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    Dizüstüleri aratmayacak özellikleriyle iPadOS 16 tanıtıldı: İşte yenilikler

    Dizüstü bilgisayarları aratmayacak özelliklerle donatılan iPadOS 16 işletim sistemi tanıtıldı. İşte iPadOS 16 özellikleri ve güncelleme alacak cihazlar:         
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    iPadOS 16 tanıtıldı: İşte özellikler ve iPadOS 16 alacak cihazlar
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    WWDC 2022 fuarında Apple’ın tablet pazarındaki lider oyuncusu iPad önemli yazılım güncellemeleri aldı. iPadOS 16 versiyonu ile birlikte iPad cihazları artık daha çok dizüstü tecrübesi yaşatacak.

    iPadOS 16 özellikleri neler?

    • Gelişmiş çoklu görev yöneticisi
    • Hava durumu özelliğinin geliştiricilere açılması
    • Oyun gibi büyük boyutlu uygulamalarda arka planda indirme
    • Oyun Merkezine oyun aktivitelerinin eklenmesi
    • Özelleştirilebilir durum çubuğu ögeleri
    • Metal 3 API desteği
    • Freefrom uygulaması ile FaceTime esnasında ortak çalışma
    • Sanal bellek ayırma
    • Mesajlar ve FaceTime gruplarında Safari veya Pages gibi dosyaları ortak düzenleyebilme

    Ortak çalışma özelliği

    iPadOS 16 ile birlikte Mesajlar uygulamasında grubunuz ile sohbet ederken Pages uygulamasından bir döküman açarak ortak çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Bu sayfada bir FaceTime görüşmesi başlatmak da mümkün. Ayrıca Safari üzerinde katılımcılar kendi sekmelerini de ekleyebiliyor.

    iPadOS 16 tanıtıldı: İşte özellikler ve iPadOS 16 alacak cihazlar
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    Freeform uygulaması

    Bir tahta uygulaması olan Freeform ile FaceTime üzerinden görüştüğünüz arkadaşlarınızla bir taraftan bu tahtada çeşitli çizimler yapabiliyor, dosyalar veya resimler ekleyebiliyor. Bu özellik sonraki dönemde gelecek.

    iPadOS 16 tanıtıldı: İşte özellikler ve iPadOS 16 alacak cihazlar
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    Oyunlarda gelişmeler

    Metal 3 API desteği ile oyunlarda daha hızlı kaynak yüklemesi ve akıcı oynanış mümkün hale geliyor. Büyük dosyalar ise artık arka planda indirilebilecek ve kullanıcıların tecrübesi kesintiye uğramayacak. Oyun merkezinde aktivite kısmı yer alırken kullanıcılar doğrudan bir ortak oyun başlatabilecekler.

    iPadOS 16 tanıtıldı: İşte özellikler ve iPadOS 16 alacak cihazlar
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    Çoklu görev yöneticisi

    iPadOS 16 ile birlikte sunulan belki de en önemli özellik çoklu görev yöneticisinin geliştirilmesi oldu.  Normalde iPad üzerinde iki pencere yanyana veya toplam üç pencere şeklinde çalışmak mümkün. Yeni güncellemede pencereler dörde kadar gruplanabiliyor, pencerelerin boyutları ayarlanabiliyor, harici ekrana pencereler sürüklenebiliyor. Durum çubuğunun ögeleri de özelleştirilebiliyor.

    iPadOS 16 tanıtıldı: İşte özellikler ve iPadOS 16 alacak cihazlar
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    iPadOS 16 alacak cihazlar

    • iPad Pro 12.9 (5th gen)
    • iPad Pro 11 (3rd gen)
    • iPad Pro 12.9 (4th gen)
    • iPad Pro 11 (2nd gen)
    • iPad Pro 12.9 (3rd gen)
    • iPad Pro 11 (1st gen)
    • iPad Pro 12.9 (2nd gen)
    • iPad Pro 10.5 (2nd gen)
    • iPad Air (5th gen)
    • iPad Air (4th gen)
    • iPad Air (3rd gen)
    • iPad mini (6th gen)
    • iPad mini (5th gen)
    • iPad (9th gen)
    • iPad (8th gen)
    • iPad (7th gen)
    • iPad (6th gen)

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    wolferto 1 gün önce

    Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)

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    Piêr Dé Sans 3 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 3 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 4 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 5 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 6 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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