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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 11'e benzerliğiyle dikkat çeken Huawei Nova 6 SE'nin detayları sızdı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin 5 Aralık tarihinde tanıtacağı Nova 6 serisinin detayları su yüzüne çıkmaya başlarken, Nova 6 SE modelinin iPhone 11'e benzerliği dikkat çekiyor.
    11 sa.
    1,6b
    8
    10
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 11'e benzerliğiyle dikkat çeken Huawei Nova 6 SE'nin detayları sızdı

    Teknoloji devi Huawei, Nova 6 serisi akıllı telefon modellerini 5 Aralık tarihinde düzenleyeceği bir etkinlikle tanıtmaya hazırlanıyor. Çok sayıda sızıntı ve resmi video, modellerden birinin 5G desteğiyle geleceğini doğrularken seri de Nova 6 SE adı verilen bir cihazın olacağı da ortaya çıktı.

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    iPhone 11 esintileri

    Huawei Nova 6 SE modeli sızan render görsellerine göre, kardeş modelleri gibi dörtlü kamera kurulumuyla gelecek. Ancak bu dörtlü kameranın, diğer modellerden farklı olarak Pixel 4 ve iPhone 11'de olduğu gibi sol üst köşede kare olarak konumlandırıldığı görülüyor. Cihazın arkadan görüntüsünün ise iPhone 11 modellerine benzerliği ise dikkat çekici bir diğer detay olarak göze çarpıyor. Görsellerde ayrıca cihazın yan tarafına entegre edilmiş parmak izi okuyucu olduğu da görülüyor.

    iPhone 11'e benzerliğiyle dikkat çeken Huawei Nova 6 SE'nin detayları sızdı

    Delikli ekranla gelecek olan Huawei Nova 6 SE modelinin ön kamerası ise cihazın sol üst köşesine yerleştirilmiş. Krin 810 yonga seti ile gelmesi beklenen cihazın degrade renk seçenekleri ile satışa sunulacağını da belirtelim. Akıllı telefonla ilgili sızıntılar şimdilik bu şekilde ve diğer tüm teknik detayları da 5 Aralık'ta düzenlenecek olan lansman etkinliğiyle birlikte öğrenebileceğiz.



    https://www.gizchina.com/2019/11/24/huawei-nova-6-se-render-leaks-shows-uncanny-iphone-11-resemblance/ Yorum Yaz
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    Holk 11 sa. en beğenilen
    Sonra neden Huawei'ye karşı çıkıyor Apple ve ABD. Hırsızlıktan başka bir şey bilmiyorlar. Özgün bir teknoloji ve tasarım geliştir ne gerek var kopyalamaya?
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    balcis 10 sa. onteo
    çok haklısın. android kullanıcısıyım velakin neyin ne olduğunu bilerek kullanıyorum. her seferinde aynı bahane "ilk apple mı yaptı?"

    hayır ilk apple yapmadı da apple yaygınlaştırana kadar aklın neredeydi?

    daha ilk nesilden beri cep tel tablet bir sürü cihazım oldu, hepsini takip ettim.

    kimsenin aklına gelmeyecek örneği veriyorum, 5s ile gelene kadar top3-4'e oynayan markalarda doğru düzgün altın renkli telefon bile yoktu. etrafta göremezdiniz. apple yaptı siyah-beyaz hariç akıllarına anca geldi. apple ne altını ne rengini icad etti, ama satılabileceğini gösterdi.

    apple çoğu konuda mucit olmayabilir ama tam anlamıyla trend setter (-dı, yakın zamana kadar).
    çok haklısın. android kullanıcısıyım velakin neyin ne olduğunu bilerek kullanıyorum. her seferinde aynı bahane "ilk apple mı yaptı?" hayır ilk apple y...
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    MrKattchup 6 sa.
    Arkası iphone önü samsung yan taraf sony, çılgın huawei durdurak bilmeden çalmaya devam ediyor.
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    DH Misafiri 7 sa.
    adamlar ne yapabilir, ekran oranı yükseldikçe hepsi birbirine elbette benzeyecek adsafasad te allam yaa..
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    onteo 10 sa.
    Apple'ın tüm tasarımını çalıp sonra da ıh mıh ederler :) Android kullanıcıları da dahil buna.
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    balcis 10 sa. onteo
    çok haklısın. android kullanıcısıyım velakin neyin ne olduğunu bilerek kullanıyorum. her seferinde aynı bahane "ilk apple mı yaptı?"

    hayır ilk apple yapmadı da apple yaygınlaştırana kadar aklın neredeydi?

    daha ilk nesilden beri cep tel tablet bir sürü cihazım oldu, hepsini takip ettim.

    kimsenin aklına gelmeyecek örneği veriyorum, 5s ile gelene kadar top3-4'e oynayan markalarda doğru düzgün altın renkli telefon bile yoktu. etrafta göremezdiniz. apple yaptı siyah-beyaz hariç akıllarına anca geldi. apple ne altını ne rengini icad etti, ama satılabileceğini gösterdi.

    apple çoğu konuda mucit olmayabilir ama tam anlamıyla trend setter (-dı, yakın zamana kadar).
    Yanıtla +8
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    smart1978 11 sa.
    4 arka kamerasi da 4K 60 FPS kayit edebilecek mi ? Elbette hayir :/ Kirin 990 bile beceremiyorken neden Kirin 810 yapabilsin ki ...

    ALGISAL cakma ...
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    koyunsayar 8 sa. smart1978
    Test etmedim ama hawehawe kirin 990 in 7600 fsp çektiğini iddia ediyor
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    Holk 11 sa. en beğenilen
    Sonra neden Huawei'ye karşı çıkıyor Apple ve ABD. Hırsızlıktan başka bir şey bilmiyorlar. Özgün bir teknoloji ve tasarım geliştir ne gerek var kopyalamaya?
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    TR_001 1 sa. Holk
    Merhaba, amacım tartışma yaratmak değil yanlış anlamayın ama iPhone da kare çoklu kamera tasarımını Huawei den almıştır. İlk Huawei mate 20 ve mate 20 pro da kullanılan arka çoklu kamera kare tasarımını, Apple da alıp kenara koyarak bir anlamda o da hırsızlık yapmıştır zaten! Hem iPhone, hem de Huawei kullanıcısı olarak yazıyorum bunu.



    Kısaca söylemek gerekirse el kadar cihazlara yapılacak tasarımsal değişiklik için, illaki birbirinden esinlecektir şirketler. Bunları hırsızlık olarak vurgulamak ise fanatikliğe girer. Bırakın şirketler kendileri savunsunlar birbirlerini. Bizler kesemize uyanı alalım ve yolumuza bakalım.



    İyi forumlar.
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    zunerall 11 sa.
    Bana mı öyle geldi bilmiyorum ama ön kısım da sanki Galaxy S10e modelini andırıyor. Birebir olmasın diye kamerayı diğer tarafa atmışlar gibi.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    BekirHan 6 sa. zunerall
    Sadece o olsa yine iyi. Parmak izi okuyucusu da aynı s10e. Önü+yanları samsung s10e, arkası iphone 11 pro olan bir telefon çıkmış ortaya.
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