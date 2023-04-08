Tam Boyutta Gör iPhone 15 Pro'nun bir dizi yüksek kaliteli render görüntüsü paylaşıldı. Yeni görüntüler, Apple'ın bir sonraki amiral gemisi telefonuna erken bir ön bakış fırsatı sunuyor. İşte titanyum çerçeveler ile yenilenen iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı

Paylaşılan fotoğraflar, iPhone 15 Pro'nun daha kalın bir kamera adası ve daha büyük lens çıkıntılarına sahip olacağını gösteriyor. Ek olarak Pro Max modelinin, bir periskop sensöre işaret eden küçük bir ek kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Yeni görüntüler, iPhone 15 Pro'nun Koyu Kırmızı, Beyaz, Uzay Siyahı ve Altın da dahil olmak üzere renk seçeneklerini de doğruluyor.

Tam Boyutta Gör Bildirilenlere göre iPhone 15 Pro, 1,55mm boyutunda daha ince ekran çerçeveleri ve titanyum çerçeveye pürüzsüz bir şekilde geçiş yapan hafif bir kavise sahip olacak. Böylece iPhone 14 Pro'nun 147,46 x 71,45 x 7,84 mm ölçülerine kıyasla 146,47 x 70,46 x 8,24 mm ölçülerinde biraz daha dar bir tasarımla vitrine çıkacak.

Tam Boyutta Gör Geçmiş söylentilere göre iPhone 15 Pro, özellikle kamera bölümünde daha fazla ışık yakalayan ve buna bağlı olarak aşırı veya az pozlamayı azaltan yepyeni bir sensör teknolojisi ile donatılacak. Beklenen diğer özellikler arasında ise şarj hızlarını daha verimli hale getirmesi beklenen USB-C bağlantı noktası ve fiziksel tuş hissiyatı sunacak dokunmatik ses ve sessize alma tuşları yer alıyor. Ancak iyi şarj çözümlerinin, yalnızca Apple tarafından onaylanan USB-C kablolarıyla sınırlı olacağını belirtelim.

iPhone 15 Pro Max’e özel olan kamera detaylanıyor 1 hf. önce eklendi

Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 15 serisini Eylül 2023'te duyurması bekleniyor. Bu bağlamda söylentilerin doğru olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekecek. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.

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iPhone 15 Pro yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı