Yerli Bracksoft geliştiricisi yeni oyununu yayınladı

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Daha önce de oyunlarını incelediğimiz ve Android tarafında 10’dan fazla oyunu olan Bracksoft geliştiricisi temel manada projeler sunmaya devam ediyor. Stop Figure yine zorlayıcı mekaniklere sahip.

Stop Figure neler sunuyor?

Stop Figure oyunu Unity 3D oyun motoru kullanarak geliştirilmiş. Daha önceki oyunlarda olduğu gibi sıfırdan tüm kodlama ve grafikler geliştiriciye ait. Mekanikler oldukça zor ve konsantrasyon istiyor.

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Oyunda temel amaç bir noktadan diğerine hareket eden geometrik şekiller tam şablonunun üzerine geldiğinde ekrana tıklamak. Denk getiremediğiniz takdirde oyun yeniden başlıyor. Bu şekilde tek tek bölümleri geçmek gerekiyor.

Her bölüm bir puan değerinde. İlerledikçe şekiller farklı noktalardan geliyor ve hızı da artıyor. Haliyle bölüm geçmek zorlaşıyor stres seviyesi de üst sıralara tırmanıyor. Oyuna yakın zamanda güçlendirme mağazası da eklenecek.

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