iPhone 15 Pro yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı
Paylaşılan fotoğraflar, iPhone 15 Pro'nun daha kalın bir kamera adası ve daha büyük lens çıkıntılarına sahip olacağını gösteriyor. Ek olarak Pro Max modelinin, bir periskop sensöre işaret eden küçük bir ek kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Yeni görüntüler, iPhone 15 Pro'nun Koyu Kırmızı, Beyaz, Uzay Siyahı ve Altın da dahil olmak üzere renk seçeneklerini de doğruluyor.
Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 15 serisini Eylül 2023'te duyurması bekleniyor. Bu bağlamda söylentilerin doğru olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekecek. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.
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