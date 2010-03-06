iPad'in çıkış tarihi duyruldu, Apple'ın değeri rekor kırdı

iPad'in yaratacağı etki, satış grafiğinin nasıl olacağı tartışıla dursun Apple, iPad üzerinden ciddi şekilde prim yapmayı başardı. Haftanın son işlem gününde iPad'in çıkış tarihini duyuran Apple'ın yüzü borsada güldü, hisseleri rekor fiyattan işlem gördü.

Apple'ın hisseleri haftayı %3.91 artışla 218.95 dolar gibi Apple için rekor sayılabilecek bir değerden kapatarak, Cupertino'lunun 198.5 Milyar dolarla Amerika'nın halka açık en değerli 5 şirketinden biri olmasını sağladı.

Bilgisayar sektörü denildiğinde akla gelen ilk isimlerin 5 Mart 2010 itibariyle piyasa değerlerine bakacak olursak; Microsoft, 250.7 milyar dolarlık değeriyle Amerika'nın en değerli 2.şirketi olmayı başarıyor. Yarı iletken devi Intel'in piyasa değeri 114.8 milyar dolarken, Google'ın değeri 179.4 Milyar dolar, HP'nin değeri 123 milyar dolar, Dell'in değeriyse 27.16 milyar dolar.

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En değerli 5 şirket (Kaynak: Wolfram Alpha)

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7 Mart 2005'den günümüze kadar Apple ve Microsoft'un piyasa değerlerindeki değişim (Kaynak: Wolfram Alpha)

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8 Mart 2000'den günümüze kadar Intel, Microsoft ve Apple'ın piyasa değerlerindeki değişim (Kaynak: Wolfram Alpha)

http://brainstormtech.blogs.fortune.cnn.com/2010/03/06/apple-approaches-200-billion/