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    Anlık Bildirim

    iPhone 15 Pro yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı

    Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 15 serisinin tasarımı netleşmeye başladı. Bugün iPhone 15 Pro ve Pro Max modelinin yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı. İşte iPhone 15 Pro tasarımı 
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    iPhone 15 Pro yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro'nun bir dizi yüksek kaliteli render görüntüsü paylaşıldı. Yeni görüntüler, Apple'ın bir sonraki amiral gemisi telefonuna erken bir ön bakış fırsatı sunuyor. İşte titanyum çerçeveler ile yenilenen iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max.

    iPhone 15 Pro yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı

    Paylaşılan fotoğraflar, iPhone 15 Pro'nun daha kalın bir kamera adası ve daha büyük lens çıkıntılarına sahip olacağını gösteriyor. Ek olarak Pro Max modelinin, bir periskop sensöre işaret eden küçük bir ek kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Yeni görüntüler, iPhone 15 Pro'nun Koyu Kırmızı, Beyaz, Uzay Siyahı ve Altın da dahil olmak üzere renk seçeneklerini de doğruluyor.

    iPhone 15 Pro yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Bildirilenlere göre iPhone 15 Pro, 1,55mm boyutunda daha ince ekran çerçeveleri ve titanyum çerçeveye pürüzsüz bir şekilde geçiş yapan hafif bir kavise sahip olacak. Böylece iPhone 14 Pro'nun 147,46 x 71,45 x 7,84 mm ölçülerine kıyasla 146,47 x 70,46 x 8,24 mm ölçülerinde biraz daha dar bir tasarımla vitrine çıkacak. 
    iPhone 15 Pro yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Geçmiş söylentilere göre iPhone 15 Pro, özellikle kamera bölümünde daha fazla ışık yakalayan ve buna bağlı olarak aşırı veya az pozlamayı azaltan yepyeni bir sensör teknolojisi ile donatılacak. Beklenen diğer özellikler arasında ise şarj hızlarını daha verimli hale getirmesi beklenen USB-C bağlantı noktası ve fiziksel tuş hissiyatı sunacak dokunmatik ses ve sessize alma tuşları yer alıyor. Ancak iyi şarj çözümlerinin, yalnızca Apple tarafından onaylanan USB-C kablolarıyla sınırlı olacağını belirtelim. 

    Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 15 serisini Eylül 2023'te duyurması bekleniyor. Bu bağlamda söylentilerin doğru olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekecek. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.

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    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    H
    Hermiyasinmi 39 dakika önce

    @makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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