS 4.2 işletim sistemiyle çalışan tablet, 8GB veya 12GB RAM seçenekleriyle ve 256GB veya 512GB depolama alanıyla geliyor. Cihaz, 10,100mAh kapasiteli büyük bir pil barındırıyor ve 66W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım imkanı sunuyor.
Öte yandan, MatePad Pro 12.2 ise 12.2 inç boyutunda Tandem OLED PaperMatte Display ekranı, 2800 x 1840 çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı ile benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. 2000 nit'e kadar ulaşan parlaklık değeri ve %92 ekran gövde oranıyla bu model, özellikle görsel içeriklerle çalışan profesyoneller için ideal. 16GB RAM ve 1TB'a kadar depolama seçenekleri sunan bu tablet, 5050mAh kapasiteli çift hücreli bataryası ile 100W Huawei SuperCharge desteği sayesinde hızlı bir şekilde şarj olabiliyor.
Her iki model de Huawei'nin yenilikçi PaperMatte ekran teknolojisi ile geliyor. Bu teknoloji, yazarken kağıt hissi veriyor ve göz yorgunluğunu önleyici özellikleriyle uzun süreli kullanımlarda konfor sağlıyor. Ayrıca, her iki tablet de Huawei M-Pencil ve manyetik klavye desteği ile yaratıcı görevler için uygun araçlar sunuyor.
Fiyatlandırma ve satış bilgilerine gelince, MatePad 12 X'in yeşil ve beyaz renk seçenekleriyle başlangıç fiyatı 549.99 dolar olarak belirlenirken, MatePad Pro 12.2'nin siyah ve premium altın renk seçenekleri ile başlangıç fiyatı 699.99 dolardan başlayacak. Her iki model de dünya genelinde teknoloji mağazaları ve online platformlar üzerinden satın alınabilecek.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/09/19/huawei-matepad-12-x-launched-globally/ https://www.gizmochina.com/2024/09/19/huawei-launches-matepad-pro-12-2-2024-globally/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...