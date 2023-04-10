Tam Boyutta Gör iPhone, Huawei ve Xiaomi gibi popüler amiral gemisi cihazların klon modelleri ile tanınan Gionee, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Kısa süre önce hem iPhone hemde Xiaomi'nin tasarımından ilham alan Gionee F3 Pro modeli ile karşımıza çıkan Çinli üretici, şimdi de iPhone 14 Pro klonu Gionee F1 Plus modelini tanıttı.

iPhone 14 Pro klonu Gionee F1 Plus tanıtıldı

iPhone 14 Pro'ya benzerliği ile dikkat çeken Gionee F1 Plus, ön tarafta 60Hz yenileme hızı ve 1600x720 HD+ çözünürlük sunan 6,5 inç IPS LCD ekranla geliyor. Bununla birlikte F1 Plus, kaputun altında 10W hızlı şarj destekli 4.000mAh pil, 8GB RAM ve 128 GB depolama ile eşleştirilen Unisoc T610 platformundan destek alıyor.

Arka bölüme gelecek olursak iPhone 14'ün kapak tasarımını koruyan cihazın yalnızca bir adet 13MP ana kamerası bulunuyor. Kamera adasında yer verilen diğer iki lens ise sahte. Ön tarafta ise yüz tanıma kilidini destekleyen 5MP selfie sensörü yer alıyor.

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Ayrıca Gionee F1 Plus'ın, kutudan çıkar çıkmaz Android 12 işletim sistemi, 3,5mm kulaklık jakı ve güç tuşuna entegre parmak izi sensörü ile geldiğini de belirtelim. An itibariyle Magic Night Black ve Deep Sea Blue renklerinde Çin pazarında satışa sunulan Gionee F1 Plus'ın 6GB+128 sürümü 160 dolar, 8+128GB'lık sürümü ise 175 dolar fiyat etiketine sahip. Bu noktada cihazın iPhone 14 Pro'dan 6 kat daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz.

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iPhone 14 Pro klonu Gionee F1 Plus tanıtıldı: 6 kat daha ucuz