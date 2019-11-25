iPhone 11'e benzerliğiyle dikkat çeken Huawei Nova 6 SE'nin detayları sızdı

Teknoloji devi Huawei, Nova 6 serisi akıllı telefon modellerini 5 Aralık tarihinde düzenleyeceği bir etkinlikle tanıtmaya hazırlanıyor. Çok sayıda sızıntı ve resmi video, modellerden birinin 5G desteğiyle geleceğini doğrularken seri de Nova 6 SE adı verilen bir cihazın olacağı da ortaya çıktı.

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iPhone 11 esintileri

Huawei Nova 6 SE modeli sızan render görsellerine göre, kardeş modelleri gibi dörtlü kamera kurulumuyla gelecek. Ancak bu dörtlü kameranın, diğer modellerden farklı olarak Pixel 4 ve iPhone 11'de olduğu gibi sol üst köşede kare olarak konumlandırıldığı görülüyor. Cihazın arkadan görüntüsünün ise iPhone 11 modellerine benzerliği ise dikkat çekici bir diğer detay olarak göze çarpıyor. Görsellerde ayrıca cihazın yan tarafına entegre edilmiş parmak izi okuyucu olduğu da görülüyor.

Delikli ekranla gelecek olan Huawei Nova 6 SE modelinin ön kamerası ise cihazın sol üst köşesine yerleştirilmiş. Krin 810 yonga seti ile gelmesi beklenen cihazın degrade renk seçenekleri ile satışa sunulacağını da belirtelim. Akıllı telefonla ilgili sızıntılar şimdilik bu şekilde ve diğer tüm teknik detayları da 5 Aralık'ta düzenlenecek olan lansman etkinliğiyle birlikte öğrenebileceğiz.

https://www.gizchina.com/2019/11/24/huawei-nova-6-se-render-leaks-shows-uncanny-iphone-11-resemblance/