iPad'in çıkış tarihi duyruldu, Apple'ın değeri rekor kırdı

iPad'in yaratacağı etki, satış grafiğinin nasıl olacağı tartışıla dursun Apple, iPad üzerinden ciddi şekilde prim yapmayı başardı. Haftanın son işlem gününde iPad'in çıkış tarihini duyuran Apple'ın yüzü borsada güldü, hisseleri rekor fiyattan işlem gördü.
Apple'ın hisseleri haftayı %3.91 artışla 218.95 dolar gibi Apple için rekor sayılabilecek bir değerden kapatarak, Cupertino'lunun 198.5 Milyar dolarla Amerika'nın halka açık en değerli 5 şirketinden biri olmasını sağladı.
Bilgisayar sektörü denildiğinde akla gelen ilk isimlerin 5 Mart 2010 itibariyle piyasa değerlerine bakacak olursak; Microsoft, 250.7 milyar dolarlık değeriyle Amerika'nın en değerli 2.şirketi olmayı başarıyor. Yarı iletken devi Intel'in piyasa değeri 114.8 milyar dolarken, Google'ın değeri 179.4 Milyar dolar, HP'nin değeri 123 milyar dolar, Dell'in değeriyse 27.16 milyar dolar.
En değerli 5 şirket (Kaynak: Wolfram Alpha)
7 Mart 2005'den günümüze kadar Apple ve Microsoft'un piyasa değerlerindeki değişim (Kaynak: Wolfram Alpha)
8 Mart 2000'den günümüze kadar Intel, Microsoft ve Apple'ın piyasa değerlerindeki değişim (Kaynak: Wolfram Alpha)
http://brainstormtech.blogs.fortune.cnn.com/2010/03/06/apple-approaches-200-billion/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
@wm1tr, o yazdığın vatandaş (boğaziçi bilgisayar mezunu olan) hayatında hiç C++ ile kod yazmış mı?
ben de bilgisayar mühendisliği mezunuyum, C++ ile da çok kod yazdım... Hatta hala yazıyorum .net ile...
Ama kişisel kullanım için bilgisayar alacaksan, amacın oyun oynamak değilse, ve spesifik profosyonel amaçların yoksa kesinlikle Mac alacaksın.
Kısaca, sadece Windows platformunda çalışan programları kullanmak zorunda değilsem, herhangi bir Windows PC yi kesinlikle herhangi bir Mac'e tercih etmem.
Hatta 4 çekirdekli 8 GB RAM li Alienware alacağıma, EN BAZ Macbook modelini KESİNLİKLE tercih ederim
.net ile uğraşıyor olmasaydım, ANINDA PC laptopımı elden çıkarırdım.
Senin adini bile duymadigin kodlari ve programlari bile cok iyi bildigine eminim., sen o yuzden hic yorma kendini sanal iddialarina devam et,,, hey Allahim yaa...
Siz daha amigayla oynarken, internet denen sey turkiyede duyulmamisken hatta cdrom denen seyin ne oldugunu bilenlerin sayisi bir avuc iken o java ile ugrasiyordu. Kimi kime savunuyorum yaaa...
Siz gidin kendi minik apple windows savasindan ibaret dunyanizda sanal sanal kapisin... Kim kimi uce bese katlar, kim bilgisayar dunyasinda on kaplan gucundedir onu yazin. Bisey yazdik adami pisman ettirdiniz...
O kişiye sorarmısın neden diye ? Büyük ihtimalle bildiği programlar 2 sayfa tutan o kişi saçma sapan bir cevap verecektir.
ABD kanada hattındaysa ve bu işi yapıyorsa, biliyordur bilgisayarları, tanıyordur.
Onun için Mac alın demesi normal. Zaten teknolojiyi yöneten ve takip eden ülkelerde özellikle okumuş işi bilen kesimde Mac kullanım oranı %90larda.
Şu an itibarıyle Apple'ın en büyük rakibi olan Google'ın yönetim kurulundaki herkes Macbook Pro kullanıyor. NASA çalışanları Macbook Pro kullanıyor. MIT, HARVARD, YALE deki akademisyenler, bilim adamları Macbook Pro kullanıyor, Universal Studios Mac kullanıyor. Animasyon filmlerin %95 i Mac lerle yapılıyor.
Herneyse... ortada çok net veriler varken, hala, 'Sor bakalım niye' filan nasıl diyebiliyor insanlar anlamak imkansız.
Kimine göre saçma -sapan, kimine göre gereksiz, kimine göre çok doğru bir tartışma geçmiş başlıkta. Ben de yorumlarımı eklemek istiyorum. Sizin yorumlarınızı da okudum ve bunun doğrultusunda yapmak istiyorum.
Mac kullanan bilgili, zeki, zengin; Sony kullanan da tiki, concon demek büyük ölçüde saçmalıktır bence. Çünkü Mac iyibir işletim sistemi olmasına rağmen kullanmak istemiyorum. Şekli güzel, işletim sistemi güzel vs. Ama sonuçta pahalı. Parasının hakkını zaman içerisinde verip vermediği tartışılır. Bilmiyorum çünkü. Mesela dayım; İş adamı kendisi. Yanında ağır bir dizüstü taşımak yerine 1.5kg.a yakın ağırlıktaki bir notebook'u kullanıyor. Sırf bu yüzden Sony dizüstü aldı.
Sony zamanının elektronik deviydi. Şimdi epey kan kaybetti, güçsüzleşti. iPod'lar Walkman'i öldürdü, bitirdi bence. Samsung LCD'ler Sony'leri öldürdü (Samsung kullanmıyorum, SONY Bravia kullanıyorum (yani tarafsız yorum yaptığımı düşünüyorum)). Fujifilm, Samsung vs. gibi markalar (Nikon ve Canon da d-SLR'da) fotoğraf makinası işini bitirdi Sony'nin. Ama bu demektir ki; Mac alın, Sony bilgisyar almayın.
Windows'u seviyorum ben şahsen. Memnunum. 95, 98, XP kullandım en çok. Sorun çok çıkartıyor doğrudur. Ama 98'i bile bazen çökertmek zorlaşabiliyor. Windows işletim sisteminin çöktüğü doğrudur. Ama kullandığım programlar yeter Windows kullanmama. Winamp (iTunes diyeceksiniz) ama Winamp için kullandığım eklentiler yetiyor Dünya'ya. En basitinden 200KB'lık Enhancer 0.17 eklentisi.
Apple son zamanlarda cidden aştı kendini. Bu devrimin iPod'lar ile başladığı aşikâr. Ama bu demek değildir ki, iPod ve Apple iyi, iPhone da çok iyi olur... Doğruluk payı var. Ama benim şu anda kullandığım 160TL'lik Nokia cep telefonundan verimli olacağını sanmıyorum. Telefonu sadece mesajlaşmak ve sesli görüşme için kullanıyorum. Ve Nokia (Olmadı Samsung veya Sony) telefon kullanmamdaki en büyük sebep ise T9. Süper ötesi hızlı mesajlar yazabiliyorum.
Apple kullananlar klas, Windows kullananlar amele gibi durum , izlenim oluşmuştur Türk halkı arasında. Ben de çok gördüm bu durumu. Ama aynı durum, GSM operatörleri için de geçerli Türk halkında. TRCell'in iyi bir şirket olduğu da aşikâr. Ama bu demek değildir ki illa ki TRCell kullanayım! Avea kullanıyorum (her ne kadar ailemde "ameleeee!!!" diye şaka yollu dalga geçseler de) memnunum. Çünkü aylık 100 kontör yüklediğimde 60 dakikalık görüşme paketi ve 5000 Avea içi SMS satın alıyorum.
Demem o ki ; İş, markada veya modelde bitmiyor. Kişini istekleri doğrultusunda, alışkanlıkları doğrultusunda seçim yapmak mantıklıdır. Şu anda 160TL'lik Nokia ve Avea ikilisini, TRCell ve iPhone 3GS ikilisine tercih ederim (Sonradan cihaz ve operatör değiştirme hakkım olmayacaksa. Yani sen salaksın. iPhone alırsın, kullanırsın veya satarsın şeklinde durum olmazsa)).
ama işin birde şu yanı varki çok kıskançlar ve hiçbirşeyi çekemiyorlar. mesela multitouch denilen teknolojiyi kendileri buldu sanıyorlar ve sahipleniyorlar. çok iyi bir işletim sistemleri olduğunu söylüyorlar ama platformalara uyumlu olmadığı sürece ne kadar iyi olabilirki? A firması ne yaparsa bunlar aynısını yapıyor ama işaretini sağa değil sola koyuyor.
Microsoft la apple aynı kulvarda değilki... microsoft yazılım ağırlıklı bir kuruluş. apple her ikisinide yapıyor ama tasarım için tercih ediliyor... apple ın tasarımı bitebilir ama Microsoft un yazılmı hiçbir zaman bitmez. WinMobile ı kötüleyen çok kişi var. ama düşünün o işletim sisteminde herşeyi yapabiliyorsun her siteyi rahatlıkla görüntülüyorsun. çünkü herkes standardını microsofta göre alıyor onun için tasarlıyor. ama apple da böyle birşey yok herşeyde hep bana hep bana diyor bu nedenler firmalar onunla çalışmıyor. işlemci konusundada aynısı oldu intel kullanıyordu parasal nedenlerden dolayı kendi işlemcisine döndü.
10 yıllık mac işlem yapıyor diyene bişi sorcam... Ps nin kaç sürümünü kullanıyor acaba? 10 yıllık mac sistem değil cs5 ün 7.0 ı bile karşılamaz adam gibi.
en değerli microsoft.... exxon mobile sadece bilişim değil. büyük kısmını petrolden kazanıyor nerdeyse hepsini. bkn. mobil
Ürünleri kazık değil, aksine ucuz.
Örneğin, Macbook Pro, 1500 dolar civarı, ABD'de. Atıyorum, yakın donanımlarda bi HP 1000 dolar.
Ama HP windows u kullanıyor, veya başkalarının geliştirdiği teknolojileri kullanıyor.
Apple ise adaptor için bile ARGE yapıyor, nasıl daha kullanışlı olur diye, mouse pad için bile bir sürü patent alıyor, klavye için, veya özel I-O lar için.... ve en önemlisi işletim sistemini bile kendi yapıyor.
İlaveten, 5 sene için standart bi notebook u 2-3 kere değiştirmeniz gerekirken, Apple ı hiç değiştirmiyorsunuz. Standart notebook un pili 1 yılda ölürken, Mac'lerin 4-5 yıl dayanıyor.
Standart notebook la defalarca çökme-format türü bir sürü veri kaybı yaşarken, Mac te yaşamıyorsunuz.
O yüzden 4-5 yıllık bir skalada harcadığınız paraya bakarsanız Mac çok daha ucuza geliyor.