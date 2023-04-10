iPhone 14 Pro klonu Gionee F1 Plus tanıtıldı: 6 kat daha ucuz

iPhone 14 Pro klonu Gionee F1 Plus tanıtıldı
iPhone 14 Pro'ya benzerliği ile dikkat çeken Gionee F1 Plus, ön tarafta 60Hz yenileme hızı ve 1600x720 HD+ çözünürlük sunan 6,5 inç IPS LCD ekranla geliyor. Bununla birlikte F1 Plus, kaputun altında 10W hızlı şarj destekli 4.000mAh pil, 8GB RAM ve 128 GB depolama ile eşleştirilen Unisoc T610 platformundan destek alıyor.
Ayrıca Gionee F1 Plus'ın, kutudan çıkar çıkmaz Android 12 işletim sistemi, 3,5mm kulaklık jakı ve güç tuşuna entegre parmak izi sensörü ile geldiğini de belirtelim. An itibariyle Magic Night Black ve Deep Sea Blue renklerinde Çin pazarında satışa sunulan Gionee F1 Plus'ın 6GB+128 sürümü 160 dolar, 8+128GB'lık sürümü ise 175 dolar fiyat etiketine sahip. Bu noktada cihazın iPhone 14 Pro'dan 6 kat daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı