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    iPhone 16 Pro için hesaplanan %29’luk zam artık çok daha yukarı gidebilir!

    ABD'nin Çin'e uyguladığı yüksek tarifeler Apple ürünlerinde yeni bir fiyat dalgasını tetikleyebilir. Son gelişmeler, bu artışın daha da yukarı çıkabileceğini gösteriyor.

    iPhone 16 Pro Max için hesaplanan %29’luk zam eskide kaldı! Tam Boyutta Gör

    ABD ile Çin arasında devam eden ticaret gerilimi, teknoloji dünyasında fiyat etiketlerine doğrudan yansıyor. Son raporlar, Apple’ın iPhone 16 serisinin bu durumdan ciddi şekilde etkilenebileceğini ortaya koydu.

    Özellikle Çin’de üretilen 1 TB iPhone 16 Pro Max modeli için fiyat artışı kaçınılmaz görünüyor. Mevcut satış fiyatı 1.600 dolar olan bu modelin, yüzde 54’lük tarife oranıyla birlikte 2.062 dolara kadar yükselebileceği hesaplanıyor. Daha önce yapılan tahminler bu artışı yüzde 40 seviyesinde öngörse de, UBS’in analizine göre zam oranı yüzde 29’da kalabilir. Ancak ABD yönetimi, Çin’e karşı gümrük tarifelerini yüzde 104’e çıkarabileceğini de daha önce dile getirmişti. Böyle bir senaryoda Apple’ın maliyeti çok daha fazla artabileceği konuşuluyordu. İşte dün akşam itibariyle yapılan son açıklamalardan sonra artık bu %29’luk hesaplama anlamsız kalmış olabilir.

    Apple, üretim operasyonlarını Çin dışında Hindistan ve Vietnam gibi ülkelere de yaymış durumda. Hindistan’da üretilen bir iPhone 16 Pro’nun (128 GB) ABD’ye girişi, yüzde 26 oranında tarifeye tabi. Ancak bu tarife doğrudan perakende fiyatı üzerinden uygulanmadığı için fiyat artışı yüzde 12 ile sınırlı kalıyor. Yani 1.000 dolarlık modelin yeni fiyatı yaklaşık 1.120 dolar oluyor.

    Apple Watch Ultra 2 gibi Vietnam'da üretilen ürünler de benzer bir tabloyla karşı karşıya. Bu modelin 800 dolarlık fiyatının, yüzde 46 tarifeyle 950 dolara çıkabileceği tahmin ediliyor.

    Öte yandan tüketicilerin doğrudan almadığı ama şirketin yapay zeka altyapısı için kritik önemdeki Tayvan üretimi AI sunucular da tarifelerden etkileniyor. Yüzde 27’lik bir artışla bu sistemlerin maliyetinde kayda değer bir yükseliş yaşanması bekleniyor. Tüm bu artışların tüketiciye mi yoksa Apple’ın kâr marjına mı yansıyacağı ise şimdilik net değil.

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