iPhone 14 üretimi tehlikede! Apple uyarıda bulundu

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max üretimi tehlikede
Son tahminlere göre günümüzde tüm iPhone'ların neredeyse tamamı (yüzde 95) Çin'de üretiliyor. Bunlar arasından iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modelleri Foxconn (yüzde 80) ve Luxshare (yüzde 20) tesisleri arasında bölünürken, iPhone 14 Plus üretimi Pegatron (yüzde 80) ve Luxshare tesislerinde (yüzde 20) gerçekleştiriliyor. Ailenin tepe modeli iPhone 14 Pro Max modeli ise yalnızca Foxconn tesislerinde üretiliyor.
Bununla birlikte yaşanan üretim sıkıntısı en çok iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri üzerinde etkili olacak. Reuters'e konuşan yerel hükümet kaynaklarına göre Apple'ın en büyük üretim ortağı Foxconn, Hindistan'daki fabrikalarında iş gücünü dört katına çıkarmayı planlıyor. Bu durum mevcut işçi sayısını 17.000'den 70.000'e yükseltecek.
Söz konusu genişlemenin ise iki yıllık bir zaman içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu nedenle yaşanan mevcut krize hızlı bir yanıt olmayacak. Ancak yakın zamanlı sızıntılar, Apple'ın tekrar böyle bir durum içerisinde kalmamak için Çin'e olan bağımlılığı azaltma planlarını hızlandırabileceğini söylüyor. Böylece gelecek yıl başlayacak iPhone 15 üretimi Çin ve Hindistan arasında eşit olarak bölünebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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