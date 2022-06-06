Dizüstüleri aratmayacak özellikleriyle iPadOS 16 tanıtıldı: İşte yenilikler

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WWDC 2022 fuarında Apple’ın tablet pazarındaki lider oyuncusu iPad önemli yazılım güncellemeleri aldı. iPadOS 16 versiyonu ile birlikte iPad cihazları artık daha çok dizüstü tecrübesi yaşatacak.

iPadOS 16 özellikleri neler?

Gelişmiş çoklu görev yöneticisi

Hava durumu özelliğinin geliştiricilere açılması

Oyun gibi büyük boyutlu uygulamalarda arka planda indirme

Oyun Merkezine oyun aktivitelerinin eklenmesi

Özelleştirilebilir durum çubuğu ögeleri

Metal 3 API desteği

Freefrom uygulaması ile FaceTime esnasında ortak çalışma

Sanal bellek ayırma

Mesajlar ve FaceTime gruplarında Safari veya Pages gibi dosyaları ortak düzenleyebilme

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Ortak çalışma özelliği

iPadOS 16 ile birlikte Mesajlar uygulamasında grubunuz ile sohbet ederken Pages uygulamasından bir döküman açarak ortak çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Bu sayfada bir FaceTime görüşmesi başlatmak da mümkün. Ayrıca Safari üzerinde katılımcılar kendi sekmelerini de ekleyebiliyor.

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Freeform uygulaması

Bir tahta uygulaması olan Freeform ile FaceTime üzerinden görüştüğünüz arkadaşlarınızla bir taraftan bu tahtada çeşitli çizimler yapabiliyor, dosyalar veya resimler ekleyebiliyor. Bu özellik sonraki dönemde gelecek.

Oyunlarda gelişmeler

Metal 3 API desteği ile oyunlarda daha hızlı kaynak yüklemesi ve akıcı oynanış mümkün hale geliyor. Büyük dosyalar ise artık arka planda indirilebilecek ve kullanıcıların tecrübesi kesintiye uğramayacak. Oyun merkezinde aktivite kısmı yer alırken kullanıcılar doğrudan bir ortak oyun başlatabilecekler.

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Çoklu görev yöneticisi

iPadOS 16 ile birlikte sunulan belki de en önemli özellik çoklu görev yöneticisinin geliştirilmesi oldu. Normalde iPad üzerinde iki pencere yanyana veya toplam üç pencere şeklinde çalışmak mümkün. Yeni güncellemede pencereler dörde kadar gruplanabiliyor, pencerelerin boyutları ayarlanabiliyor, harici ekrana pencereler sürüklenebiliyor. Durum çubuğunun ögeleri de özelleştirilebiliyor.

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iPadOS 16 alacak cihazlar

iPad Pro 12.9 (5 th gen)

gen) iPad Pro 11 (3 rd gen)

gen) iPad Pro 12.9 (4 th gen)

gen) iPad Pro 11 (2 nd gen)

gen) iPad Pro 12.9 (3 rd gen)

gen) iPad Pro 11 (1 st gen)

gen) iPad Pro 12.9 (2 nd gen)

gen) iPad Pro 10.5 (2 nd gen)

gen) iPad Air (5 th gen)

gen) iPad Air (4 th gen)

gen) iPad Air (3 rd gen)

gen) iPad mini (6 th gen)

gen) iPad mini (5 th gen)

gen) iPad (9 th gen)

gen) iPad (8 th gen)

gen) iPad (7 th gen)

gen) iPad (6th gen)

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iPadOS 16 tanıtıldı: İşte özellikler ve iPadOS 16 alacak cihazlar