watchOS 9 tanıtıldı: Daha kullanışlı özellikler, yeni saat arayüzleri ve dahası

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Apple, Apple Watch için bir sonraki büyük yazılım güncellemesi olan WatchOS 9'u duyurdu. Şirket, bu akşam düzenlediği yıllık Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı etkinliğinde akıllı saatine gelen yeni özellikleri tanıttı.

Yeni yazılım, Apple Watch'a yeni saat yüzleri ve fitness iyileştirmeleri getiriyor. Apple, koşuculara performansları hakkında daha kesin bilgiler vermek için Apple Watch'a adım uzunluğu ve yerle temas süresi ekledi. Ayrıca kullanıcılara antrenmanlarının yoğunluğunu daha iyi anlamaları için kalp atış hızı bölümleri de Apple Watch'a geliyor. Triatlon katılımcılarının birden fazla antrenman arasında kolayca geçiş yapabilmeleri için yeni bir çoklu spor antrenman seçeneği de var.

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Öte yandan uykunun hangi aşamasında olduğunuzu algılamak için Apple Watch'a Uyku Aşamaları adlı yeni bir özellik de geldi Fitbit, Samsung ve diğer şirketlerin diğer akıllı saat ve bileklikleri bu özelliği daha önceden sahipti.

watchOS 9 ayrıca "yenilenmiş" saat yüzlerini de beraberinde getirdi. Çin, İslam ve İbranice gibi birçok kültürde kullanılan miladi takvim ile ay takvimi arasındaki ilişkiyi anlatan Ay; Apple Watch'a özgü ve sanatçı Joi Fulton ile birlikte oluşturulan dinamik bir sanat eseri olan Playtime; Digital Crown döndürüldükçe stilin değiştiği klasik, yazıya dayalı bir saat kadranı olan Metropolitan; ve tamamen yeniden düzenlenmiş ve yeni bir yıldız haritası ve mevcut bulut verilerini içeren orijinal bir yüz olan Astronomi.

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watchOS 9 artık ilaç hatırlatıcılarını da destekliyor. Sağlık uygulamasına bağlanacak ve kullanıcıların bir "ilaç listesi" oluşturmasına izin verecek. Bunları eklemek için ilaçları tarayabilirsiniz de. Ayrıca, kullanıcıların aldıkları ilaçlardan herhangi birinin diğerini etkileyip etkilemeyeceğini anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca başkalarıyla paylaştığınız sağlık verilerini de gözden geçirebileceksiniz.

Apple Watch’taki EKG uygulaması ve düzensiz ritim bildirimi özelliği, potansiyel atriyal fibrilasyon (AF) belirtilerini tespit edebiliyordu. watchOS 9 ile birlikte AFib teşhisi konan kullanıcılar, uyku, alkol tüketimi ve egzersiz gibi AFib'i etkileyebilecek yaşam tarzı faktörleri de dahil olmak üzere, Sağlık uygulamasında haftalık bildirimler alabilecekler ve geçmiş verileri inceleyebilecekler. Zira, AFib'in tedavi edilmediği sürece felce kadar uzanabilen sonuçlar doğurabildiğine dikkat çekiliyor.

Ayrıca kullanıcılar artık sık kullandıkları güzergâhlardaki en iyi veya en son derecelerine karşı yarışabiliyorlar. Ayrıca güzergâhtan çıkmaları durumunda da kullanıcılara uyarı gönderiliyor. Yeni tempo belirleme deneyiminde ise kullanıcılara koşuyu tamamlamak için istedikleri mesafeyi ve süre hedefini seçmeleri fırsatı sunuluyor ve bu hedefe ulaşmak için gereken tempo hesaplanıyor. Ayrıca kullanıcılar antrenman sırasında verilen tempo uyarıları ve ölçümler gibi bilgileri takip edebilme şansına da sahipler.

Ayrıca, watchOS 9 ile birlikte Apple Watch deneyiminin güçlü bir parçası olan bildirimler de yeniden tasarlandı. Artık kullanıcının dikkatini dağıtmayacak şekilde elden geçirilen bildirimler, Apple Watch aktif olarak kullanıldığı sırada yeni ince başlıklar halinde gösteriliyor. Ayrıca QWERTY klavyeye Almanca, Fransızca, İtalyanca, Japonca, Portekizce (Brezilya) ve İspanyolca (İspanya, Latin Amerika, Meksika) desteği eklendi.

Aktif olarak kullanılan uygulamalar artık yeniden tasarlanan Dock’ta gösteriliyor ve kullanıcılar da bu sayede bu uygulamalara hızlıca geri dönebiliyorlar. Anımsatıcılar uygulamasına tarih, saat, konum, etiket ve notlar gibi önemli ayrıntılar eklenip düzenlenebiliyor. Güncellenen Takvim uygulaması da üretkenliği artıracak yeni işlevler ve görünümler sunuyor.

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