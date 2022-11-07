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    COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle iPhone 14 sevkiyatları azalıyor

    Çin’de devam eden COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle iPhone 14 üretimi de etkilenmeye başladı. Apple sevkiyatların gecikeceğini bildirirken sorun daha da büyüyebilir.
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    iPhone 14 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta Foxconn’un en büyük iPhone üretim tesisinin COVID-19 tedbirleri nedeniyle 1 haftalığına kapatılması etkisini göstermeye başladı. Apple sevkiyatların gecikeceği uyarısında bulundu.

    iPhone 14 sevkiyatları gecikiyor

    Bir açıklama yayınlayan Apple, kısıtlama tedbirleri nedeniyle iPhone 14 üretiminde sıkıntılar yaşandığı ve sipariş sevkiyatlarının beklenenden daha uzun süreceğini bildirdi. Bununla birlikte satış tahminlerinin ne şekilde değiştiğine değinmedi.

    Kaynaklar kısıtlamaların yanında düşük talep nedeniyle Apple’ın daha önce 90 milyon olarak belirlediği satış hedefinin 87 milyona düşürüldüğünü belirtiyor. Elbette bu ilk etapta gelen bir güncelleme.

    Çin hükümetinin kapanmaya karar verdiği 1 Kasım tarihinden bu yana vakalar sürekli yükseliyor. Bu bakımdan sıfır vaka stratejisine sıkı sıkıya bağlı kalınacağı ifade ediliyor. Yani yıl sonuna kadar yeni kapanmalar sürpriz olmayacaktır. Haliyle Apple için işler daha da kötüye gidebilir.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

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    gerbera 17 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 3 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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