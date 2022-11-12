Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 14 üretimi tehlikede! Apple uyarıda bulundu

    Çin’de devam eden COVID-19 kısıtlamaları iPhone 14 üretiminde büyük sarsıntılara neden olabilir. Cuppertino devi Apple, üretim hedefleri konusunda yeni bir uyarıda bulundu. 
    1
    iPhone 14 üretimi tehlikede! Apple uyarıda bulundu
    Geçtiğimiz haftalarda Apple'ın en büyük ortaklarından Foxconn, Çin'de bulunan Zhengzhou tesisinde üretime 1 hafta ara verileceğini duyurmuştu. Şimdi de iPhone üretiminin yüzde 80'inden sorumlu olan bu fabrika, Çin hükümetinin “sıfır COVID” politikası nedeniyle kısmen kapanıyor. Apple, önümüzdeki birkaç ay içinde üretim hedeflerine ulaşmanın zor olacağı konusunda resmi olarak uyarıda bulundu.

    iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max üretimi tehlikede

    Son tahminlere göre günümüzde tüm iPhone'ların neredeyse tamamı (yüzde 95) Çin'de üretiliyor. Bunlar arasından iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modelleri Foxconn (yüzde 80) ve Luxshare (yüzde 20) tesisleri arasında bölünürken, iPhone 14 Plus üretimi Pegatron (yüzde 80) ve Luxshare tesislerinde (yüzde 20) gerçekleştiriliyor. Ailenin tepe modeli iPhone 14 Pro Max modeli ise yalnızca Foxconn tesislerinde üretiliyor.

    Bununla birlikte yaşanan üretim sıkıntısı en çok iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri üzerinde etkili olacak. Reuters'e konuşan yerel hükümet kaynaklarına göre Apple'ın en büyük üretim ortağı Foxconn, Hindistan'daki fabrikalarında iş gücünü dört katına çıkarmayı planlıyor. Bu durum mevcut işçi sayısını 17.000'den 70.000'e yükseltecek.

    Söz konusu genişlemenin ise iki yıllık bir zaman içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu nedenle yaşanan mevcut krize hızlı bir yanıt olmayacak. Ancak yakın zamanlı sızıntılar, Apple'ın tekrar böyle bir durum içerisinde kalmamak için Çin'e olan bağımlılığı azaltma planlarını hızlandırabileceğini söylüyor. Böylece gelecek yıl başlayacak iPhone 15 üretimi Çin ve Hindistan arasında eşit olarak bölünebilir. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yapay zekayı kandıran kazak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    DOOGEE X95
    DOOGEE X95
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız