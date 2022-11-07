COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle iPhone 14 sevkiyatları azalıyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta Foxconn’un en büyük iPhone üretim tesisinin COVID-19 tedbirleri nedeniyle 1 haftalığına kapatılması etkisini göstermeye başladı. Apple sevkiyatların gecikeceği uyarısında bulundu.

iPhone 14 sevkiyatları gecikiyor

Bir açıklama yayınlayan Apple, kısıtlama tedbirleri nedeniyle iPhone 14 üretiminde sıkıntılar yaşandığı ve sipariş sevkiyatlarının beklenenden daha uzun süreceğini bildirdi. Bununla birlikte satış tahminlerinin ne şekilde değiştiğine değinmedi.

iPhone üretiminde kriz kapıda 4 gün önce eklendi

Kaynaklar kısıtlamaların yanında düşük talep nedeniyle Apple’ın daha önce 90 milyon olarak belirlediği satış hedefinin 87 milyona düşürüldüğünü belirtiyor. Elbette bu ilk etapta gelen bir güncelleme.

Çin hükümetinin kapanmaya karar verdiği 1 Kasım tarihinden bu yana vakalar sürekli yükseliyor. Bu bakımdan sıfır vaka stratejisine sıkı sıkıya bağlı kalınacağı ifade ediliyor. Yani yıl sonuna kadar yeni kapanmalar sürpriz olmayacaktır. Haliyle Apple için işler daha da kötüye gidebilir.

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iPhone 14 üretimi sıkıntıda